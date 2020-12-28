Первый серийный Су-57 используют для испытаний гиперзвуковых средств поражения

Разработку ведет корпорация "Тактическое ракетное вооружение", сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Первый серийный истребитель Су-57 будет использован в Государственном летном испытательном центре (ГЛИЦ) в Ахтубинске для испытаний гиперзвуковых авиационных средств поражения. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Первый серийный Су-57 поступил в ГЛИЦ в конце ноября. Он будет использован для испытаний новейших авиационных гиперзвуковых средств поражения", - сказал собеседник агентства.

Разработку принципиально новых авиационных средств поражения ведет корпорация "Тактическое ракетное вооружение".

К настоящему времени только стоящие на дежурстве в Южном военном округе истребители МиГ-31К являются носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Ранее источник сообщил ТАСС, что первый серийный многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 поступил на вооружение одного из авиаполков Южного военного округа. По его словам, в 2021 году ВКС РФ получат еще четыре таких самолета.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства рассказал, что к концу 2024 года в войска поступят 22 Су-57. Контрактом, подписанным в 2019 году, предусмотрена поставка 76 Су-57 до 2028 года. С 2022 года предусмотрена поставка Су-57 с двигателем второго этапа.