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Daily Express (Великобритания): «Ты играешь в догонялки!» Мрачное послание России Трампу, как она напрягает военные мускулы

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Истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"
Истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".
Источник изображения: © РИА Новости, Владимир Сергеев

Россия Владимира Путина послала мощный сигнал Дональду Трампу всего через несколько дней после того, как президент США отдал приказ об убийстве иранского генерала Сулеймани. Речь в статье идет о военно-морских учениях ВМФ России в Черном море.

Президент России наблюдал за масштабными военно-морскими учениями, которые проходили у берегов Крыма, аннексированного Россией в 2014 году. В военно-морских учениях приняли участие более 30 кораблей, 40 самолетов и одна подводная лодка, сообщает российское информационное агентство ТАСС. А с крейсера "Маршал Устинов" были выпущены гиперзвуковые ракеты "Калибр" и [с самолетов -] "Кинжалы", призванные напомнить США и их союзникам о растущей огневой мощи России.

В заявлении Кремля говорится: "пара самолетов-перехватчиков МиГ-31К выпустила ракеты "Кинжал" по цели на одном из испытательных полигонов".

Россия в настоящее время лидирует в разработке гиперзвуковых ракет. Они могут достигать скорости, по крайней мере, в пять раз превышающей скорость звука или 5 Маха.

Китайцы также разрабатывают такие системы, в то время как США, похоже, несколько отстают.

В конце декабря Россия объявила о развертывании своего первого полка гиперзвуковых ракет "Авангард". Ядерные ракеты способны развивать скорость, превышающей скорость звука более чем в 20 раз.

Они оснащены "системой планирования", которая обеспечивает большую маневренность и может сделать их невозможными для поражения средствами ПВО.

Президент России заявил журналистам, что система "Авангард" может преодолевать все существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Он добавил: "Ни у одной страны сегодня нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности тем более."

Запад и другие народы "играют с нами в догонялки", - сказал он.


Джон Варга (John Varga)

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Страны
Великобритания
Иран
Китай
Россия
США
Продукция
Авангард РК
Кинжал БР
МиГ-31
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
1164 Атлант
Военные учения
ГЗЛА
Калибр КР
Ядерный щит
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