Спуск на воду второго фрегата класса "Хосе Ризал", строящегося для ВМС Филиппин, состоится в ноябре

ЦАМТО, 4 сентября. По информации филиппинских СМИ, церемония спуска на воду второго фрегата УРО класса "Хосе Ризал", который строится в Республике Корея, состоится на верфи Hyundai Heavy Industries (HHI) в Ульсане в ноябре 2019 года.

Как сообщило новостное агентство Philippine News Agency со ссылкой на командующего ВМС Филиппин вице-адмирала Роберта Эмпедрада, спуск на воду второго фрегата серии, (151) "Антонио Луна", состоится в первой декаде ноября. К тому времени головной фрегат, (150) "Хосе Ризал", будет достроен и оснащен оборудованием.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство национальной обороны Филиппин и Hyundai Heavy Industries (HHI) 24 октября 2016 года по итогам тендера подписали контракт на постройку двух новых 2600-тонных фрегатов УРО, представляющих собой версию многоцелевого фрегата HDF-3000 ("Инчхон" (FFX-I), состоящего на вооружении ВМС Республики Корея. Стоимость поставки кораблей оценивается в 15,74 млрд. филип. песо (336,912 млн. долл.). Еще 2 млрд. филип. песо ассигновано на приобретение различных систем вооружения и боеприпасов.Фрегаты предназначены для выполнения задач противовоздушной обороны, противокорабельной и противолодочной борьбы. После поставки они станут самыми крупными боевыми кораблями в составе филиппинского флота. Фрегаты обеспечат сопровождение стратегических десантных кораблей класса "Тарлак".

Резка стали для постройки головного корабля началась на предприятии Hyundai Heavy Industries в Ульсане 30 апреля 2018 года, закладка киля прошла 16 октября 2018 года. 23 мая 2019 года фрегат был спущен на воду.

Резка стали для постройки второго корабля серии, (151) "Антонио Луна", началась 17 сентября 2018 года. Закладка киля состоялась одновременно со спуском на воду головного фрегата – 23 мая 2019 года.

Как ожидается, первый фрегат будет передан заказчику к апрелю 2020 года, второй – в сентябре 2020 года.

Длина фрегата составит 107,5 м, ширина – 13,8 м, осадка – 3,65 м, водоизмещение – 2600 т. Корабль будет оснащен комбинированной главной энергетической установкой типа CODAD. Расчетная максимальная скорость составляет 25 узлов, дальность плавания – 4500 морских миль на скорости 15 узлов.

В состав вооружения войдут 76-мм артиллерийская установка Super Rapid Oto Melara, 30-мм стабилизированная корабельная дистанционно управляемая артиллерийская установка SMASH-30 турецкой компании Aselsan с 30-мм пушкой Mk.44 "Бушмастер-2", противолодочные торпеды, две пусковые установки Simbad-RC с ЗУР "Мистраль".

Фрегаты класса "Хосе Ризал" также будут оснащены системой боевого управления компании Hanwha Systems, которая объединит все средства обнаружения и вооружение и позволит бороться с воздушными, надводными и подводными угрозами.