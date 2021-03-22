Forbes (США): российские МиГи в Арктике могут прикрыть весь Северный морской путь

Кремль восстановил более десятка аэродромов по всему арктическому побережью России, в том числе на арктических островах. С учетом того, что все больше американских бомбардировщиков прощупывают российскую оборону на Крайнем Севере, экипажи МиГов имеют все возможности по защите Северного морского пути.

ВВС США упорно увеличивают количество баз обеспечения самых мощных самолетов, выполняющих задачи в арктическом регионе.

Российские военные делают то же самое, и это неслучайно.

ВМФ России поставил задачу полку модернизированных перехватчиков МиГ-31БМ совершить облет и разместить самолеты на арктических аэродромах, чтобы летать в Заполярье неподалеку от холодного, но быстро тающего Северного полюса.

Их задача - защитить Северный морской путь, как называют арктический судоходный маршрут, имеющий для Москвы возрастающее значение в условиях глобального потепления, потому что лед все меньше сковывает воды Северного Ледовитого океана.

98-й отдельный гвардейский смешанный авиационный полк имеет в своем составе десяток двухмоторных двухместных Миг-312БМ, плюс к этому пару десятков бомбардировщиков Су-24 и самолетов-разведчиков. Расквартирован полк на аэродроме в Мончегорске недалеко от Мурманска. Это российское Заполярье.

В последние годы Кремль восстановил более десятка аэродромов на арктическом побережье России, в том числе несколько взлетно-посадочных полос на очень холодных островах в Северном Ледовитом океане.

Миг-31 может совершать вылеты со многих из этих аэродромов. Он имеет впечатляющий радиус боевого применения в полторы тысячи километров, а сеть авиабаз позволяет этим перехватчикам осуществлять патрулирование по всей Арктике и прикрывать весь Северный морской путь.

И это не просто теория. В 2020 году ВМФ провел рассредоточение. "Командование признало результаты маневров успешными", - отметила на прошлой неделе газета "Известия". Пара перехватчиков МиГ-31 в начале февраля вылетела с одного из островных аэродромов Рогачево и какое-то время сопровождала пару бомбардировщиков Ту-160, летевших над Северным Ледовитым океаном.

Американские бомбардировщики все чаще испытывают на прочность российскую систему обороны на Крайнем Севере. В феврале в Норвегию для проведения длительных учений перебросили четыре самолета В-1 с изменяемой геометрией крыла. В этих условиях у экипажей МиГов появляется хорошая возможность претворить на практике российскую стратегию защиты Северного морского пути.

Дэвид Экс (David Axe)