Войти
Lenta.ru

В США объяснили неспособность России построить авианосец

459
0
+1
Источник изображения: Фото: Павел Львов / РИА Новости

Российские верфи до сих пор не оправились от постсоветского коллапса, в результате чего современная Россия строит не большие корабли, а гораздо меньшие фрегаты и корветы, а также подводные лодки. Причины неспособности Москвы построить авианосец объяснили в статье, опубликованной в Forbes.

По мнению военного эксперта Павла Лузина, с которым поговорил американский журнал, главная проблема российской судостроительной отрасли заключается в отсутствии подходящих двигателей. «Российская промышленность до сих пор не может производить двигатели, достаточно мощные и эффективные для этих типов кораблей», — считает специалист.

Издание отмечает, что Россия не может купить необходимые силовые агрегаты у западных стран из-за санкций.

«Новый авианосец, вероятно, российская промышленность построить не в силах», — предполагает журнал.

Таким образом Forbes прокомментировал январское сообщение ТАСС, посвященное проектам Невского проектно-конструкторского бюро (ПКБ), в частности универсальному морскому кораблю (УМК) «Варан», способному вмещать 24 многоцелевых самолета, шесть вертолетов и до 20 беспилотных летательных аппаратов. Издание отметило, что у России нет средств на реализацию данного проекта, а также подходящих беспилотников.

«Невское [ПКБ] мечтает вслух», — пишет журнал.

В январе издание The Drive написало, что России следует отказаться от своего единственного авианосца — «проклятого» «Адмирала Кузнецова», сосредоточившись на строительстве пары новых универсальных десантных кораблей (УДК).

6 июля 2020 года в России произвели закладку сразу шести боевых кораблей, в частности, в Керчи — УДК (вертолетоносцев) «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» проекта 23900 «Прибой».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Адмирал Кузнецов
Проекты
2020-й год
Авианосец
БПЛА
Похожие новости
04.11.2020
Япония – не только икебана
19.08.2020
Слепые «Цирконы»
26.03.2020
The National Interest (США): вот как в Сирии за 4 года были сбиты 19 российских истребителей и вертолетов
18.03.2020
Время считать «Калибры» и собирать «Томагавки»
08.07.2019
Военная тайна
28.11.2013
На смену «Кузнецову»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.01 20:03
  • 76
Украинские гадания на турецкой кофейной гуще
  • 25.01 19:56
  • 106
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 25.01 19:27
  • 1
Песков: Москва готова проявить гибкость в отношениях с Вашингтоном, но не готова к диктату и хамству
  • 25.01 18:26
  • 35
Бессмысленный русский «Мистраль»
  • 25.01 18:25
  • 2
Истребитель МиГ-41 вышел на стадию опытно-конструкторских работ
  • 25.01 18:06
  • 1
ОДК прорабатывает два техпроцесса изготовления из ПКМ деталей для двигателя ПД-35
  • 25.01 17:45
  • 3
Реактивные снаряды нового поколения создадут в Туле по проекту НОЦ "ТулаТех" и НПО "Сплав"
  • 25.01 17:40
  • 1
Как «Роскосмос» отказался от сверхтяжа — и этим ударил по национальной безопасности России
  • 25.01 15:41
  • 1
Литва отправила на Украину пятую группу военных инструкторов
  • 25.01 15:33
  • 10
БМП-2 опробовали в качестве робота, танка и САУ в Индии
  • 25.01 15:17
  • 35
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 25.01 15:03
  • 6
Роботизированная боевая машина Milirem Type-X отправилась на испытания
  • 25.01 11:49
  • 1
Страж Севера: первый полет Ту-126 состоялся 58 лет назад
  • 25.01 07:52
  • 2
Запуск модуля "Наука" к МКС перенесен с мая на лето - руководитель полета российского сегмента станции
  • 25.01 07:18
  • 19
South China Morning Post (Гонконг): действительно ли гиперзвуковые ракеты кардинально все меняют? Нет, говорится в новом исследовании