Войти
Naked Science

Источник: Су-57 начал летные испытания с демонстраторами малогабаритной гиперзвуковой ракеты

319
0
+1
Су-57
Су-57.
Источник изображения: РИА Новости

Согласно представленным данным, российский истребитель выполнил несколько полетов с демонстраторами нового гиперзвукового комплекса. В обозримом будущем планируют провести первые бросковые тесты.

В декабре прошлого года стало известно, что серийный Су-57 хотят использовать для испытаний нового гиперзвукового комплекса. Как накануне сообщило РИА Новости со ссылкой на свой источник, самолет начал выполнять полеты с демонстраторами новой системы вооружений: для тестов, впрочем, применили не серийную машину, а прототип.

«Опытный истребитель Су-57 в рамках испытаний выполнил несколько полетов с функциональными массогабаритными макетами новой российской внутрифюзеляжной гиперзвуковой ракеты. До этого прошла примерка макетов нового изделия во внутренний отсек истребителя на земле», — заявил собеседник агентства.

В отличие от штатного комплекса, макеты не имеют двигателей и боевой части. В то же время они идентичны боевой ракете, если говорить о массе и размерах. В целях проверки сопряжения электроники ракеты с бортовой электроникой носителя демонстраторы оснастили головками самонаведения и электроцепями. Полученные в ходе тестов данные приближают проведение бросковых тестов новой ракеты.

Детальные характеристики изделия неизвестны. По информации, представленной источником, речь идет о ракете класса «воздух — поверхность», которую можно будет применять для поражения широкого круга целей, включая объекты ПВО и пусковые комплексы с крылатыми и тактическими баллистическими ракетами.

Ранее Россия приняла на вооружение новый комплекс воздушного базирования 9-А-7660 «Кинжал» (иногда его упоминают в качестве Х-47М2 «Кинжал»), который в ряде источников фигурирует как гиперзвуковой. Сейчас его носителем выступает модернизированный перехватчик МиГ-31. Кроме того, в разное время появлялись данные об использовании других платформ.

Демонстрация МиГ-31К с макетом гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

Источник изображения: wikipedia

«Кинжал» — чрезвычайно крупный ракетный комплекс, поэтому в случае с новыми испытаниями речь, очевидно, идет не о нем. Более вероятным носителем эксперты называют дальний бомбардировщик Ту-22М3М.

Второй серийный Су-57

Источник изображения: Светлана Балаева

Су-57 изначально позиционировали как многоцелевой самолет, способный одинаково эффективно поражать как воздушные, так и наземные цели. Вероятно, машина может нести до шести ракет класса «воздух — воздух»: четыре ракеты средней дальности и две малой. Помимо ракет класса «воздух — воздух» и «воздух — поверхность», самолет с большой долей вероятности может применять новые управляемые авиабомбы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Кинжал БР
МиГ-31
ПАК ФА
Ту-22М
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
01.06.2020
«Будет интересно»: что Россия готовит к параду Победы
09.03.2020
Stern (Германия): ПАК ДA — бомбардировщик-невидимка Путина, который должен взломать воздушную оборону Запада
24.02.2020
Морские звезды: авиация ВМФ завершает первый этап реформирования
19.12.2019
Географию применения гиперзвукового "Кинжала" расширят
07.05.2018
Вооруженные ракетами "Кинжал" МиГ-31К впервые пролетят над Москвой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.02 06:42
  • 3
"Рособоронэкспорт" впервые публично презентует танк "Армата" за рубежом
  • 19.02 06:37
  • 33
Рогозин считает, что Роскосмосу следует создавать свою уникальную технику
  • 19.02 05:41
  • 1
"Это разрушит все": чем Пентагон собрался "сдерживать" Россию
  • 19.02 05:04
  • 6
Лозунги упреждающего удара
  • 19.02 01:39
  • 25
Осло принимает американских "стратегов". Зачем норвежцам риски третьей мировой
  • 19.02 01:06
  • 1
Оборонно-промышленный технопарк создан в Санкт-Петербурге
  • 19.02 01:06
  • 1
Минобороны России и Белоруссии согласовали дорожную карту по развитию военного сотрудничества на ближайшую перспективу
  • 19.02 01:04
  • 1
Какое вооружение представит России на выставке IDEX 2021
  • 19.02 00:55
  • 120
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 19.02 00:43
  • 1
Минобороны подало к «Туполеву» иск за срыв сроков создания бомбардировщика Ту-160, вооруженного новой ракетой
  • 19.02 00:39
  • 1
Штурмовая авиация ЮВО пополнилась "Суперграчом"
  • 18.02 23:24
  • 15
В США объяснили создание аналога Су-57
  • 18.02 22:42
  • 3
AgoraVox (Франция): стоит ли ждать конфликта НАТО и России?
  • 18.02 22:41
  • 3
Россия и Пакистан подписали контракты на поставку вооружений
  • 18.02 22:38
  • 4
Рособоронэкспорт представит новейшее российское вооружение на выставке IDEX 2021 в Абу-Даби