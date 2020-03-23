Гендиректор "Главкосмоса" поблагодарил участников запуска спутников OneWeb

Дмитрий Лоскутов подчеркнул, что спутники OneWeb запустили, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в мире

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Генеральный директор компании "Главкосмос" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") Дмитрий Лоскутов поблагодарил российские предприятия и зарубежных партнеров, которые помогли запустить британские спутники связи OneWeb в условиях сложной эпидемиологической обстановки в мире.

Запуск был осуществлен 21 марта в рамках контракта между компаниями "Главкосмос" и Arianespace (Франция).

"Выражаю признательность нашим зарубежным партнерам и всем предприятиям российской кооперации, сделавшим этот запуск возможным вопреки сложностям, вызванным эпидемиологической обстановкой в мире", - сказал Лоскутов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы "Главкосмоса".

По его словам, российская сторона в очередной раз подтвердила свой статус в качестве надежного партнера для зарубежных заказчиков

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат-М" и 34 спутниками OneWeb стартовала 21 марта в 20:06 мск с космодрома Байконур. Через несколько часов после старта все аппараты были выведены на целевые орбиты.

Этот запуск позволил довести количество спутников OneWeb на низкой околоземной орбите до 74 аппаратов, уточнили в "Главкосмосе".

О запуске и спутниках OneWeb

Запуск был приурочен к 55-летию первого в истории человечества выхода в открытый космос, выполненного Алексеем Леоновым 18 марта 1965 года. Для этого была разработана специальная эмблема. На ней виден человек в скафандре на фоне Земли, восхода, звездного неба и космического корабля.

Первые шесть спутников OneWeb были запущены с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года, в тот же день их вывели на орбиту. 7 февраля этого года на орбиту были выведены еще 34 спутника. Также в 2020 году ожидаются первые два запуска британских спутников связи с космодрома Восточный.

В общей сложности компания намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников и начать их коммерческое использование в 2020 году. К 2021 году OneWeb намерена обеспечить 24-часовое покрытие Земли связью.

Коронавирус

Пандемия коронавируса привела к временному закрытию космодрома Куру во Французской Гвиане. Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе Роскосмоса, с этого космодрома улетели более 246 российских сотрудников. Они были вывезены из-за закрытия космодрома на фоне пандемии, подчеркнули в госкорпорации.

Сейчас все работы на космодроме Куру прекращены. Такие меры, отметили в Гвианском космическом центре, призваны защитить здоровье сотрудников и местного населения, а также обеспечить безопасность, необходимую для подготовки к запланированным пускам.

Как сообщал ранее источник ТАСС, российские специалисты работали на космодроме во Французской Гвиане в условиях профилактики заражения коронавирусом, случаи инфицирования были зафиксированы в соседнем с Куру населенном пункте. По словам источника, все контакты с зарубежными представителями предлагается вести с помощью телекоммуникационных технологий.