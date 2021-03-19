Шойгу пообещал ответ РФ на размещение новых ракет США в Европе, Японии и Южной Корее

Москва. 17 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия ответит должным образом, если США разместят новые ракеты в Европе, Японии и Южной Корее, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью казахстанскому СМИ.

"Мы на себя взяли обязательство не размещать подобного рода оружие, если оно не будет размещено в Европе. То есть и мы не будем этого делать. Но если оно будет размещено, мы, естественно, ответим должным образом", - заявил Шойгу.

"Равно как на востоке нашей страны, естественно, имею в виду возможное размещение на территории Японии и Южной Кореи", - сообщил министр в интервью казахстанскому порталу tengrinews.kz.

Шойгу ранее заявил, что в ответ на решение США приостановить участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности Россия в 2019-2020 годах разработает наземный вариант комплекса "Калибр" с крылатой ракетой большой дальности, а также наземный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности.