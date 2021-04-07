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ЦАМТО

На верфи Damen спущен на воду головной патрульный корабль MMIPV для ВМС ЮАР

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Логотип Damen Shipyards Group
Логотип Damen Shipyards Group.
Источник изображения: http://eubrusselsoffice.com/

ЦАМТО, 6 апреля. На верфи компании Damen Shipyards Cape Town (DSCT) 25 марта состоялся спуск на воду первого (из трех заказанных) многоцелевого патрульного корабля прибрежной зоны MMIPV (Multi Mission Inshore Patrol Vessel) для ВМС ЮАР.

Как сообщал ЦАМТО, программа закупки для ВМС ЮАР трех кораблей MMIPV (проект "Биро") общей стоимостью 1,5 млрд. рандов была одобрена в октябре 2017 года. Целью проекта является обеспечение безопасности на море, борьба пиратством и незаконным рыбным промыслом.

Damen Shipyards Cape Town (DSCT) объявила о заключении с агентством по закупкам Armscor Министерства обороны ЮАР контракта на поставку трех патрульных кораблей в феврале 2018 года. Тогда Damen не раскрыла тип корабля, указав лишь, что он будет выполнен в конфигурации с "топорообразной" носовой частью Damen Axe Bow. В то же время, на прилагаемом рисунке на рейде Кейптауна был изображен корабль проекта "Стэн Патрол 6211" (Stan Patrol 6211).

Закладка киля головного корабля серии с б/н P1571 состоялась 23 февраля 2019 года. Планируется, что его строительство будет завершено до конца 2021 года. Закладка киля второго корабля состоялась 9 сентября 2020 года. Ожидается, что вторая и третья платформы (P1572 и P1573) будут поставлены заказчику, соответственно, в 2022 и 2023 гг.

MMIPV станут первыми в составе ВМС ЮАР кораблями, построенными по проекту Sea Axe с запатентованной Damen конструкцией корпуса, обеспечивающей высокие мореходные качества. Корабль отличается "топорообразной" носовой частью, позволяющей прорезать воду, сводя к минимуму удары волн о корпус, повышая безопасность и комфорт на борту, а также значительно сокращая расход топлива.

Длина корабля "Стэн Патрол 6211" – 62,2 м, ширина – 11 м. Он оснащен четырьмя дизельными двигателями MTU и развивает максимальную скорость 26,5 узлов, дальность плавания – 4000 морских миль, экипаж – 62 человека.

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  • В новости упоминаются
Страны
ЮАР
Компании
Damen Shipyards
Проекты
2020-й год
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