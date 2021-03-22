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Интерфакс-АВН

Глава Минобороны Казахстана проводил пятую по счету миротворческую роту республики в Ливан

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Армия Казахстана
Военнослужащие армии Казахстана.
Источник изображения: asker.kz

Нур-Султан. 20 марта. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев встретился в субботу с военнослужащими, убывающими в Ливан в составе очередного миротворческого контингента, сообщила пресс-служба ведомства.

"Сегодня - особенный день, как для вас, так и для Вооруженных Сил в целом. После долгих месяцев подготовки и тщательного конкурсного отбора вы отправляетесь в большой путь, чтобы выполнить миссию, которая обогатит ваш опыт и позволит укрепить боевой потенциал", - сказал Ермекбаев в учебном центре миротворческой подготовки в Алматинской области.

Слова министра приведены в сообщении пресс-службы Минобороны.

Руководитель оборонного ведомства пожелал миротворцам "успешного выполнения миссии и благополучного возвращения домой".

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Страны
Казахстан
Ливан
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