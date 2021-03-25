В США перечислили пять самых мощных кораблей «сдутого» ВМФ России

Американский журнал The National Interest перечислил пять самых мощных кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России.

Издание уверяет, что России после распада СССР достался фактически «раздутый» флот. «Кремль приступил к реализации амбициозной программы обновления военно-морского флота, включающей как глубокую модернизацию, так и совершенно новые разработки», — пишет журнал.

К мощнейшим кораблям ВМФ России в The National Interest отнесли: тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» проекта 1144.2 «Орлан», являющийся крупнейшим боевым надводным кораблем в мире, атомную подводную лодку (АПЛ) стратегического назначения К-549 «Князь Владимир» проекта 955А (09552) «Борей-А», вооруженную ракетами Р-30 «Булава-30», АПЛ К-561 «Казань» проекта 885М «Ясень-М», оснащенную крылатыми ракетами «Калибр-М», ракетный крейсер дальней морской и океанской зон «Маршал Устинов» проекта 1164 «Атлант», имеющий, в частности, противокорабельный ракетный комплекс (ПКР) П-1000 «Вулкан», и корвет «Гремящий» проекта 20385, способный применять ракеты 3М-14 «Калибр», «Оникс» и 3М22 «Циркон».

Издание, в частности, напоминает, что из перечисленных изделий только корабли проектов 1144.2 «Орлан» и 1164 «Атлант» были созданы в СССР.

В марте журнал The National Interest перечислил самое смертоносное оружие Военно-морских сил (ВМС) США: немецкий пистолет Mark 23, АПЛ типа Columbia, самозарядную крупнокалиберную снайперскую винтовку Barrett M82 и палубный истребитель пятого поколения F-35C Lightning II.

Иван Потапов