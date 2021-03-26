Пуски "Союзов" по программе OneWeb в 2021 году будут проходить практически каждый месяц

Обновленная договоренность OneWeb с Arianespace предполагает запуск 16 российских ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020-2022 годах

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Пуски ракет-носителей "Союз" для вывода на орбиту британских спутников связи OneWeb будут проходить практически ежемесячно в 2021 году. Об этом сообщил генеральный директор компании "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов.

"Мы надеемся, что этот год будет достаточно интенсивным по запускам. Если заказчик обеспечит готовность космических аппаратов, хотелось бы рассчитывать, что запуски смогут осуществляться с трех различных космодромов - Восточный, Байконур и Гвианский космический центр - практически каждый месяц", - сказал Лоскутов во время трансляции первого запуска спутников OneWeb на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Восточный в 2021 году.

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру (Гвианский космический центр) на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, а 21 марта - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb были запущены в декабре 2020 года. Были выведены 36 аппаратов. В общей сложности компания намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников.

Обновленная договоренность OneWeb с Arianespace (французская компания, которая выступает оператором) предполагает запуск 16 российских ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020-2022 годах. Каждый запуск позволит вывести на орбиту по 34-36 аппаратов.