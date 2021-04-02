Войти
ТАСС

В Роскосмосе надеются, что NASA продолжит закупать места в пилотируемых кораблях "Союз"

392
0
0
Члены экипажа МКС-63 космонавт Роскосмоса Анатолий Иванишин, астронавт НАСА Кристофер Кэссиди и космонавт Роскосмоса Иван Вагнер (снизу вверх)
Члены экипажа МКС-63 космонавт Роскосмоса Анатолий Иванишин, астронавт НАСА Кристофер Кэссиди и космонавт Роскосмоса Иван Вагнер (снизу вверх).
Источник изображения: © КЦ "Южный" / Роскосмос | Перейти в фотобанк

В госкорпорации пояснили, что транспортные системы США новые и технология находится в стадии отработки, поэтому могут быть проблемы с периодичностью, сроками и ритмичностью доставки грузов на МКС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Роскосмос рассчитывает, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продолжит закупать места в российских космических кораблях "Союз". Об этом в четверг сообщил первый заместитель гендиректора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников в интервью телеканалу "Россия-24".

"Ввиду того, что американцы создают свои две пилотируемые транспортные системы, они будут отказываться от наших услуг и уже это делают. В ближайшее время, надеюсь, что все-таки часть кресел они сохранят за нами как за поставщиками для того, чтобы обеспечить дублирование транспортных систем и минимизацию рисков, связанных, не дай бог, с какими-то авариями или проблемами", - сказал Овчинников.

Он пояснил, что транспортные системы США новые и технология находится в стадии отработки, поэтому могут быть проблемы с периодичностью, сроками и ритмичностью доставки грузов на МКС.

"Тем не менее мы, понимая те проблемы, с которыми мы столкнемся в случае отказа от наших услуг со стороны американских партнеров, делаем все необходимое для того, чтобы снижать себестоимость, повышать эффективность, в том числе нашей пилотируемой транспортной системы для того, чтобы увеличивать объем туристов, увеличивать объемы и спрос со стороны других стран. Это ОАЭ, Индия, возможно, Турция", - заявил он.

Заместитель гендиректора Роскосмоса отметил, что госкорпорация наращивает деятельность в сфере космического туризма и надеется, что в ближайшее время сможет обеспечивать достаточно серьезный финансовый поток от этой деятельности.

"Будем все делать для того, чтобы сохранить за собой место лидирующей страны в области пилотируемой космонавтики и продолжать оказывать услуги всем желающим", - подчеркнул Овчинников.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
ОАЭ
Россия
США
Турция
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
МКС
Похожие новости
11.01.2021
Космический рывок
23.12.2020
США лишают российский ВПК иностранных комплектующих и клиентов
11.02.2010
Запись программы «Космическая среда» на радио «Голос России» с руководителем Роскосмоса А.Н.Перминовым
30.10.2009
Несмотря на кризис и погоду
12.11.2007
АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ
НА ДУБАЙ ЭЙР ШОУ-2007
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.04 10:24
  • 2
Мобильная рота ДНР получила внедорожники с пулеметами и ПТУР
  • 02.04 10:02
  • 2
Сердюков наряду с ОАК возглавит и ОСК
  • 02.04 09:34
  • 7
В Воронеже планируют выпускать до 12 Ил-112 в год
  • 02.04 09:30
  • 2
Кудрин: выявленные нарушения в "Роскосмосе" не касаются нецелевого использования средств, не требуют реагирования правоохранителей
  • 02.04 05:41
  • 2185
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.04 03:13
  • 3
Второй полет первого опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В
  • 02.04 01:06
  • 14
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 02.04 00:37
  • 82
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 01.04 21:54
  • 1
Российское оборонное предприятие возьмется за решение ключевой проблемы создания современных отечественных малых БПЛА
  • 01.04 21:38
  • 30
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 01.04 20:20
  • 11
Вторая миссия России на Венеру будет связана с доставкой грунта на Землю
  • 01.04 18:53
  • 25
Защитим любой ценой
  • 01.04 17:20
  • 2
«Лады» приоритет: бесшумной подводной лодке нашли место службы
  • 01.04 17:15
  • 4
Австралия будет производить собственные управляемые ракеты - премьер
  • 01.04 14:42
  • 4
The Telegraph (Великобритания): армии Китая и России поражают своими размерами, но как они будут воевать в действительности?