Завершена сборка ракеты "Союз" для запуска спутников OneWeb с "Восточного"

Москва. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Ракету "Союз-2.1б" со спутниками компании OneWeb вывезут на стартовый стол космодрома "Восточный" 15 декабря, сообщили в Роскосмосе.

"Ракета космического назначения установлена на транспортно-установочный агрегат и готова к вывозу на стартовый комплекс 15 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.

По данным госкорпорации, в воскресенье была завершена общая сборка ракеты.

"В соответствии с графиком работ состыкованы головная часть (космические аппараты OneWeb под обтекателем) и третья ступень с "пакетом" (включающий первую и вторую ступени) ракеты-носителя", - отметили в Роскосмосе.

"Предстоящий пуск станет первым полностью коммерческим запуском космических аппаратов с российского космодрома Восточный. Кроме того, он также станет первым запуском, реализуемым французской компанией Arianespace для компании OneWeb с данного космодрома", - добавили в госкорпорации

Как сообщил 10 декабря глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, запуск спутников запланирован на 18 декабря.

Ранее британская компания-оператор сообщила, что очередной вывод на орбиту группы спутников связи OneWeb с помощью ракеты-носителя "Союз" планируется осуществить 17 декабря.

В июне 2015 года "Роскосмос" подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы британской компании OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат" с космодромов Байконур, Восточный, а также Куру во французской Гвиане. Как сообщалось, стоимость контракта составляла $1,2 млрд.

Первый пуск с шестью спутниками состоялся весной 2019 года с космодрома Куру, в марте 2020 года с Байконура стартовала ракета "Союз", которая вывела на орбиту третью (и последнюю на данный момент) партию из 34 аппаратов.

После третьего пуска OneWeb объявила о банкротстве и начала поиск новых инвесторов.

В мае заместитель командующего штаба Космических войск США генерал Дэвид Томпсон заявил, что министерство обороны США рассматривает возможность использования услуг OneWeb для улучшения обеспечения связью военных в Арктике. По его словам, в этой связи Пентагон планирует оказать OneWeb финансовую поддержку.

"Что касается OneWeb, мы продолжаем работать, - сказал он 13 мая на форуме в Институте аэрокосмических исследований имени Митчелла в Арлингтоне (штат Вирджиния). - Мы работаем с Белым домом, и мы будем работать с конгрессом, сосредоточившись не только на OneWeb, но и на всех других коммерческих космических компаниях, которые сталкиваются с банкротством и с этими проблемами (пандемией коронавируса, - "ИФ")".

Томпсон сообщил, что в настоящее время Пентагон рассматривает список инвестиций в космические компании, в том числе OneWeb, которые нуждаются в быстрых и решительных действиях. Эти вложения необходимы для того, чтобы новые космические технологии оставались в распоряжении США и "не стали добычей потенциальных противников", подчеркнул он.

Как поясняла сама компания, ей пришлось заняться вопросами продажи своего бизнеса в рамках процедуры банкротства. По словам ее представителей, "хотя компания была близка к получению финансирования" в результате переговоров с инвесторами, процесс не продвигается из-за турбулентности рынка, связанной с пандемией COVID-19.

По данным западных СМИ, ряд китайских компаний уже предложил финансовую поддержку компании OneWeb.

На данный момент компания уже вывела на орбиту 74 спутника, обеспечив глобальное интернет-покрытие. Строительство более половины из ее 44 наземных станций уже завершено, либо находится в стадии завершения.