Шлем дополненной реальности для истребителя Су-57 проходит испытания

Летчик сможет видеть закабинное пространство ночью и в сложных метеоусловиях, а также при выполнении сложных маневров, отметили в Объединенной авиастроительной корпорации

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Шлем с элементами дополненной реальности, который поможет летчикам российского истребителя пятого поколения Су-57 в управлении самолетом и наведении оружия на цель, проходит испытания. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (входит в Ростех).

"В настоящее время проходит испытания нашлемная система целеуказания и индикации, интегрированная в защитный шлем летчика для самолета Су-57. Эта система обеспечивает индикацию на стекло защитного забрала шлема летчика прицельной символики для применения различных видов авиационных средств поражения, индикацию пилотажной информации, а также вывод видеоизображения закабинного пространства от телевизионных и тепловизионных датчиков", - сказали в ОАК.

Таким образом, летчик сможет видеть закабинное пространство ночью и в сложных метеоусловиях, а также при выполнении сложных маневров, то есть сможет видеть сквозь собственный самолет.

Истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования.

К концу 2024 года Воздушно-космические силы РФ получат 22 таких истребителя. Всего же, согласно государственному контракту с филиалом компании "Сухой" "КнААЗ им. Ю. А. Гагарина", до 2028 года предусмотрена поставка 76 Су-57. Контракт на производство большой партии истребителей по распоряжению президента РФ Владимира Путина был подписан в ходе форума "Армия-2018".