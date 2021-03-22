Войти
ИноСМИ

Forbes (США): российские МиГи в Арктике могут прикрыть весь Северный морской путь

588
0
0
Российские истребители-перехватчики МиГ-31 на острове Южный
Российские истребители-перехватчики МиГ-31 на острове Южный.
Источник изображения: © Министерство обороны Российской Федерации

Кремль восстановил более десятка аэродромов по всему арктическому побережью России, в том числе на арктических островах. С учетом того, что все больше американских бомбардировщиков прощупывают российскую оборону на Крайнем Севере, экипажи МиГов имеют все возможности по защите Северного морского пути.

ВВС США упорно увеличивают количество баз обеспечения самых мощных самолетов, выполняющих задачи в арктическом регионе.

Российские военные делают то же самое, и это неслучайно.

ВМФ России поставил задачу полку модернизированных перехватчиков МиГ-31БМ совершить облет и разместить самолеты на арктических аэродромах, чтобы летать в Заполярье неподалеку от холодного, но быстро тающего Северного полюса.

Их задача - защитить Северный морской путь, как называют арктический судоходный маршрут, имеющий для Москвы возрастающее значение в условиях глобального потепления, потому что лед все меньше сковывает воды Северного Ледовитого океана.

98-й отдельный гвардейский смешанный авиационный полк имеет в своем составе десяток двухмоторных двухместных Миг-312БМ, плюс к этому пару десятков бомбардировщиков Су-24 и самолетов-разведчиков. Расквартирован полк на аэродроме в Мончегорске недалеко от Мурманска. Это российское Заполярье.

В последние годы Кремль восстановил более десятка аэродромов на арктическом побережье России, в том числе несколько взлетно-посадочных полос на очень холодных островах в Северном Ледовитом океане.

Миг-31 может совершать вылеты со многих из этих аэродромов. Он имеет впечатляющий радиус боевого применения в полторы тысячи километров, а сеть авиабаз позволяет этим перехватчикам осуществлять патрулирование по всей Арктике и прикрывать весь Северный морской путь.

И это не просто теория. В 2020 году ВМФ провел рассредоточение. "Командование признало результаты маневров успешными", - отметила на прошлой неделе газета "Известия". Пара перехватчиков МиГ-31 в начале февраля вылетела с одного из островных аэродромов Рогачево и какое-то время сопровождала пару бомбардировщиков Ту-160, летевших над Северным Ледовитым океаном.

Американские бомбардировщики все чаще испытывают на прочность российскую систему обороны на Крайнем Севере. В феврале в Норвегию для проведения длительных учений перебросили четыре самолета В-1 с изменяемой геометрией крыла. В этих условиях у экипажей МиГов появляется хорошая возможность претворить на практике российскую стратегию защиты Северного морского пути.


Дэвид Экс (David Axe)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Россия
США
Продукция
МиГ-31
МиГ-31БМ
Су-24
Ту-160
Проекты
2020-й год
Арктика
Военные учения
Похожие новости
22.03.2021
Forbes впечатлили возможности МиГ-31 в Арктике
05.03.2021
Синьхуа (Китай): Россия продолжает усиливать строительство военной инфраструктуры в арктическом регионе
19.02.2021
Крылья Арктики
09.11.2017
Выступление начальника Генерального штаба Вооружённых Сил России Валерия Герасимова
21.08.2017
Военная авиация в Арктике: состояние и перспективы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.03 22:10
  • 13
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 22.03 22:02
  • 1
Представлен концепт истребителя будущего для американских США, который сможет заменить F-16
  • 22.03 21:49
  • 55
Путин: США придётся считаться с интересами РФ
  • 22.03 21:28
  • 1
Российский авиапром избавляется от балласта
  • 22.03 21:17
  • 15
"Самая большая угроза": Великобритания оценила Россию
  • 22.03 20:38
  • 15
Компании «Сухой» и «МиГ» прекратят существование
  • 22.03 20:26
  • 2
Почему украинский проект по переделке САУ 2С1 в БМП обречен на провал
  • 22.03 20:24
  • 2
Компания Austal USA получила заказ на строительство 15-го десантного корабля EPF для ВМС США
  • 22.03 19:16
  • 32
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 22.03 19:11
  • 1
ЧП в Приморском крае – правда или домыслы
  • 22.03 18:58
  • 1
Замминистра обороны России Алексей Криворучко провел выездное совещание на базе 21 НИИ ВАТ Минобороны России
  • 22.03 12:36
  • 0
Процессор "Эльбрус". Материалы конференции Elbrus Tech Day. Часть 2.
  • 22.03 10:19
  • 4
Рогозин заявил, что дату запуска модуля "Наука" для МКС определят в апреле
  • 22.03 08:59
  • 40
Армия Донбасса боеспособна и готова к любому развитию событий
  • 22.03 05:40
  • 3
Военный эксперт: атомная подлодка "Князь Олег" – это наша гордость