Войти
Интерфакс-АВН

Британские истребители "перехватили" дальние противолодочные самолеты ВМФ РФ вблизи Шотландии, утверждают в Лондоне

262
0
0
Истребитель Typhoon ВВС Великобритании сопровождает российский самолет Ту-142
Истребитель Typhoon ВВС Великобритании сопровождает российский самолет Ту-142.
Источник изображения: © UK Ministry of Defence 2019 / SAC Samantha Holden

Лондон. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Британские истребители Typhoon сил быстрого реагирования в понедельник экстренно вылетали на "перехват" двух российский дальних патрульных противолодочных самолетов Ту-142 над Северным морем, сообщили Королевские ВВС.

"Сегодня "Тайфуны" сил быстрого реагирования с авиабазы Лоссимут были подняты на перехват двух российских самолетов Ту-142 (по кодификации НАТО - Bear-F), приближавшихся к северным рубежам зоны интересов Соединенного Королевства", - говорится в сообщении.

По данным Королевских ВВС, истребители следили за российскими военными самолетами на всем протяжении их полета над Северным морем вблизи Великобритании.

Королевские ВВС опубликовали фотографии самолетов ВМФ РФ, сделанных с бортов истребителей.

По данным британских авианаблюдателей, длительность миссии истребителей обеспечивал самолет-заправщик Voyager, вылетевший с авиабазы Брайз-Нортон.

Ранее в понедельник ВВС Бельгии также сообщили, что два российских дальних противолодочных самолета Ту-142 совершили полеты над нейтральными водами Северного моря.

"Для наблюдения за их присутствием были направлены два бельгийских истребителя F-16", - указывается в сообщении.

С авиабазы Гайленкирхен в Германии также вылетал натовский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3C Sentry AWACS. В воздух были подняты еще и французские военные самолеты.

Тем временем, Северный флот РФ сообщил, что истребители Норвегии и Великобритании поднимались на сопровождение российских противолодочных самолетов Ту-142, которые в понедельник совершили многочасовой полет, сообщил Северный флот.

"Продолжительность полета составила около 11 часов. За время полета противолодочных самолетов Северного флота Ту-142 над акваторией Норвежского моря для их сопровождения в воздух дважды поднималась пара истребителей F-16 военно-воздушных сил Норвегии", - сообщили в пресс-службе флота.

Северный флот сообщил, что российские самолёты "выполнили плановый полет над акваторией Северного моря и в Северо-Восточной Атлантике"

Ранее в понедельник Минобороны РФ сообщало, что два российских бомбардировщика Ту-160 выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила более 8 часов", - заявили в Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Великобритания
Германия
Норвегия
Россия
Франция
Продукция
E-3
EF-2000
F-16
Ту-142
Ту-160
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
СФ
Похожие новости
13.07.2020
«Предупреждение» России: Британия направила подлодку в Арктику
01.04.2019
Сопровождали на отдельных участках: как летели Ту-160
01.04.2019
Список оружия против России: Запад смоделировал войну
02.11.2018
Удар трезубцем. Почему учения НАТО в Норвегии могут дорого обойтись Европе
21.08.2017
Военная авиация в Арктике: состояние и перспективы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.03 08:38
  • 20
В России создадут новый многоразовый орбитальный корабль
  • 31.03 07:40
  • 6
СМИ: второй полет Ил-112В запланировали на 30 марта
  • 31.03 04:16
  • 1
The Telegraph (Великобритания): армии Китая и России поражают своими размерами, но как они будут воевать в действительности?
  • 31.03 04:16
  • 1
Сенсационные кадры: российский ударный БПЛА уничтожил самолет. Обратил на себя внимание тип ракеты (Haber7, Турция)
  • 31.03 04:15
  • 1
Военно-техническая дипломатия
  • 31.03 01:23
  • 67
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 31.03 00:44
  • 17
Огонь батареям: для «Прометеев» могут сформировать новые полки
  • 30.03 23:01
  • 10
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 30.03 21:51
  • 1
Илон Маск озвучил причину взрыва демонстратора Starship
  • 30.03 21:47
  • 4
Aftonbladet (Швеция): что Запад сможет противопоставить России в случае атаки
  • 30.03 19:31
  • 3
Британцы готовили ядерный удар по Ближнему Востоку в случае войны с СССР
  • 30.03 19:20
  • 4
В Одессу прибыл американский сухогруз c военным снаряжением для ВСУ
  • 30.03 18:51
  • 2
Посол Польши в РФ: Меня направили в Москву искать равноправный диалог с Россией
  • 30.03 18:50
  • 2
В конгрессно-выставочном центре "Партиот" прошла военно-научная конференция
  • 30.03 18:01
  • 12
За «Терминатором» придет «Армата»