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ТАСС

Представители России, Канады, США и Японии обсудили пилотируемую программу освоения Луны

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Американцы замахнулись на Луну еще в прошлом веке. Фото с сайта www.nasa.gov
Американцы замахнулись на Луну еще в прошлом веке. Фото с сайта www.nasa.gov.

В мероприятии также приняли участие главы национальных космических ведомств ОАЭ, Южной Кореи, Индии, Австралии

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Представители Роскосмоса приняли участие в многосторонней онлайн-конференции руководителей космических агентств ряда зарубежных стран, инициированной NASA, где обсуждались пилотируемая и робототехническая программы освоения Луны. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

"Большая часть времени была посвящена докладам руководства NASA по вопросам пилотируемого и робототехнического освоения Луны и дальнего космоса, в частности планам США по реализации лунной программы Artemis, подготовке Artemis Accords, а также перспективам участия зарубежных партнеров в проекте по созданию Лунной орбитальной платформы гражданского назначения Gateway, - сказали в госкорпорации.

В ходе конференции с комментарием о российских планах по исследованию Луны, а также о возможном участии российской стороны в проекте Gateway выступил директор департамента пилотируемых космических программ Александр Быков, уточнили в пресс-службе.

Помимо руководства зарубежных космических агентств стран - участниц программы Международной космической станции в мероприятии приняли участие главы национальных космических ведомств ОАЭ, Южной Кореи, Индии, Австралии.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Помощник заместителя директора NASA Том Уитмайер в середине мая информировал, что начало реализации первого этапа Artemis будет перенесено на конец 2021 года в связи с задержками, возникшими при создании ракеты-носителя SLS (Space Launch System) из-за распространения коронавируса. "Соглашения Артемиды" будут представлять собой ряд двусторонних договоров между США и странами-партнерами. Подчеркивается, что за основу будут в значительной степени взяты принципы Договора по космосу 1967 года. Среди перечисленных принципов NASA называло в том числе положения о добыче ресурсов на Луне и идею создания так называемых зон безопасности, которые должны предотвратить "вредоносное вмешательство".

Соединенные Штаты ранее предложили концепцию окололунной станции Gateway, которая станет пересадочным пунктом для миссий на естественный спутник Земли и в дальний космос. США предлагали международным партнерам по МКС принять участие в создании окололунной станции. В частности, NASA направила в адрес Роскосмоса меморандум с проектом станции и изложением возможностей для взаимодействия по этой программе. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее в интервью ТАСС заявлял, что госкорпорация пока не приняла окончательного решения по участию в американском проекте создания окололунной станции Gateway.

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