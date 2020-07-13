«Предупреждение» России: Британия направила подлодку в Арктику

В Британии заявили о военном «предупреждении» России

Вхождение британской атомной подводной лодки HMS Trenchant в Арктику в рамках учений НАТО является «предупреждением» президенту России Владимиру Путину на фоне усиления российского флота, пишет британское издание Daily Express. Ранее стало известно, что Северный флот РФ со следующего года станет пятым военным округом.

Великобритания направила атомную подводную лодку HMS Trenchant в Арктику для участия в военных учениях в качестве четкого «предупреждения» президенту России Владимиру Путину на фоне усиления российского флота, пишет британское издание Daily Express.

В операции НАТО под кодовым названием Dynamic Mongoose участвуют подводные лодки США, Франции, Норвегии и Германии, а также военные корабли и самолеты.

«Британское присутствие в этих крупных противолодочных учениях НАТО является наиболее значительным за последние годы - с двумя фрегатами ASW, подводной лодкой, а также новым морским патрульным самолетом P-8 Poseidon. Великобритания повышает свой авторитет и свою роль в Арктике», - заявил военный эксперт Иэн Баллантайн.

Как указывают британские СМИ, учения Альянса проводятся на фоне того, как Россия активизировала свою деятельность в арктическом регионе, в том числе - проводя масштабные военные маневры.

«Послание, которое Великобритания и ее союзники по НАТО адресуют Путину, заключается в том, что впервые за многие десятилетия Североатлантический союз готов решительно направлять свою военно-морскую мощь на Арктику, а также следить за развитием нового вооружения России», - подчеркнул Баллантайн.

На прошлой неделе сообщалось, что навстречу самолетам ВКС России британские военные подняли истребители Eurofighter Typhoon и самолет-заправщик Voyager.

«Истребители вылетели сегодня с базы Лоссимут в Шотландии, чтобы проследить за полетом российских самолетов дальнего действия в международном воздушном пространстве к северу от Шотландии», - отмечается в сообщении пресс-службы Королевских ВВС Великобритании.

В ведомстве обратили внимание, что российские Ту-142 изменили курс при приближении к британскому району полетной информации.

«Перехват не потребовался», - добавили в ВВС.

Самолет-заправщик был использован для оказания содействия британским истребителям. Борт ZZ336 подняли с авиабазы Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир.

В сообщении также приводится мнение члена британского парламента Джеймса Хеппей. Он расценил действия российских военных как «провокацию», на которую военные Великобритании отреагировали «без колебаний».

«Опасный полет российских самолетов по направлению к нашему воздушному пространству является четким напоминанием об угрозах, с которыми мы, как нация, сталкиваемся ежедневно», - отметил он.

Ранее сообщалось, что три дальних противолодочных самолета Ту-142 ВКС России совершили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями, а также над северо-востоком Атлантики. Для их сопровождения Норвегия подняла в небо свои истребители F-16 и F-35, сообщили в пресс-службе Северного флота России.

Позднее к ним присоединились самолеты Великобритании. В российском оборонном ведомстве неоднократно подчеркивали, что самолеты ВКС России совершают полеты в соответствии со всеми международными правилами.

В прошлом месяце генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Die Welt заявил, что страны Североатлантического альянса должны продолжать повышать оборонные расходы до уровня 2% ВВП даже в условиях экономического кризиса, возникшего на фоне пандемии коронавируса.

«Я вижу, что в странах НАТО сокращается конъюнктура, я знаю, что нужно повышать траты во многих отраслях, чтобы противостоять этому. Проблема лишь в том, что никуда не исчезли угрозы и вызовы в области безопасности, которые существовали до пандемии», - подчеркнул он.

По словам Столтенберга, Россия продолжает вооружаться, баланс сил смещается из-за подъема Китая, а террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) вновь пытается завоевать территорию в Сирии и Ираке.

«Именно поэтому нам нужно продолжать в достаточной степени инвестировать в нашу безопасность», - обратил внимание генсек альянса.

Он признал, что не видит непосредственной угрозы для кого-либо из союзников, исходящей от России. Его обеспокоенность вызывает то, что РФ очень много инвестирует в военную модернизацию.

В начале июня нынешнего года стало известно, что Северный флот со следующего года станет отдельной военно-административной единицей - пятым военным округом наряду с Западным, Южным, Центральным и Восточным.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Территорией Северного флота будут являться границы Республики Коми, Архангельской и Мурманской областей, а также Ненецкого автономного округа.

Основу Северного флота составляют атомные ракетные и торпедные подводные лодки, ракетоносная и противолодочная авиация, ракетные, авианесущие и противолодочные корабли. Командующим является вице-адмирал Александр Моисеев. Флагман Северного флота России - тяжелый атомный ракетный ордена Нахимова крейсер «Петр Великий».

Рафаэль Фахрутдинов