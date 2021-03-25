Россия испытывает шлем дополненной реальности для летчиков Су-57

Россия проводит испытания шлема дополненной реальности для пилотов истребителя пятого поколения Су-57. Благодаря ему летчик сможет видеть пространство за кабиной практически в любых условиях.

Пилоты новейшего истребителя Су-57 получат шлемы, имеющие элементы дополненной реальности. Об этом сообщила пресс-служба ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация).

Прицельная символика будет выводиться на стекло забрала: благодаря этому появится возможность с еще большей эффективностью применять различные системы вооружений. Наблюдать пространство за кабиной пилот сможет, используя телевизионные и тепловизионные датчики. Сенсоры позволят ему эффективнее работать в плохую погоду, а также в ночное время суток.

Су-57 — первый и на сегодня единственный российский истребитель пятого поколения. Первую серийную машину ВКС передали недавно. До 2028 года российским военным должны поставить 76 Су-57.

Предполагается, что в будущем самолет сможет применять принципиально новое гиперзвуковое оружие, которое можно будет разместить внутри фюзеляжа. Об испытаниях демонстраторов комплекса стало известно в этом году.