В войсках нацгвардии созданы новые военные округа и появятся замполиты

В войсках национальной гвардии созданы новые военные округа и центры боевой подготовки, появятся замполиты и современное оружие

На расширенном заседании итоговой коллегии Росгвардии глава ведомства Виктор Золотов сообщил о формировании новых военных округов войск национальной гвардии, реорганизации и создании частей и подразделений, принятии на вооружение новых видов оружия и техники.

Принципиально новая правоохранительная и одновременно силовая структура Росгвардия отвечает за порядок и безопасность не только в городах и поселках, но и на жизненно важных для всех объектах. Росгвардия патрулирует улицы и охраняет квартиры, дома, дачи, гаражи и машины, защищает промышленные объекты, атомные станции, уничтожает террористов.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил корреспонденту "РГ", что Золотов рассказал о самых главных результатах пятилетней работы новой структуры. Были подведены итоги служебно-боевой деятельности Росгвардии в 2020 году, уточнены задачи на текущий год. В этом году мероприятие прошло в преддверии 210-летия образования войск правопорядка и пятилетия образования войск национальной гвардии РФ.

В 2016 году создана военная организация, включающая в себя войсковую и полицейскую компоненту. В короткий срок сформирована система органов управления войсками, дополнительно образованы Южный и Северо-Кавказский округа войск национальной гвардии, а в тактическом звене впервые появился новый элемент - территориальные органы в субъектах РФ.

Уже создано Главное военно-политическое управление, которое займется морально-политическим состоянием военнослужащих и сотрудников. Приказ о создании главка был подписан накануне.

Грибакин пояснил, что утвержден план мероприятий по созданию военно-политических органов и организации военно-политической работы в Росгвардии. По его словам, до конца года в войсках будут введены должности заместителей командиров или начальников воинских частей и организаций, подразделений по военно-политической работе. "Поэтому правильно будет их называть не политруки, а замполиты", - уточнил Грибакин.

Директор Росгвардии обратил внимание на то, что, несмотря на сложный этап реформ, войска с успехом выполнили все возложенные задачи и доказали готовность к выполнению еще более ответственных поручений руководства государства. За пять лет совместно с органами внутренних дел войска обеспечили безопасность проведения свыше одного миллиона массовых мероприятий. Во взаимодействии с органами ФСБ России проведено около 380 операций и мероприятий. При ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций военнослужащие и сотрудники ведомства 75 раз приходили на помощь коллегам из МЧС. Кроме того, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции тесное сотрудничество сложилось с коллегами из Роспотребназора.

Параллельно с участием в обеспечении правопорядка и общественной безопасности гостей и участников Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году, президентских выборов, параллельно наращивался объем задач в Арктической зоне. Сегодня под защитой вневедомственной охраны Росгвардии семь судов с ядерными энергетическими установками и девять портов Северного морского пути.

Росгвардия стала координатором в работе по формированию системы безопасности энергомоста и транспортного перехода через Керченский пролив. Перечень объектов, подлежащих обязательной охране войсками Росгвардии, пополнился более 100 объектами, среди которых Троице-Сергиева лавра, Новодевичий монастырь, международный детский центр "Артек".

За пять лет реформирована ведомственная авиация, что позволило перевести на военную службу более 300 сотрудников, имевших полицейские звания. Укреплена численность подразделений лицензионно-разрешительной работы и вневедомственной охраны, реорганизованы специальные моторизованные воинские части. Модернизация коснулась образовательной сферы, новый импульс развития получила ведомственная наука.

Пересмотрены подходы к организации боевой подготовки, что позволило создать центры подготовки личного состава. Выстроена и продолжает совершенствоваться система финансового, тылового и технического обеспечения, организовано формирование военно-политических органов.

Директор Росгвардии подчеркнул, что в целом проведенные мероприятия по оптимизации состава и построения войск затронули более 300 подразделений и организаций. Он также сделал акцент на нормотворческой работе, в ходе которой обеспечено издание более 200 федеральных и свыше трех тысяч ведомственных актов.

Особый акцент, по словам Золотова, будет сделан и на развитии информационных технологий, внедрении робототехнических комплексов и систем противодействия им.

Для этого хорошим подспорьем выступят выставочные мероприятия. Так, в ноябре в Санкт-Петербурге Росгвардии предстоит организовать и провести Международную выставку передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества, государства "Экспо Техно Страж". В целом войска нацелены на дальнейшее развитие научного и научно-технического потенциала в рамках мероприятий "Года науки и технологий в Российской Федерации".

Директор Росгвардии заявил, что безусловными приоритетами остаются вопросы обеспечения безопасности важных государственных и других категорий объектов.

Повышенное внимание будет уделено совершенствованию механизмов контроля за оборотом оружия и деятельностью частных охранных организаций и частных детективов. В августе в четырех регионах - Москве, Тульской, Ивановской и Ярославской областях - намечено развертывание пилотного участка федеральной платформы по контролю за оборотом оружия.

На особом контроле у Золотова и реализация инициатив по формированию правового механизма создания в войсках автономной системы приема, хранения и уничтожения изъятого оружия и боеприпасов, а также нормативное разграничение соответствующих полномочий с МВД России.

Одной из главных задач глава Росгвардии назвал решение вопросов, касающихся повышения уровня социальной защиты военнослужащих и сотрудников, членов их семей. Многие проблемы в этом направлении удается устранять благодаря конструктивному взаимодействию с правительством России. Так, положительный отклик в войсках находит решение о выплате компенсации за наем жилых помещений офицерами, прапорщиками и лицами, имеющими звания полиции исходя из фактической стоимости. Прорабатывается проект, предполагающий распространение данной нормы и на остальные категории личного состава.

Не потеряют актуальность и вопросы укрепления дисциплины и законности, повышения уровня морально-психологического состояния личного состава, наращивания усилий по направлению военно-патриотической работы. Так, в 2020 году по инициативе Росгвардии создано детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Гвардейская смена".

Кроме того, сегодня при Росгвардии действуют два координационных совета по вопросам частной охраны и оборота оружия, функционирует совет по культуре. Проведены мероприятия по созданию общественного совета при Росгвардии, возможности которого планируется использовать для обсуждения проектов нормативных актов, оценки разногласий по актуальным вопросам, изучения общественного мнения.

С учетом анализа внешних угроз и прогноза состояния развития оперативной обстановки Золотов дополнительно сделал акцент на некоторых задачах. Это участие в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности при проведении чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге, мероприятий Всероссийской переписи населения, выборов депутатов Государственной думы в ходе Единого дня голосования, Армейских игр, а также участие команд Росгвардии в этих соревнованиях.

В рамках организации внутренней деятельности директор Росгвардии призвал сосредоточить усилия на совершенствовании работы органов управления с учетом перехода на программно-целевой метод планирования и достижении ключевых показателей плана строительства и развития войск на 2021-2025 годы и государственной программы РФ "Обеспечение защиты личности, общества, государства".

Кроме того, следует четко синхронизировать работу войск с мероприятиями по социально-экономическому развитию регионов Дальнего Востока, Арктики, Республики Крым, Калининградской области, которые реализуются в рамках соответствующих государственных программ.

Золотов потребовал усилить контроль за полнотой и своевременностью расходования бюджетных средств и за эффективностью освоения выделяемых из федерального бюджета ассигнований.

В рамках международного сотрудничества главнокомандующий дал поручение продолжить работу по укреплению потенциала войск в составе формирований сил специального назначения Организации договора о коллективной безопасности, поддерживать высокий уровень выполнения специальных задач контингентом войск в Сирии. Кстати, наиболее серьезным вызовом 2018 года Золотов назвал решение о выполнении силами специально созданного контингента войск национальной гвардии задач в Сирии. Здесь военнослужащими войск национальной гвардии выполнено около десяти тысяч боевых задач по контролю ситуации под эгидой сил военной полиции Минобороны России.

Директор Росгвардии обратил внимание на необходимость совершенствования механизмов социальной защиты военнослужащих и сотрудников, членов их семей, качество и полноту рассмотрения поступающих в войска обращений граждан.

Золотов выразил благодарность всему личному составу войск за эффективную и качественную службу, обеспечившую в сложных условиях эпидемии коронавируса, сохранение в стране стабильности и правопорядка. Директор Росгвардии также поздравил личный состав войск с наступающим профессиональным праздником.

Участники коллегии, кроме того, ознакомились с выставкой перспективных технических средств противодействия робототехническим комплексам. Часть техсредств, представленных на выставке, находятся на апробации в войсках национальной гвардии России.

Из новинок на выставке был представлен модульный пистолет Лебедева, который был разработан в интересах войск национальной гвардии концерном "Калашников" и в настоящее время проводятся мероприятия по его принятию на вооружение.

Михаил Фалалеев