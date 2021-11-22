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На верфи Damen в Кейптауне заложен киль третьего патрульного корабля прибрежной зоны MMIPV для ВМС ЮАР

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Damen Stan Patrol 6211
Проектное изображение малого патрульного корабля проекта Damen Stan Patrol 6211 для ВМС ЮАР.
Источник изображения: Damen Shipyards Group

ЦАМТО, 19 ноября. На верфи компании Damen Shipyards Cape Town (DSCT) заложен киль третьего многоцелевого патрульного корабля прибрежной зоны MMIPV (Multi Mission Inshore Patrol Vessel) в рамках проекта Biro ВМС ЮАР.

Как сообщает Defenceweb.co.za со ссылкой на пресс-релиз Damen, компания выполнила требования Департамента торговли и промышленности по обеспечению участия в проекте местной промышленности на уровне не менее 60% и созданию около 300 прямых и более 1000 косвенных рабочих мест.

Программа закупки для ВМС ЮАР трех кораблей MMIPV (проект Biro) общей стоимостью 1,5 млрд. рандов (105 млн. долл.) была одобрена в октябре 2017 года. Целью проекта является обеспечение безопасности на море, оперативное реагирование на морские угрозы, включая пиратство и незаконный рыбный промысел.

Damen Shipyards Cape Town объявила о заключении с Агентством по закупкам продукции военного назначения Armscor Минобороны ЮАР контракта на поставку трех патрульных кораблей в феврале 2018 года. Тогда Damen не раскрыла тип кораблей, указав лишь, что они будут выполнены в конфигурации с "топорообразной" носовой частью Damen Axe Bow, а на рисунке в качестве иллюстрации сообщения был изображен стилизованный корабль проекта "Стэн Патрол 6211" (Stan Patrol 6211) в бухте Кейптауна.

Закладка киля головного корабля серии Sekhukhune с б/н P1571 состоялась на верфи V&A Waterfront в Кейптауне 23 февраля 2019 года, спуск на воду – 25 марта 2021 года. Планируется, что его достройка будет завершена у причала Elliot Basin в следующем году. Закладка киля второго корабля состоялась 9 сентября 2020 года. Ранее сообщалось, что вторая и третья платформы (P1572 и P1573) будут поставлены в сентябре 2022 года и январе 2024 года.

MMIPV станут первыми в составе ВМС ЮАР кораблями, построенными по проекту Sea Axe с запатентованной Damen конструкцией корпуса, обеспечивающей высокие мореходные качества. Корабль отличается "топорообразной" носовой частью, позволяющей прорезать воду, сводя к минимуму удары волн о корпус, повышая безопасность и комфорт на борту, а также значительно сокращая расход топлива.

Длина корабля "Стэн Патрол 6211" составляет 62,2 м, ширина – 11 м. Корабль оснащен четырьмя дизельными двигателями MTU и развивает максимальную скорость 26,5 узлов, дальность плавания – 4000 морских миль, экипаж – 62 человека.

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  • В новости упоминаются
Страны
ЮАР
Компании
Damen Shipyards
Проекты
2020-й год
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