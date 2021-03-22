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Российская газета

Forbes впечатлили возможности МиГ-31 в Арктике

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Источник изображения: Виталий Аньков/РИА Новости

Forbes высоко оценил возможности перехватчиков МиГ-31БМ в Арктике.

Журнал Forbes опубликовал статью "Российские арктические МиГи могут прикрыть весь Северный морской путь страны". Автор Дэвид Экс напоминает, что сейчас США прилагают все усилия, что расширить в арктическом регионе число баз обеспечения для своих самых мощных самолетов. Россия делает то же самое.

ВМФ страны поручил полку модернизированных перехватчиков МиГ-31БМ разместить самолеты на арктических аэродромах. Их миссия - защита Северного морского пути. Значение этого судоходного канала для Москвы становится все более важным по мере того, как из-за глобального потепления тают льды Арктики.

В состав 98-го отдельного гвардейского смешанного авиационного полка входит десять двухмоторных двухместных Миг-312БМ, двадцать бомбардировщиков Су-24, а также самолеты-разведчики. Расквартирован полк на аэродроме в Мончегорске вблизи от Мурманска.

В последние годы на арктическом побережье России было восстановлено более десятка аэродромов, в том числе несколько взлетно-посадочных полос на очень холодных островах в Северном Ледовитом океане. Если учесть, что у МиГ-31 впечатляющий радиус боевого действия в полторы тысячи километров, эта сеть авиабаз позволяет им патрулировать всю Арктику и прикрывать Северный морской путь. И это не просто теоретическое допущение. В 2020 году МиГ-31 провели учения в регионе. Результаты маневров были признаны успешными. Кроме того, в начале февраля два перехватчика вылетели с одного из островных аэродромов Рогачево и сопровождали пару ракетоносцев Ту-160, летевших над Северным Ледовитым океаном.

Сейчас американские бомбардировщики все чаще прощупывают систему обороны на Крайнем Севере. В феврале в Норвегию на учения отправили четыре самолета В-1. А это значит, что у экипажей МиГ-31 появляются широкие возможности испытать на практике стратегию защиты Северного морского пути.


Олег Корякин (Казань)

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Норвегия
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МиГ-31БМ
Су-24
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2020-й год
Арктика
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