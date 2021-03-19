Daily Express (Великобритания): жуткая гиперзвуковая ракета Байдена может долететь до Москвы за 20 минут

Статья рассказывает о новой американской гиперзвуковой ракете, способной разнести Пекин через 30 минут, а Москву через 20. Да, да, Байден готовит такой вызов Китаю и России. Но автор проницательно замечает, что это оружие уж больно похоже на «супер-пупер ракету», которую обещал еще экс-президент Трамп.

Джо Байден готовится бросить вызов Китаю и России, продемонстрировав новую американскую ультрасовременную гиперзвуковую ракету, способную развивать скорость в 20 раз больше скорости звука. А это значит - более 15 тысяч миль в час. С учетом такой скорости эта ракета может нанести удар по Москве менее чем за 20 минут, а по Пекину - всего за полчаса.

Однако один военный аналитик предупредил, что разработка такого высокотехнологичного оружия несет в себе огромный риск просчета, который может повлечь за собой катастрофические последствия. До настоящего времени считалось, что в области гиперзвукового оружия преимущество находится на стороне России Владимира Путина.

Тем не менее, грядущие испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A (Air-launched Rapid Response Weapon, ARRW - "оружие быстрого реагирования воздушного базирования") являются очевидным свидетельством того, что Соединенные Штаты постепенно догоняют Россию.

В пресс-релизе, опубликованном ВВС США, говорится, что первый испытательный полет ракетоносителя будет осуществлен в течение ближайших 30 дней.

Ракета, которую будут испытывать, была доставлена на авиационную базу ВВС США "Эдвардс" в Калифорнии 1 марта. Ее уже установили на бомбардировщик B-52H "Стратофортресс".

В настоящее время ведутся работы по первичным наземным испытаниям и проводятся разного рода проверки, чтобы получить разрешение на совершение полета.

Бригадный генерал Хит Коллинс (Heath Collins), руководитель программы ВВС США по вооружениям, сказал: "Испытательный самолет для проведения первого испытательного полета ракетоносителя готов, и сейчас он проходит процедуру наземных испытаний, чтобы мы могли убедиться в его готовности к полету".

"Команда успешно справилась с трудностями, связанными с пандемией covid, и превратила технические наработки в первую в своем роде систему вооружения".

"Мы минимизировали отставания от графика, полностью сосредоточившись на инженерной стороне".

"Наш первый испытательный полет ракетоносителя будет осуществлен в течение следующих 30 дней, после чего до конца года мы рассчитываем провести еще несколько дополнительных испытаний ракетоносителя и комплексных тестовых полетов".

ВВС США охарактеризовали программу ARRW как "проект по быстрому созданию прототипа, в котором используются передовые технологии для того, чтобы оснастить войска неядерным гиперзвуковым оружием уже в начале 2020-х годов".

Эта программа "расширяет потенциал ударного высокоточного оружия, позволяя наносить быстрые и эффективные ответные удары по хорошо защищенным целям".

Выступая в прошлом году, бывший президент США Дональд Трамп удивил многих своим неожиданным заявлением о том, что Соединенные Штаты предпринимают попытки создать свое собственное гиперзвуковое оружие.

Во время церемонии представления нового флага Космических сил США президент Дональд Трамп упомянул о проекте, которым вполне мог быть ARRW.

Трамп сказал: "Прямо сейчас мы занимаемся созданием невероятного военного оборудования такого уровня, которого никто прежде не видел. У нас нет выбора, нам приходится это делать, учитывая тех противников, которые у нас имеются".

"Я называю ее супер-пупер ракетой, и недавно я слышал, что она в 17 раз быстрее тех ракет, которые существуют прямо сейчас. Если взять самую быструю ракету, которая у нас сейчас есть, то, по слухам, у России ракеты в пять раз быстрее, а Китай работает над ракетами в пять или шесть раз быстрее. У нас же - в 17 раз быстрее", - сказал он.

Юджин Гольц (Eugene Gholz), научный сотрудник Отделения обороны и внешней политики американского Института Катона, позже сказал в интервью Daily Express: "Главное состоит в том, что Соединенные Штаты работают над передовыми высокоскоростными ракетами, и президент Трамп хочет сделать так, чтобы все в мире знали, что Соединенные Штаты не планируют уступать свое превосходство в области военных технологий и что Соединенные Штаты обладают огромным инновационным потенциалом".

Гиперзвуковые ракеты представляют собой серьезный вызов для систем обнаружения ракет именно благодаря той невероятной скорости, которую они способны развивать.

Военный аналитик Павел Подвиг сказал в интервью онлайн-изданию Live Science: "Подобные системы несут в себе больший риск стратегических просчетов, и пока неясно, сможем ли мы эффективно справляться с этими рисками".

Выступая в 2019 году, Путин похвастался, что Россия стала единственной в мире страной, имеющей в своем распоряжении гиперзвуковые ракеты, которые, по его словам, можно оснастить ядерными боеголовками.

В арсенале России есть гиперзвуковой планирующий боевой блок "Авангард", который иногда называют "ракетой Судного дня" и который, по мнению некоторых экспертов, был развернут в прошлом году.

Кроме того, в прошлом году второй прототип российского гиперзвукового бомбардировщика Ту-22М3М завершил испытания на сверхзвуковых скоростях в ходе своего четвертого испытательного полета, о чем сообщают источники в оборонной сфере.

Киаран Макграт (Ciaran McGrath)