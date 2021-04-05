Спецподразделения Росгвардии провели учения в Арктике

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов наблюдал за ходом учения спецподразделений ведомства в морском порту Дудинка Красноярского края.

Тренировка подразделений СОБР и войскового спецназа по отработке совместных действий при нейтрализации преступной группы на борту контейнерного судна стала одним из этапов тактико-специального учения войск национальной гвардии, направленного на совершенствование действий спецподразделений в Арктической зоне при осложнении обстановки на объектах повышенной опасности.

Арктика находится в сфере особого внимания Росгвардии с первых дней создания ведомства. В настоящее время в регионах Крайнего Севера войсками национальной гвардии Российской Федерации обеспечивается защита 3 объектов атомной энергетики, 7 судов с ядерными установками, включая первую плавучую атомную станцию в Певеке, а также 9 морских портов Северного морского пути, в которые разрешен заход судам атомного флота.

Программа учения предусматривает пять этапов. В соответствии с замыслом тренировки преступная группа, проникла на борт контейнерного судна, прибывшего в морской порт Дудинка следом за ледоколом с ядерной энергетической установкой. Объектом посягательств злоумышленников стали перевозимые в контейнерах взрывчатые вещества. Условные преступники захватили заложников из числа судовой команды.

Особое внимание при отработке действия спецназа было уделено резкому осложнению оперативной обстановки. В штурме захваченного судна приняли участие военнослужащие и сотрудники центра спецназа «Витязь», СОБРа «Рысь» ЦСН Росгвардии, подразделения полицейского спецназа из Красноярского края, Кемерово, Новосибирска и Чеченской Республики, а также отряды войскового спецназа. Поставленную задачу по освобождению заложников и нейтрализации преступников участники специальной операции выполнили в полном объёме.

По завершении промежуточного этапа учения главнокомандующий объявил благодарность личному составу, принимавшему участие в его подготовке, а также провел церемонию награждения сотрудников и военнослужащих войск национальной гвардии.

На встрече с участниками учения генерал армии Виктор Золотов отметил, что важность задач по защите инфраструктуры портов, объектов атомного флота в регионах Заполярья требует от войск национальной гвардии высочайшего уровня боеготовности, поэтому особое внимание в Росгвардии уделяется вопросам подготовки личного состава, усложняются условия проведения тактико-специальных занятий и тренировок.

Директор Росгвардии подчеркнул, что при крайне низких температурах Арктической зоны росгвардейцам предстоит отработать вопросы организации холодных ночёвок, парашютного десантирования, а также использования специальных транспортных средств.

Главнокомандующий особо подчеркнул, что обеспечение безопасности крупных инфраструктурных проектов – это комплексная задача, и её успешное выполнение зависит от слаженного и эффективного применения людских ресурсов, специальной и авиационной техники, а также высокого уровня координации межведомственного взаимодействия.

Учение Росгвардии в Арктике продолжается. Спецназовцам предстоит преодолеть почти 2 тысячи километров на снегоходах и багги в аэропорт Диксон с целью отработки действий по ликвидации террористической угрозы на удалённом объекте гражданской авиации. Генерал армии Виктор Золотов пожелал участникам учения удачи на этом непростом этапе и выразил уверенность, что и эта задача будет выполнена на высоком профессиональном уровне.