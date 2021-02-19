Источник: Су-57 начал летные испытания с демонстраторами малогабаритной гиперзвуковой ракеты

Согласно представленным данным, российский истребитель выполнил несколько полетов с демонстраторами нового гиперзвукового комплекса. В обозримом будущем планируют провести первые бросковые тесты.

В декабре прошлого года стало известно, что серийный Су-57 хотят использовать для испытаний нового гиперзвукового комплекса. Как накануне сообщило РИА Новости со ссылкой на свой источник, самолет начал выполнять полеты с демонстраторами новой системы вооружений: для тестов, впрочем, применили не серийную машину, а прототип.

«Опытный истребитель Су-57 в рамках испытаний выполнил несколько полетов с функциональными массогабаритными макетами новой российской внутрифюзеляжной гиперзвуковой ракеты. До этого прошла примерка макетов нового изделия во внутренний отсек истребителя на земле», — заявил собеседник агентства.

В отличие от штатного комплекса, макеты не имеют двигателей и боевой части. В то же время они идентичны боевой ракете, если говорить о массе и размерах. В целях проверки сопряжения электроники ракеты с бортовой электроникой носителя демонстраторы оснастили головками самонаведения и электроцепями. Полученные в ходе тестов данные приближают проведение бросковых тестов новой ракеты.

Детальные характеристики изделия неизвестны. По информации, представленной источником, речь идет о ракете класса «воздух — поверхность», которую можно будет применять для поражения широкого круга целей, включая объекты ПВО и пусковые комплексы с крылатыми и тактическими баллистическими ракетами.

Ранее Россия приняла на вооружение новый комплекс воздушного базирования 9-А-7660 «Кинжал» (иногда его упоминают в качестве Х-47М2 «Кинжал»), который в ряде источников фигурирует как гиперзвуковой. Сейчас его носителем выступает модернизированный перехватчик МиГ-31. Кроме того, в разное время появлялись данные об использовании других платформ.

Демонстрация МиГ-31К с макетом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» Источник изображения: wikipedia

«Кинжал» — чрезвычайно крупный ракетный комплекс, поэтому в случае с новыми испытаниями речь, очевидно, идет не о нем. Более вероятным носителем эксперты называют дальний бомбардировщик Ту-22М3М.

Второй серийный Су-57 Источник изображения: Светлана Балаева

Су-57 изначально позиционировали как многоцелевой самолет, способный одинаково эффективно поражать как воздушные, так и наземные цели. Вероятно, машина может нести до шести ракет класса «воздух — воздух»: четыре ракеты средней дальности и две малой. Помимо ракет класса «воздух — воздух» и «воздух — поверхность», самолет с большой долей вероятности может применять новые управляемые авиабомбы.