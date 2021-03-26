Войти
ТАСС

Пуски "Союзов" по программе OneWeb в 2021 году будут проходить практически каждый месяц

334
0
+1
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Обновленная договоренность OneWeb с Arianespace предполагает запуск 16 российских ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020-2022 годах

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Пуски ракет-носителей "Союз" для вывода на орбиту британских спутников связи OneWeb будут проходить практически ежемесячно в 2021 году. Об этом сообщил генеральный директор компании "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов.

"Мы надеемся, что этот год будет достаточно интенсивным по запускам. Если заказчик обеспечит готовность космических аппаратов, хотелось бы рассчитывать, что запуски смогут осуществляться с трех различных космодромов - Восточный, Байконур и Гвианский космический центр - практически каждый месяц", - сказал Лоскутов во время трансляции первого запуска спутников OneWeb на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Восточный в 2021 году.

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру (Гвианский космический центр) на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, а 21 марта - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb были запущены в декабре 2020 года. Были выведены 36 аппаратов. В общей сложности компания намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников.

Обновленная договоренность OneWeb с Arianespace (французская компания, которая выступает оператором) предполагает запуск 16 российских ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020-2022 годах. Каждый запуск позволит вывести на орбиту по 34-36 аппаратов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Гвиана
Россия
Франция
Компании
Arianespace
Проекты
2020-й год
Ariane РН
Байконур
Восточный Космодром
Союз-2 РН
Похожие новости
21.12.2020
Следующий запуск спутников OneWeb с Восточного может состояться в феврале
16.12.2020
Ракета "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb установлена на стартовой площадке Восточного
15.04.2020
Возможное сокращение числа запусков российских ракет связано с проблемами у иностранных заказчиков - источник
23.03.2020
Гендиректор "Главкосмоса" поблагодарил участников запуска спутников OneWeb
21.06.2019
Пуски по программе OneWeb с Восточного планируются на начало 2020 года
16.04.2019
Россия проведет не менее шести пусков спутников OneWeb до конца 2020 года, три из них - с "Восточного"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.03 10:30
  • 92
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 26.03 09:54
  • 3
В войсках нацгвардии созданы новые военные округа и появятся замполиты
  • 26.03 09:11
  • 22
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 26.03 08:05
  • 1
Доля современного вооружения в Воздушно-десантных войсках достигла почти 72%
  • 26.03 06:47
  • 2
Polskie Radio (Польша): проект «Меченос» — новый уровень развития ВМС Польши
  • 26.03 03:25
  • 1
Шойгу: Парады на 9 мая состоятся в 28 городах
  • 26.03 03:24
  • 1
Россия нам покажет: NI назвал самое смертоносное оружие парада Победы
  • 26.03 03:23
  • 1
Бондарев заявил, что созданные заделы позволяют России обновлять военную технику
  • 26.03 02:14
  • 1
В России создадут новый многоразовый орбитальный корабль
  • 26.03 01:54
  • 1
F-35A станет «убийцей» российских кораблей
  • 26.03 01:15
  • 4
Огонь батареям: для «Прометеев» могут сформировать новые полки
  • 26.03 00:42
  • 44
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 25.03 18:56
  • 2
Более тысячи военнослужащих задействованы в крупных учениях в Приморье
  • 25.03 18:56
  • 3
Раскрыты условия видимости Су-57
  • 25.03 14:48
  • 1
Макрон высказался за "вывод российских и турецких сил" из Ливии