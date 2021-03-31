Британские истребители "перехватили" дальние противолодочные самолеты ВМФ РФ вблизи Шотландии, утверждают в Лондоне

Лондон. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Британские истребители Typhoon сил быстрого реагирования в понедельник экстренно вылетали на "перехват" двух российский дальних патрульных противолодочных самолетов Ту-142 над Северным морем, сообщили Королевские ВВС.

"Сегодня "Тайфуны" сил быстрого реагирования с авиабазы Лоссимут были подняты на перехват двух российских самолетов Ту-142 (по кодификации НАТО - Bear-F), приближавшихся к северным рубежам зоны интересов Соединенного Королевства", - говорится в сообщении.

По данным Королевских ВВС, истребители следили за российскими военными самолетами на всем протяжении их полета над Северным морем вблизи Великобритании.

Королевские ВВС опубликовали фотографии самолетов ВМФ РФ, сделанных с бортов истребителей.

По данным британских авианаблюдателей, длительность миссии истребителей обеспечивал самолет-заправщик Voyager, вылетевший с авиабазы Брайз-Нортон.

Ранее в понедельник ВВС Бельгии также сообщили, что два российских дальних противолодочных самолета Ту-142 совершили полеты над нейтральными водами Северного моря.

"Для наблюдения за их присутствием были направлены два бельгийских истребителя F-16", - указывается в сообщении.

С авиабазы Гайленкирхен в Германии также вылетал натовский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3C Sentry AWACS. В воздух были подняты еще и французские военные самолеты.

Тем временем, Северный флот РФ сообщил, что истребители Норвегии и Великобритании поднимались на сопровождение российских противолодочных самолетов Ту-142, которые в понедельник совершили многочасовой полет, сообщил Северный флот.

"Продолжительность полета составила около 11 часов. За время полета противолодочных самолетов Северного флота Ту-142 над акваторией Норвежского моря для их сопровождения в воздух дважды поднималась пара истребителей F-16 военно-воздушных сил Норвегии", - сообщили в пресс-службе флота.

Северный флот сообщил, что российские самолёты "выполнили плановый полет над акваторией Северного моря и в Северо-Восточной Атлантике"

Ранее в понедельник Минобороны РФ сообщало, что два российских бомбардировщика Ту-160 выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила более 8 часов", - заявили в Минобороны РФ.