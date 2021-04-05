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Интерфакс-АВН

Спецназ Росгвардии на учении отработал нейтрализацию преступной группы и освобождение заложников на контейнерном судне в Арктике

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Сегодня спецназ Росгвардии — это высокомобильные, хорошо технически оснащенные, укомплектованные профессиональными специалистами подразделения
Сегодня спецназ Росгвардии — это высокомобильные, хорошо технически оснащенные, укомплектованные профессиональными специалистами подразделения.
Источник изображения: © Пресс-служба Росгвардии

Москва. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Спецназ Росгвардии взял штурмом захваченное преступниками судно в ходе учения в Арктике, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства в пятницу.

"Тренировка подразделений СОБР и войскового спецназа по отработке совместных действий при нейтрализации преступной группы на борту контейнерного судна стала одним из этапов тактико-специального учения войск Национальной гвардии, направленного на совершенствование действий спецподразделений в арктической зоне при осложнении обстановки на объектах повышенной опасности",- сказали в Росгвардии.

Согласно легенде учений, преступная группа проникла на борт контейнерного судна, прибывшего в морской порт Дудинка следом за ледоколом с ядерной энергетической установкой. Члены группы планировали захватить перевозимые в контейнерах взрывчатые вещества и держали в заложниках членов команды корабля.

"В штурме захваченного судна приняли участие военнослужащие и сотрудники центра спецназа "Витязь", СОБРа "Рысь" ЦСН Росгвардии, подразделения полицейского спецназа из Красноярского края, Кемерово, Новосибирска и Чеченской Республики, а также отряды войскового спецназа. Поставленную задачу по освобождению заложников и нейтрализации преступников участники специальной операции выполнили в полном объёме",- сказали в Росгвардии.

Там отметили, что генерал армии Виктор Золотов высоко оценил подготовку, профессиональную и слаженную работу спецназа Росгвардии и вручил участникам учения ведомственные награды.

Кроме того, к награждению медалями "За содействие" и почетными грамотами директора Росгвардии представлены представители администрации заполярного филиала ПАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" и капитаны трех судов Мурманского транспортного филиала этой компании, сказали в ведомстве.

Там добавили, что учения Росгвардии в Арктике продолжаются.

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Россия
Компании
Росгвардия
Проекты
Арктика
Военные учения
Ядерный щит
ЯЭУ
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