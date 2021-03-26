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Интерфакс-АВН

Доля современных вооружений в ВДВ превысила 70% - Шойгу

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Машина технической разведки МТР-К на базе защищенного автомобиля "Тайфун-ВДВ"
Машина технической разведки МТР-К на базе защищенного автомобиля "Тайфун-ВДВ".
Источник изображения: Министерство обороны России

Москва. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Доля современных вооружений в Воздушно-десантных войсках достигла почти 72%, до конца года ВДВ получат ещё два батальонных комплекта модернизированных боевых машин десанта, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Продолжаются поставки современного вооружения и военной техники, доля которых достигла почти 72 процента. В феврале в войска поступил десятый батальонный комплект модернизированных боевых машин десанта. До конца года будут поставлены ещё два", - сказал в четверг Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.

Он отметил, что завершены государственные испытания защищённого автомобиля специального назначения "Тайфун-ВДВ".

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