Доля современных вооружений в ВДВ превысила 70% - Шойгу

Москва. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Доля современных вооружений в Воздушно-десантных войсках достигла почти 72%, до конца года ВДВ получат ещё два батальонных комплекта модернизированных боевых машин десанта, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Продолжаются поставки современного вооружения и военной техники, доля которых достигла почти 72 процента. В феврале в войска поступил десятый батальонный комплект модернизированных боевых машин десанта. До конца года будут поставлены ещё два", - сказал в четверг Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.

Он отметил, что завершены государственные испытания защищённого автомобиля специального назначения "Тайфун-ВДВ".