На верфи Damen в Кейптауне заложен киль третьего патрульного корабля прибрежной зоны MMIPV для ВМС ЮАР

ЦАМТО, 19 ноября. На верфи компании Damen Shipyards Cape Town (DSCT) заложен киль третьего многоцелевого патрульного корабля прибрежной зоны MMIPV (Multi Mission Inshore Patrol Vessel) в рамках проекта Biro ВМС ЮАР.

Как сообщает Defenceweb.co.za со ссылкой на пресс-релиз Damen, компания выполнила требования Департамента торговли и промышленности по обеспечению участия в проекте местной промышленности на уровне не менее 60% и созданию около 300 прямых и более 1000 косвенных рабочих мест.

Программа закупки для ВМС ЮАР трех кораблей MMIPV (проект Biro) общей стоимостью 1,5 млрд. рандов (105 млн. долл.) была одобрена в октябре 2017 года. Целью проекта является обеспечение безопасности на море, оперативное реагирование на морские угрозы, включая пиратство и незаконный рыбный промысел.

Damen Shipyards Cape Town объявила о заключении с Агентством по закупкам продукции военного назначения Armscor Минобороны ЮАР контракта на поставку трех патрульных кораблей в феврале 2018 года. Тогда Damen не раскрыла тип кораблей, указав лишь, что они будут выполнены в конфигурации с "топорообразной" носовой частью Damen Axe Bow, а на рисунке в качестве иллюстрации сообщения был изображен стилизованный корабль проекта "Стэн Патрол 6211" (Stan Patrol 6211) в бухте Кейптауна.

Закладка киля головного корабля серии Sekhukhune с б/н P1571 состоялась на верфи V&A Waterfront в Кейптауне 23 февраля 2019 года, спуск на воду – 25 марта 2021 года. Планируется, что его достройка будет завершена у причала Elliot Basin в следующем году. Закладка киля второго корабля состоялась 9 сентября 2020 года. Ранее сообщалось, что вторая и третья платформы (P1572 и P1573) будут поставлены в сентябре 2022 года и январе 2024 года.

MMIPV станут первыми в составе ВМС ЮАР кораблями, построенными по проекту Sea Axe с запатентованной Damen конструкцией корпуса, обеспечивающей высокие мореходные качества. Корабль отличается "топорообразной" носовой частью, позволяющей прорезать воду, сводя к минимуму удары волн о корпус, повышая безопасность и комфорт на борту, а также значительно сокращая расход топлива.

Длина корабля "Стэн Патрол 6211" составляет 62,2 м, ширина – 11 м. Корабль оснащен четырьмя дизельными двигателями MTU и развивает максимальную скорость 26,5 узлов, дальность плавания – 4000 морских миль, экипаж – 62 человека.