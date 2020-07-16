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ЦАМТО

Головной фрегат класса "Хосе Ризал" принят на вооружение ВМС Филиппин

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Фрегат FF 150 Jose Rizal южнокорейской постройки перед вводом в строй ВМС Филиппин. Субик-Бей, 10.07.2020
Фрегат FF 150 Jose Rizal южнокорейской постройки перед вводом в строй ВМС Филиппин. Субик-Бей, 10.07.2020.
Источник изображения: Inquirer

ЦАМТО, 15 июля. У причальной стенки "Алава" в заливе Субик-Бей (провинция Замбалес) 10 июля состоялась официальная церемония приемки, крещения и ввода в боевой состав ВМС Филиппин головного фрегата УРО (FF-150) "Хосе Ризал".

Об этом сообщило филиппинское агентство PNA (Philippine News Agency).

Как сообщал ЦАМТО, 24 октября 2016 года Министерство национальной обороны Филиппин и южнокорейская компания Hyundai Heavy Industries (HHI) по итогам тендера подписали контракт на строительство двух 2600-тонных фрегатов УРО, представляющих собой уменьшенную версию многоцелевого фрегата HDF-3000 ("Инчхон" (FFX-I)), состоящего на вооружении ВМС Республики Корея. Стоимость строительства кораблей оценивается в 15,74 млрд. филип. песо (336,9 млн. долл.). Еще 2 млрд. филип. песо ассигновано на приобретение различных систем вооружения и боеприпасов.

Резка стали для постройки головного корабля серии, (151) "Хосе Ризал", началась на предприятии Hyundai Heavy Industries в Ульсане 30 апреля 2018 года, закладка киля прошла 16 октября 2018 года, а 23 мая 2019 года фрегат был спущен на воду.

Резка стали для строительства второго корабля серии, (151) "Антонио Луна", началась 17 сентября 2018 года, спуск на воду состоялся 8 ноября 2019 года.

"Хосе Ризал" покинул предприятие Hyundai Heavy Industries в Ульсане и направился в порт приписки 18 мая 2020 года и прибыл в Субик-Бей 23 мая. Как ожидается, второй фрегат будет передан заказчику в сентябре 2020 года.

Первоначально дата крещения и принятия фрегата на вооружение была запланирована на 19 июня, но была перенесена на более поздний срок из-за положительного результата теста на COVID-19 у одного из членов экипажа.

Длина фрегата составляет 107,5 м, ширина – 13,8 м, водоизмещение – 2600 т. Корабль оснащен комбинированной главной энергетической установкой типа CODAD, максимальная скорость – 25 узлов, дальность плавания – 4500 морских миль на скорости 15 узлов, экипаж – 65 человек.

В состав вооружения входят 76-мм артиллерийская установка Super Rapid Oto Melara, 30-мм стабилизированная корабельная дистанционно управляемая артиллерийская установка SMASH-30 турецкой компании Aselsan с 30-мм пушкой Mk.44 "Бушмастер-2", противолодочные торпеды, две пусковые установки Simbad-RC с ЗУР "Мистраль". Фрегаты оснащены системой боевого управления компании Hanwha Systems, которая объединяет все средства обнаружения и вооружение и позволит бороться с воздушными, надводными и подводными угрозами. Корабль разработан с учетом возможности его оборудования вертикальной пусковой установкой в носовой части, однако пока эта система вооружения на фрегат не установлена.

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