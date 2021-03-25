Войти
ТАСС

Шлем дополненной реальности для истребителя Су-57 проходит испытания

399
0
+1
Пилот ВКС РФ
Пилот ВКС РФ.
Источник изображения: rg.ru

Летчик сможет видеть закабинное пространство ночью и в сложных метеоусловиях, а также при выполнении сложных маневров, отметили в Объединенной авиастроительной корпорации

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Шлем с элементами дополненной реальности, который поможет летчикам российского истребителя пятого поколения Су-57 в управлении самолетом и наведении оружия на цель, проходит испытания. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Ростех).

"В настоящее время проходит испытания нашлемная система целеуказания и индикации, интегрированная в защитный шлем летчика для самолета Су-57. Эта система обеспечивает индикацию на стекло защитного забрала шлема летчика прицельной символики для применения различных видов авиационных средств поражения, индикацию пилотажной информации, а также вывод видеоизображения закабинного пространства от телевизионных и тепловизионных датчиков", - сказали в ОАК.

Таким образом, летчик сможет видеть закабинное пространство ночью и в сложных метеоусловиях, а также при выполнении сложных маневров, то есть сможет видеть сквозь собственный самолет.

Истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования.

К концу 2024 года Воздушно-космические силы РФ получат 22 таких истребителя. Всего же, согласно государственному контракту с филиалом компании "Сухой" "КнААЗ им. Ю. А. Гагарина", до 2028 года предусмотрена поставка 76 Су-57. Контракт на производство большой партии истребителей по распоряжению президента РФ Владимира Путина был подписан в ходе форума "Армия-2018".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
ОАК
Сухой ПАО
Персоны
Путин Владимир
Проекты
АРМИ-20XX
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
30.12.2020
Какое оружие получила российская армия в 2020 году
02.09.2020
«Оборонка» обороне
03.02.2020
Истребитель пятого поколения Су-57 похож на легенду
13.08.2019
Государственные испытания истребителя Су-57 завершатся в 2019 году
10.07.2019
Истребители "стелс" по бросовой цене: Путин заказал 76 самолетов (Stern, Германия)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.03 10:03
  • 5
За «Терминатором» придет «Армата»
  • 25.03 09:54
  • 1
Огонь батареям: для «Прометеев» могут сформировать новые полки
  • 25.03 09:40
  • 1
Более тысячи военнослужащих задействованы в крупных учениях в Приморье
  • 25.03 09:23
  • 3
Почему Индия все больше недовольна Россией
  • 25.03 08:48
  • 26
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 25.03 07:56
  • 87
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 25.03 07:07
  • 4
Трое летчиков Ту-22М3 погибли под Калугой
  • 25.03 05:58
  • 36
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 25.03 04:50
  • 1
В войсках нацгвардии созданы новые военные округа и появятся замполиты
  • 25.03 04:49
  • 2
Раскрыты условия видимости Су-57
  • 25.03 04:48
  • 1
В России расширят список лиц, подлежащих государственной защите
  • 25.03 02:16
  • 2
Предприятия ОПК готовы занять свою нишу в создании гражданской продукции
  • 24.03 23:52
  • 37
РЖД и Минобороны решают вопрос о привлечении военных для модернизации Транссиба и БАМа
  • 24.03 19:54
  • 43
Армия Донбасса боеспособна и готова к любому развитию событий
  • 24.03 17:27
  • 2
Тридцать лет отставания