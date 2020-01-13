Daily Express (Великобритания): «Ты играешь в догонялки!» Мрачное послание России Трампу, как она напрягает военные мускулы

Россия Владимира Путина послала мощный сигнал Дональду Трампу всего через несколько дней после того, как президент США отдал приказ об убийстве иранского генерала Сулеймани. Речь в статье идет о военно-морских учениях ВМФ России в Черном море.

Президент России наблюдал за масштабными военно-морскими учениями, которые проходили у берегов Крыма, аннексированного Россией в 2014 году. В военно-морских учениях приняли участие более 30 кораблей, 40 самолетов и одна подводная лодка, сообщает российское информационное агентство ТАСС. А с крейсера "Маршал Устинов" были выпущены гиперзвуковые ракеты "Калибр" и [с самолетов -] "Кинжалы", призванные напомнить США и их союзникам о растущей огневой мощи России.

В заявлении Кремля говорится: "пара самолетов-перехватчиков МиГ-31К выпустила ракеты "Кинжал" по цели на одном из испытательных полигонов".

Россия в настоящее время лидирует в разработке гиперзвуковых ракет. Они могут достигать скорости, по крайней мере, в пять раз превышающей скорость звука или 5 Маха.

Китайцы также разрабатывают такие системы, в то время как США, похоже, несколько отстают.

В конце декабря Россия объявила о развертывании своего первого полка гиперзвуковых ракет "Авангард". Ядерные ракеты способны развивать скорость, превышающей скорость звука более чем в 20 раз.

Они оснащены "системой планирования", которая обеспечивает большую маневренность и может сделать их невозможными для поражения средствами ПВО.

Президент России заявил журналистам, что система "Авангард" может преодолевать все существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Он добавил: "Ни у одной страны сегодня нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности тем более."

Запад и другие народы "играют с нами в догонялки", - сказал он.

Джон Варга (John Varga)