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Naked Science

Источник: первый серийный Су-57 будет испытывать гиперзвуковое оружие

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Серийный Су-57
Серийный Су-57.
Источник изображения: Светлана Балаева

По данным источника в оборонно-промышленном комплексе, первый серийный истребитель Су-57 хотят использовать для тестов гиперзвуковых систем.

Российские Военно-воздушные силы получили первый серийный истребитель пятого поколения. Как теперь сообщил источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, эту машину будут применять в том числе для тестов гиперзвукового оружия. Разработкой последнего занимается компания «Тактическое ракетное вооружение».

Это не первый раз, когда появляются данные о возможном оснащении Су-57 гиперзвуковыми средствами поражения. Об этом, в частности, сообщалось в 2018 году.

Напомним, сейчас на вооружении России состоит истребитель МиГ-31К, способный применять ракету «Кинжал», которую в ряде СМИ называют «гиперзвуковой».

Ранее стало известно, что российские специалисты прорабатывают вопрос оснащения «Кинжалом» других воздушных платформ. В частности, речь шла о дальнем бомбардировщике Ту-22М3М: если МиГ-31 способен нести одно такое изделие, то бомбардировщик сможет взять как минимум несколько ракет.

Скорость полета «Кинжала», по некоторым данным, может достигать М=10. Дальность полета ракеты составляет примерно 2000 километров. Масса боевой части, по всей вероятности, находится в пределах 500 килограммов: этого достаточно для вывода из строя практически любого корабля вероятного противника.

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Страны
Россия
Продукция
Кинжал БР
МиГ-31
ПАК ФА
Ту-22М
Компании
Корпорация ТРВ
Проекты
ГЗЛА
Истребитель 5 поколения
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