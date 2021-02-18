На Су-57 испытали макеты гиперзвуковых ракет, сообщил источник

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российский истребитель пятого поколения Су-57 выполнил испытательные полеты с функциональными макетами новой гиперзвуковой ракеты, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Опытный истребитель Су-57 в рамках испытаний выполнил несколько полетов с функциональными массогабаритными макетами новой российской внутрифюзеляжной гиперзвуковой ракеты. До этого прошла примерка макетов нового изделия во внутренний отсек истребителя на земле", — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что макеты отличаются от штатных боеприпасов отсутствием двигателей, ракетного топлива и боевой части, но полностью соответствуют им по размерам, форме и весу.

"В то же время на функциональных аналогах установлены головки самонаведения и электроцепи для проверки сопряжения электроники боеприпаса с бортовой аппаратурой самолета-носителя", — сказал источник.

Собеседник отметил, что в ближайшей перспективе с применением Су-57 планируются первые бросковые испытания новых ракет.

Источник не раскрыл характеристики боеприпасов, однако отметил, что они малогабаритные. По словам собеседника, эти ракеты обеспечивает маневренный полет на гиперзвуковой скорости в течение продолжительного времени. Новое вооружение относится к классу "воздух — поверхность", оно предназначено для поражения таких приоритетных целей как объекты противовоздушной и противоракетной обороны противника, радиолокационные станции, пусковые установки крылатых и тактических баллистических ракет.

В корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) не смогли предоставить РИА Новости комментарий. В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) также не ответили не запрос агентства.

Министр обороны Сергей Шойгу 9 февраля на оперативно-мобилизационном сборе с руководящим составом Вооруженных сил сообщил, что основой российских сил неядерного сдерживания станут гиперзвуковые ракетные комплексы различного базирования.

Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Разработан в ОКБ Сухого (входит в ОАК госкорпорации "Ростех"), первый полет совершил в 2010 году. Су-57 обладает высокой маневренностью, новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и малой заметностью (технология "стелс").

Первый серийный контракт на поставку в войска 76 самолетов Су-57 подписан в рамках форума "Армия" летом 2019 года. Первая машина по этому соглашению передана Вооруженным силам в декабре прошлого года. Планируются дополнительные закупки новейших истребителей.