Шойгу заявил, что Россия и США тесно взаимодействуют в Сирии на оперативном уровне

Министр обороны также отметил, что первые шаги новой американской администрации с приходом президента Джо Байдена обнадеживают

НУР-СУЛТАН, 17 марта. /ТАСС/. Россия и США поддерживают тесные контакты в Сирии на оперативном и тактическом уровнях. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в опубликованном в среду интервью казахстанскому агентству Tengrinews.

"Не буду скрывать, что и сегодня в Сирии на оперативном, на тактическом уровне у нас очень тесные контакты с американскими коллегами. Может быть, если это для кого-то секрет, я его открываю, этот секрет. У нас на уровне наших, по гражданскому назову, управленцев в воздушном пространстве и ведению работы в воздухе по борьбе с терроризмом по несколько раз в день бывают контакты", - сказал глава ведомства.

Он также отметил, что первые шаги новой американской администрации с приходом президента Джо Байдена обнадеживают. "Они обнадеживают, потому что [произошло] такое стремительное продвижение по продлению договора о стратегических наступательных вооружениях. Конечно, вздохнули все. Сейчас понятно, что все-таки от невыполнимых требований и предложений там перешли к вполне нормальному и конструктивному диалогу", - пояснил министр.

Он также выразил надежду, что в дальнейшем могут быть сделаны те шаги, в которых заинтересованы не только США и Россия, но и другие страны. "Так, сегодня говорится: "Да, с Россией надо сотрудничать, но только в тех сферах, где нам это выгодно". Такая вот сегодня переговорная платформа, что ли. Надеюсь, что когда-нибудь восстановится полноценный, я акцентирую на этом слове - полноценный, и равноправный диалог, работа Совета Россия - НАТО", - указал Шойгу.

Глава ведомства подчеркнул, что существует крайняя необходимость в том, чтобы договариваться. "По ракетам средней и меньшей дальности договор был, на мой взгляд, вполне приемлемый. Но, как нам кажется, и кажется небезосновательно, были найдены, а где-то и придуманы специальные поводы для того, чтобы выйти из этого договора. Но мы на себя взяли обязательство не размещать подобного рода оружие, если оно не будет размещено в Европе. То есть и мы не будем этого делать. Но если оно будет размещено, мы, естественно, ответим должным образом. Равно как на востоке нашей страны, естественно, имею в виду возможное размещение на территории Японии и Южной Кореи", - рассказал министр, добавив, что ответ на этот вопрос пока не получен.