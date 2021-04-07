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Фрегат «Маршал Шапошников» впервые выстрелил «Калибром»

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Источник изображения: Кадр: Минобороны РФ

Модернизированный фрегат «Маршал Шапошников» впервые произвел пуск крылатой ракеты «Калибр». Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Российской Федерации.

Выстрел был нанесен по наземной цели из акватории Японского моря. Пуск крылатой ракеты произвел фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» при поддержке других кораблей и судов. Отмечается, что самолеты и вертолеты морской авиации закрывали опасный для судоходства район акватории и воздушное пространство.

В сообщении ведомства говорится, что в расчетное время ракета прибыла на полигон в район мыса Сюркум. Там она поразила береговую мишенную позицию. Дальность стрельбы превысила 1000 километров.

«Маршал Шапошников» — советский и российский многоцелевой фрегат проекта 1155. На вооружении армии — сперва ВМФ СССР, а затем и ВМФ России — корабль находится с 1986 года. Боевая единица названа в честь маршала Советского Союза Бориса Михайловича Шапошникова.

Ранее в США перечислили самые мощные корабли ВМФ России. В их число вошли тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» проекта 1144.2 «Орлан», атомная подводная лодка (АПЛ) стратегического назначения К-549 «Князь Владимир» проекта 955А (09552) «Борей-А» и другие боевые машины.


Марк Львов

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Страны
Россия
США
Япония
Продукция
Князь Владимир
Пётр Великий
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
1144 Орлан
955 Борей
Калибр КР
пр. 1155
ТОФ
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