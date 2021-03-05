Синьхуа (Китай): Россия продолжает усиливать строительство военной инфраструктуры в арктическом регионе

Америка повышает военную активность в Арктике. Россия от нее тоже не отстает и предпринимает ряд мер. С начала года она не только увеличила частоту военных учений в регионе, но и расширила масштабы исследований и разработок стратегического оружия. Это может усилить военное противостояние сторон, пишет «Синьхуа».

По мере того, как Соединенные Штаты непрерывно повышают свою военную активность и осваивают ресурсы в Арктике, Россия предпринимает ряд мер по наращиванию объемов военного строительства в данном регионе. По сообщениям российских СМИ, после официального преобразования Северного флота в "пятый военный округ", российская армия ускорила темпы строительства объектов военной инфраструктуры в условиях Заполярья.

Корректировка дислокации военных сил

Недавно Минобороны России подтвердило, что с 1 января 2021 года Северный флот был официально преобразован в самостоятельную военно-административную единицу, став "пятым военным округом" на одном уровне с Восточным, Западным, Южным и Центральным военными округами. Согласно разделению оперативных зон, Восточный военный округ и Северный флот будут служить в качестве "гарнизонов" в арктическом регионе с двух основных стратегических направлений. Командующий Северным флотом Александр Моисеев сообщил, что в 2021 году флот будет выполнять различные задачи в рамках своей компетенции путем формирования боевых объединений и отправки боевых кораблей и самолетов в крейсерские операции.

Помимо преобразования Северного флота в "пятый военный округ", 45-й армией ВВС и ПВО, которая находится в составе данного флота, был официально открыт аэродром Рогачево на юге архипелага Новая Земля. Как сообщается, размещение в этом месте истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ смешанного авиационного полка еще больше расширит масштабы крейсерских операций и контроля российской армии в Северном морском пути.

Согласно сообщениям, Восточный военный округ также расширил численность своего гарнизона в Арктике. В феврале этого года полк береговой охраны, дислоцированный в Чукотском автономном округе, был официально преобразован в дивизию береговой обороны. В зону действия дивизии вошли территории от Северного морского пути до острова Врангеля между Восточно-Сибирским и Чукотским морями. По данным Пресс-службы Восточного военного округа, расширенная дивизия береговой обороны сможет эффективно совершать внезапные десантные набеги на противника. Кроме того, это усилит возможности разведки и слежения на Северном морском пути.

Увеличение частоты военных учений

С начала текущего года российская армия не только увеличила частоту мероприятий боевой подготовки и военных учений в арктическом регионе, но и расширила масштабы исследований и разработок стратегического оружия, а также крейсерских операций, выполняемых боевыми кораблями и самолетами.

Как заявляют зарубежные СМИ, российская армия планирует разместить на Новой Земле пусковые установки крылатых ракет с ядерными двигателями для подготовки к будущим испытаниям оружия. С конца 2020 года ВМФ и ВВС России провели запуск межконтинентальной баллистической ракеты подводного базирования и испытания гиперзвукового оружия в акватории Арктики. Анализ этих данных российскими СМИ говорит о том, что особая боевая обстановка в арктическом регионе позволяет эффективно избегать современных средств разведки, таких как спутники. Кроме того, с конца января Военно-воздушные силы России выполнили несколько стратегических полетов в воздушном пространстве Баренцева и Норвежского морей и Гренландии, направив более десяти стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160. При этом продолжительность полета двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 составила более 14 часов.

Кроме того, 45-я армия ВВС и ПВО Северного Флота занимается проведением всех видов военно-морских учений в арктическом регионе. Например, зенитный ракетный полк противовоздушной обороны, дислоцированный на архипелаге Новая Земля и оснащенный зенитной ракетной системой С-400, провел учения по разведке, идентификации воздушных целей и нанесению ударов в экстремальных условиях, в которых истребитель МиГ-31БМ выполнял роль "условного противника". Радиолокационное подразделение Восточного военного округа на острове Врангель провело комплексную подготовку по обнаружению и уничтожению группы БПЛА противника. Наряду с этим отряд ракетных эсминцев и фрегатов Северного флота неоднократно проводил учения по противолодочной и противовоздушной обороне.

Ответ на действия США

В последние годы Соединенные Штаты ввели ряд мер по наращиванию объемов военного строительства в арктическом регионе. Недавно новый министр обороны США Ллойд Остин заявил, что "Соединенные Штаты не будут безучастно наблюдать за агрессивными действиями России в Арктике" и намерены укреплять военное сотрудничество со своими союзниками в данном регионе. Начальник штаба Сухопутных войск США Джеймс МакКонвилл также отметил, что американская армия планирует сформировать "арктическую бригаду" для того, чтобы уравновесить "расширение сил" российской армии в арктическом регионе. Министр военно-морских сил США Кеннет Брейтуэйт объявил, что военно-морской флот будет регулярно патрулировать вблизи российских берегов в Арктике и усиливать военную подготовку в экстремальных условиях. Американские Военно-воздушные силы заявили, что направят бомбардировщики B-1B на базу в Норвегии в качестве "оперативной группы".

По данным зарубежных СМИ, наращивание Соединенными Штатами военного присутствия в Арктике усилит военное противостояние с Россией в данном регионе. Сообщается, что Россия продолжит содействовать строительству объектов военной инфраструктуры в Заполярье и издавать законы для решения конкретных стратегических задач. В настоящее время российская армия проводит учебные сборы командного состава Северного флота для уточнения методов работы при выполнении поставленных задач в Арктике. Кроме того, Военно-морскому флоту был передан большой десантный корабль "Петр Моргунов", который был размещен на базе в Североморске, что повысило возможности российской армии по переброске сил и комплексному обеспечению. Сообщается, что Россия также создаст в Арктике плавучие аэродромы для выполнения задач всепогодного патрулирования истребителями МиГ-31БМ и другими боевыми самолетами.

Ши Вэнь (石文)