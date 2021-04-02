В Роскосмосе надеются, что NASA продолжит закупать места в пилотируемых кораблях "Союз"

В госкорпорации пояснили, что транспортные системы США новые и технология находится в стадии отработки, поэтому могут быть проблемы с периодичностью, сроками и ритмичностью доставки грузов на МКС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Роскосмос рассчитывает, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продолжит закупать места в российских космических кораблях "Союз". Об этом в четверг сообщил первый заместитель гендиректора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников в интервью телеканалу "Россия-24".

"Ввиду того, что американцы создают свои две пилотируемые транспортные системы, они будут отказываться от наших услуг и уже это делают. В ближайшее время, надеюсь, что все-таки часть кресел они сохранят за нами как за поставщиками для того, чтобы обеспечить дублирование транспортных систем и минимизацию рисков, связанных, не дай бог, с какими-то авариями или проблемами", - сказал Овчинников.

Он пояснил, что транспортные системы США новые и технология находится в стадии отработки, поэтому могут быть проблемы с периодичностью, сроками и ритмичностью доставки грузов на МКС.

"Тем не менее мы, понимая те проблемы, с которыми мы столкнемся в случае отказа от наших услуг со стороны американских партнеров, делаем все необходимое для того, чтобы снижать себестоимость, повышать эффективность, в том числе нашей пилотируемой транспортной системы для того, чтобы увеличивать объем туристов, увеличивать объемы и спрос со стороны других стран. Это ОАЭ, Индия, возможно, Турция", - заявил он.

Заместитель гендиректора Роскосмоса отметил, что госкорпорация наращивает деятельность в сфере космического туризма и надеется, что в ближайшее время сможет обеспечивать достаточно серьезный финансовый поток от этой деятельности.

"Будем все делать для того, чтобы сохранить за собой место лидирующей страны в области пилотируемой космонавтики и продолжать оказывать услуги всем желающим", - подчеркнул Овчинников.