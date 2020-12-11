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Интерфакс-АВН

Запуск спутников OneWeb с Восточного перенесен на сутки

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Источник изображения: Изображение: OneWeb

Москва. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Запуск спутников OneWeb с космодрома Восточный состоится 18 декабря, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Запустим (спутники OneWeb, - "ИФ") 18 декабря ракетой "Союз-2" и разгонным блоком Фрегат", - написал Рогозин в своем Фейсбуке.

Ранее британская компания-оператор сообщила, что очередной вывод на орбиту группы спутников связи OneWeb с помощью ракеты-носителя "Союз" планируется осуществить 17 декабря.

В июне 2015 года "Роскосмос" подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы британской компании OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат" с космодромов Байконур, Восточный, а также Куру во французской Гвиане. Как сообщалось, стоимость контракта составляла $1,2 млрд.

Первый пуск с шестью спутниками состоялся весной 2019 года с космодрома Куру, в марте 2020 года с Байконура стартовала ракета "Союз", которая вывела на орбиту третью (и последнюю на данный момент) партию из 34 аппаратов.

После третьего пуска OneWeb объявила о банкротстве и начала поиск новых инвесторов.

В мае заместитель командующего штаба Космических войск США генерал Дэвид Томпсон заявил, что министерство обороны США рассматривает возможность использования услуг OneWeb для улучшения обеспечения связью военных в Арктике. По его словам, в этой связи Пентагон планирует оказать OneWeb финансовую поддержку.

"Что касается OneWeb, мы продолжаем работать, - сказал он 13 мая на форуме в Институте аэрокосмических исследований имени Митчелла в Арлингтоне (штат Вирджиния). - Мы работаем с Белым домом, и мы будем работать с конгрессом, сосредоточившись не только на OneWeb, но и на всех других коммерческих космических компаниях, которые сталкиваются с банкротством и с этими проблемами (пандемией коронавируса, - "ИФ")".

Томпсон сообщил, что в настоящее время Пентагон рассматривает список инвестиций в космические компании, в том числе OneWeb, которые нуждаются в быстрых и решительных действиях. Эти вложения необходимы для того, чтобы новые космические технологии оставались в распоряжении США и "не стали добычей потенциальных противников", подчеркнул он.

Как поясняла сама компания, ей пришлось заняться вопросами продажи своего бизнеса в рамках процедуры банкротства. По словам ее представителей, "хотя компания была близка к получению финансирования" в результате переговоров с инвесторами, процесс не продвигается из-за турбулентности рынка, связанной с пандемией COVID-19.

По данным западных СМИ, ряд китайских компаний уже предложил финансовую поддержку компании OneWeb.

На данный момент компания уже вывела на орбиту 74 спутника, обеспечив глобальное интернет-покрытие. Строительство более половины из ее 44 наземных станций уже завершено, либо находится в стадии завершения.

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