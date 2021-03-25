Второй фрегат УРО класса "Хосе Рисаль" принят на вооружение ВМС Филиппин

ЦАМТО, 24 марта. На военно-морской базе в Маниле 19 марта состоялась официальная церемония ввода в боевой состав ВМС Филиппин фрегата УРО (151) "Антонио Луна" класса "Хосе Рисаль", построенного южнокорейской компанией HHI.

Как сообщает филиппинское новостное агентство PNA, в церемонии принял участие министр обороны Филиппин Делфин Лорензана.

(151) "Антонио Луна" является вторым фрегатом класса "Хосе Рисаль", построенным в Республике Корея судостроительной компанией Hyundai Heavy Industries (HHI). Фрегат покинул южнокорейский порт Ульсан после завершения приемки 5 февраля. 10 февраля корабль прибыл на базу Субик-Бей (Филиппины), где экипаж прошел обязательный карантин.

Как сообщал ЦАМТО, 24 октября 2016 года Министерство национальной обороны Филиппин и Hyundai Heavy Industries по итогам тендера подписали контракт на строительство двух 2600-тонных фрегатов УРО, представляющих собой уменьшенную версию многоцелевого фрегата HDF-3000 ("Инчхон" (FFX-I)), состоящего на вооружении ВМС Республики Корея. Корабли предназначены для противолодочной, противокорабельной борьбы, обеспечения противовоздушной обороны и РЭБ.

Головной корабль серии, (151) "Хосе Рисаль", был введен в боевой состав ВМС Филиппин 10 июля 2020 года. Резка стали для постройки второго корабля серии, (151) "Антонио Луна", началась 17 сентября 2018 года, закладка киля прошла 23 мая 2019 года, спуск на воду состоялся 8 ноября 2019 года.

Компания-подрядчик, Hyundai Heavy Industries, выполняла работы по второму фрегату с опережением графика, и ожидалось, что корабль будет поставлен заказчику в сентябре 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса COVID-19 поставка была перенесена на октябрь 2020 года, а затем – на февраль 2021 года. Корабль прибыл в Манилу 26 февраля.

Длина фрегата составляет 107,5 м, ширина – 13,8 м, водоизмещение – 2600 т. Корабль оснащен комбинированной главной энергетической установкой типа CODAD и может развивать максимальную скорость 25 узлов, дальность плавания – 4500 морских миль на скорости 15 узлов, экипаж – 65 человек.

В состав вооружения входят 76-мм артиллерийская установка Super Rapid Oto Melara, 30-мм стабилизированная корабельная дистанционно управляемая артиллерийская установка SMASH-30 турецкой компании Aselsan с 30-мм пушкой Mk.44 "Бушмастер-2", два 324-мм трехтрубных торпедных аппарата, торпеды, две пусковые установки Simbad-RC с ЗУР "Мистраль". Фрегаты оснащены системой боевого управления компании Hanwha Systems, которая объединяет все средства обнаружения и вооружения и позволяет бороться с воздушными, надводными и подводными угрозами. Корабль разработан с учетом возможности установки (в перспективе) 8-контейнерной вертикальной пусковой установкой в носовой части, однако пока корабль не оснащен данной установкой. Фрегат может нести на борту вертолет AW-159 "Линкс Уайлдкэт".