Марсианский вертолет готовится к полету: Perseverance сбросил его защитный кожух и выдвинулся к «аэродрому», где уронит Ingenuity на грунт

Панорама пространства под ровером Perseverance после того, как защитный кожух Ingenuity был сброшен (лежит внизу, сам вертолет закреплен горизонтально под днищем марсохода). Изображение составлено из нескольких квадратных снимков, сделанных инструментом SHERLOC, который размещен на руке-манипуляторе.

Инженеры NASA на Земле и пара роботов на Марсе готовятся к знаменательному событию — первому управляемому полету в атмосфере другого небесного тела. Ровер Perseverance сбросил защитный кожух дрона-вертолета Ingenuity, прикрепленного к его днищу, и выдвинулся в сторону своеобразного аэродрома. На сравнительно ровной площадке техника выполнит комплекс процедур по сбросу вертолета на грунт.

Согласно официальному пресс-релизу Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), подготовка к первому полету идет полным ходом. Он запланирован на начало апреля — не ранее восьмого числа. Но времени не так много, как кажется: помимо пути до «летного поля», который занял пару дней, сам процесс сброса вертолета продлится почти неделю. А после этого инженерам на Земле предстоит провести серию проверок всех систем Ingenuity.

Во вторник, 23 марта, в официальном Twitter-аккаунте марсохода Perseverance появилось подтверждение сброса защитной крышки вертолета. Запись сопровождалась снимком кожуха сложной формы, сделанного из углеволокна, который лежит на поверхности Марса, под днищем ровера. Серию снимков сделали при помощи камеры SHERLOC, размещенной на манипуляторе робота. Над уже ненужной крышкой виден сложенный и повернутый набок Ingenuity — он все еще находится в транспортной конфигурации.

Карта зоны предстоящих полетов относительно места посадки Perseverance. Вертолет Ingenuity будет «высажен» с ровера на «летном поле» в течение пары дней Источник изображения: NASA, JPL-Caltech, University of Arizona

Значит, в момент написания этой новости марсоход уже движется в сторону тщательно выбранной площадки на поверхности Красной планеты. Это квадратная область со стороной в десять метров, ровная и свободная от естественных препятствий. Дорога до нее займет пару дней. Затем Perseverance еще раз проверит состояние вертолета у себя «под брюшком», и начнется многоэтапный процесс выгрузки Ingenuity. Он продлится не менее шести солов (марсианских суток), в каждый из которых роботы будут выполнять ряд команд, а потом отправлять на Землю отчет и ждать его анализа инженерами:

сначала произойдет разблокировка крепления вертолета к марсоходу путем контролируемого разрушения фиксирующего болта;

на следующий сол сработает пиропатрон, удерживающий крепежный рычаг упругим тросом — вертолет откинется от днища ровера примерно на 45 градусов, и первые две его ножки разложатся;

далее небольшой электромотор завершит поворот Ingenuity под днищем Perseverance в вертикальное положение, теперь вертолет находится на расстоянии всего 13 сантиметров над грунтом;

под днищем в вертикальное положение, теперь вертолет находится на расстоянии всего 13 сантиметров над грунтом; на пятый сол произойдут раскладывание еще двух опор Ingenuity и финальная проверка его состояния перед отделением от марсохода — теперь их соединяет лишь один болт и два десятка тонких проводков; этот шаг самый волнительный — на нем случится последняя зарядка батарей вертолета от бортовой сети Perseverance , дальше ему придется питаться только от собственной маленькой солнечной панели;

и финальная проверка его состояния перед отделением от марсохода — теперь их соединяет лишь один болт и два десятка тонких проводков; этот шаг самый волнительный — на нем случится последняя зарядка батарей вертолета от бортовой сети , дальше ему придется питаться только от собственной маленькой солнечной панели; в шестой, последний сол операции вертолет сбросят на грунт, а ровер должен сразу отъехать примерно на пять метров назад, чтобы на солнечные батареи Ingenuity впервые после испытаний и сборки на Земле попал свет.

Проверка процедуры отделения вертолета от марсохода в чистой комнате NASA Jet Propulsion Laboratory / ©NASA, JPL-Caltech, YouTube

Каждый из вышеописанных этапов команда миссии будет контролировать благодаря снимкам. Результат, который все ожидают: Ingenuity четырьмя своими тоненькими ножками стоит на марсианской поверхности, четко видимый в объективы навигационных камер Perseverance. После отделения от марсохода у вертолета будет 30 солов на выполнение единственной задачи — полета. Это не означает, что по истечении срока летающий робот отключится: просто на большее время работы демонстратор технологий не рассчитывался. Как известно из опыта, созданная в Jet Propulsion Lab техника нередко превосходит «гарантийный пробег», но уверенности в этом никогда нет.

Первые дни своей «самостоятельной» жизни роботизированные марсианские исследователи проведут, устанавливая друг между другом канал передачи данных и отправляя телеметрию на Землю. Perseverance должен прислать фотографии (и, возможно, видео) вертолета со всех сторон, а также передать полученные от него результаты самостоятельной проверки всех систем. Как только инженеры убедятся, что все в порядке, Ingenuity получит команду раскрутить свои винты — пока не на полную скорость, чтобы не взлететь.

Учитывая вышеописанные процедуры «высадки» первого внеземного вертолета, можно смело предположить, что все последующие операции тоже займут немало времени. Ранее 8 апреля ждать полета не стоит, да и эта дата может быть не окончательной.