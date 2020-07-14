Введен в строй головной филиппинский фрегат Jose Rizal южнокорейской постройки

10 июля 2020 года в Субик-Бей состоялась церемония официального ввода в состав ВМС Филиппин фрегата FF 150 Jose Rizal - головного в серии из двух единиц, построенного южнокорейской корпорацией Hyundai Heavy Industries (HHI) по контракту 2016 года по проекту HDF-2600. На церемонии присутствовал министр обороны Филиппин Делфин Лорензана.

Фрегат FF 150 Jose Rizal южнокорейской постройки перед вводом в строй ВМС Филиппин. Субик-Бей, 10.07.2020 (с) Inquirer

Напомним, что 24 октября 2016 года в столице Филиппин Маниле министр обороны Филиппин Делфин Лорензана подписал контракт с южнокорейской судостроительной корпорацией Hyundai Heavy Industries (HHI) на постройку для ВМС Филиппин двух "легких" фрегатов. Контракт был подписан по итогам победы HHI в международном тендере. Тендерная закупочная стоимость двух кораблей была определена в 15,744571584 млрд филиппинских песо (около 311 млн долл), без стоимости вооружения.

Данные фрегаты были построены по разработанному HHI проекту HDF-2600, представляющему собой своего рода уменьшенный вариант строившихся для южнокорейского флота фрегатов типа Incheon (FFX-I). Филиппинские фрегаты имеют стандартное водоизмещение около 2600 тонн, длину 107,5 м и ширину 13,8 м. Дизельная главная энергетическая установка по схеме CODAD в составе четырех дизельных двигателей MTU-STX 12V1163-TB93 должна обеспечить скорость полного хода 25 уз, дальность плавания экономическим ходом 15 уз составит 4500 миль.

Вооружение филиппинских фрегатов включает четыре пусковые установки южнокорейских противокорабельных ракет SSM-700K Haeseong (пока что не установлены), две двухзарядные пусковые установки ЗРК ближнего действия MBDA Simbad (с изпользованием ракет ПЗРК Mistral, также пока не установлены), 76-мм универсальную артиллерийскую установку Leonardo Super Rapid, одну 30-мм артиллерийскую установку Aselsan SMASH, четыре 12,7-мм пулемета K6, два 324-мм трехтрубных торпедных аппарата для южнокорейских торпед K745 Chung Sang Eo/Blue Shark. На корабле обеспечено постоянное базирование в ангаре вертолета Leonardo AW159 Lynx Wildcat (два таких вертолета были получены ВМС Филиппин в мае 2019 года). В дальнейшем возможно размещение восьмизарядной вертикальной пусковой установки ЗРК (тип не определен).

Радиоэлектронное вооружение включает АСБУ Hanwha Systems Naval Shield Baseline 2 Integrated CMS, РЛС общего обнаружения Hensoldt TRS-3D Baseline D, навигационную РЛС Kelvin Hughes SharpEye, РЛС управления огнем Leonardo NA-25X, электронно-оптическую систему Safran PASEO NS, аппаратуру передачи данных Hanwha Systems Link P и подкильную ГАС Harris Model 997, планируется установка буксируемой ГАС Thales CAPTAS-2. Установлен комплекс РЭБ Elbit Systems Elisra NS9300A и комплекс выстреливаемых помех Terma C-Guard DL-6T.

Строительство фрегатов велось на предприятии HHI в Ульсане, где головной фрегат FF 150 Jose Rizal был заложен 16 октября 2018 года и спущен на воду 23 мая 2019 года. 23 мая 2020 года Jose Rizal прибыл на Филиппины. Второй фрегат FF 151 Antonio Luna был заложен 23 мая 2019 года и спущен на воду 8 ноября 2019 года. Сейчас второй фрегат Antonio Luna находится на этапе испытаний и планируется к сдаче в сентябре 2020 года.

Получение этих двух фрегатов представляет собой исторический прорыв для филиппинского флота, до сих пор в отношении эскортных и патрульных боевых кораблей комплектовавшегося исключительно устаревшими единицами, передаваемыми США либо покупавшимися после списания из состава ВМС США и других флотов. В результате филиппинский флот является одним из наиболее старых в мире, и в его составе до сих пор остаются бывшие американские корабли постройки времен Второй мировой войны.

Церемония ввода в строй ВМС Филиппин фрегата FF 150 Jose Rizal южнокорейской постройки. Субик-Бей, 10.07.2020 (с) ВМС Филиппин

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