Лавров заявил, что РФ на определенной стадии будет готова показать США комплекс "Сармат"

Глава МИД РФ отметил, что российская сторона готова включить "Авангард" и "Сармат" в СНВ-3 после его продления

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российская сторона может в определенный момент вживую продемонстрировать США ракетный комплекс "Сармат". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"Мы уже сказали американцам (эта дискуссия состоялась в рамках двусторонней консультативной комиссии, созданной договором СНВ-3), что презентовали наши новые системы, в том числе гиперзвуковое оружие. Исходим из того, что системы "Авангард" и "Сармат" покрываются Договором [о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, неофициальное название - СНВ-3]. Мы готовы встраивать эти вооружения и системы в существующий Договор СНВ-3 (разумеется, когда он будет продлен), - сказал глава дипведомства. - Причем "Авангард" мы уже презентовали американцам вживую и на определенной стадии будем готовы сделать это с "Сарматом".

Он отметил, что остальные системы, которые президент РФ Владимир Путин презентовал в послании Федеральному собранию РФ в марте 2018 года, не покрываются СНВ-3. "Мы сказали, что по этим системам, равно как и по новым технологическим военным системам США, мы готовы вести отдельный, параллельный разговор. Вести его, конечно же, возможно исключительно в рамках обсуждения всего комплекса проблем, который влияет на стратегическую стабильность", - подчеркнул Лавров.

"Отто фон Бисмарк сказал, что в военном деле решающую роль играют не намерения, будь то разумные или неразумные, а потенциал. Это правило остается весьма актуальным. Договор не может исчерпывать всех проблем, которые существуют и будут накапливаться в сфере стратегической стабильности, потому что появляются новые технологии", - обратил внимание глава МИД РФ.

В послании Федеральному собранию в марте 2018 года Путин сообщил о разработке в стране целого ряда новейших образцов вооружения. В послании этого года он продолжил тему и рассказал, в частности, о начале серийного производства комплекса "Авангард". Глава государства также проинформировал об успешном ходе испытаний межконтинентальной ракеты "Сармат" и крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой "Буревестник". По словам Путина, перевооружение и испытание нового оружия идут "ритмично, без сбоев, по плану".

Уважение к позиции Китая

Россия уважает позицию Китая об отказе присоединиться к международным переговорам о контроле над вооружениями и не будет насильно загонять китайских партнеров на такие консультации, в которых они себя не видят, заявил Лавров.

Он напомнил, что в июне в Осаке Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсуждали проблематику Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, срок которого истекает в 2021 году.

"Президент США Дональд Трамп говорил, что уже нужно включать Китай в переговорный процесс. Владимир Путин ответил, что мы у них спрашивали; китайцы публично комментировали это американское предложение. Они сказали, что их ядерные стратегические силы и по масштабу, и по структуре не сопоставимы с ядерными силами России и США. Поэтому они не видят никакого резона для переговоров и не будут в них участвовать. В Осаке мы американцам сказали, что, если китайцы уже зафиксировали такую позицию, мы ее уважаем, - сказал глава МИД РФ. - Если в Вашингтоне считают абсолютно неотъемлемой задачей сделать их участниками переговоров - пусть разговаривают с Пекином".

"В принципе, мы готовы обсуждать многосторонние подходы, но тогда нужно предусмотреть участие и Франции, и Великобритании (если говорить только об официальных ядерных державах). Есть еще открытые, декларированные и сами собой не признанные. Этот процесс, наверное, когда-то должен начаться, но мы не будем насильно загонять наших китайских стратегических партнеров в переговорную площадку, в которой они сами себя не видят", - добавил Лавров.

Кроме того, он отметил, что Путин в Осаке предложил хотя бы договориться о продлении СНВ-3, а параллельно с его продлением продолжать вести разговор насчет расширения состава участников.

Интересный подход

Лавров также рассказал, что в ходе его недавнего визита в Вашингтон американская сторона заявила о намерении договариваться о наборе взаимоприемлемых условий, правилах поведения в сфере вооружений. По словам главы российского МИД, этот подход теперь необходимо видеть на бумаге, чтобы определить его целесообразность.

"В этот раз в Вашингтоне, когда обсуждали китайскую позицию, мы привлекли внимание к тому, что Китай сказал о несопоставимости арсеналов. Американцы сказали достаточно интересную вещь: они упомянули, что не ведут речь о сокращении и ограничении, они скорее хотели бы договариваться о наборе взаимоприемлемых условий, о транспарентности и правилах поведения, - сказал глава МИД России. - Считаю, что это интересный подход. Но для того, чтобы понять, насколько он применим и для нас, и для других потенциальных участников, кого американцы хотели бы пригласить, нужно видеть его на бумаге, как они себе представляют саму концепцию".

Кроме того, глава МИД РФ подчеркнул приверженность Москвы продлению ДСНВ в двустороннем контексте, а также о готовности России вести обсуждения в многостороннем формате. "Готовы разговаривать и в многостороннем формате, если другие страны (особо это подчеркну) сочтут возможным, но не будем никого насильно затаскивать в этот формат, - сказал Лавров. - Считаем, что американцы, если у них такая убежденность в необходимости чего-то нового, должны положить эту убежденность на бумагу, сформулировать ее конкретно".

Надежды на конструктивность

Говоря шансах на продление СНВ-3, Лавров указал, что этот вопрос остается в той же подвешенной ситуации, в которой он до сих пор находился. Он добавил, что в дополнение к заявлению Путина на пресс-конференции 19 декабря необходимо обратить внимание на слова российского лидера, которые он произнес перед началом одного из регулярных заседаний с руководством Министерства обороны и Вооруженных Сил России. "Открывая последнее такое совещание, которое по традиции состоялось в Сочи, Владимир Путин коснулся темы продления Договора СНВ-3 и подчеркнул, что мы готовы продлить его немедленно и без предварительных условий, - сказал Лавров. - Это дополнение весьма важно, потому что до недавнего времени США на переговорах пытались делать вид, что, задавая некоторые вопросы о том, как выполняются американцами обязательства по Договору, мы как бы препятствуем его беспроблемному продлению". Лавров отметил, что теперь эта двусмысленность снята, и у американской стороны больше никаких отговорок нет.

Он также добавил, что Москва надеется на конструктивную реакцию со стороны Вашингтона, "потому что, как сказал президент России Путин, если Договор исчезнет, то пропадет последний инструмент контроля над вооружениями и последний инструмент в сфере стратегической стабильности".