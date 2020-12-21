Nikkei Asia (Япония): наращивание российской военной мощи в Северо-Восточной Азии вызывает недовольство Японии и США

Авторитетный журнал Nikkei Asia отмечает серьезную тревогу Японии и США в связи с военным усилением России в Азии. Особенно она растет на фоне укрепляющегося военного сотрудничества России с Китаем. Японцы и американцы боятся их объединения на море – большого китайского флота и высоких российских оперативных "ноу-хау".

Москва развертывает новейшие ракеты у ворот Хоккайдо на фоне разговоров об альянсе с Китаем

Развертывание Россией в начале декабря одной из своих самых современных систем ПВО, С-300V4, на спорных "северного островах", на которые претендует Япония, вызвало в Японии и США настоящий переполох.

И это не первый случай: вот уже несколько лет Москва решает задачу по усилению своего военного присутствия в Северо-Восточной Азии. Чтобы противостоять США, Россия модернизировала свое вооружение на Дальнем Востоке, ввела в строй новые корабли на Тихоокеанском флоте и значительно расширила военное сотрудничество с Китаем.

Наращивание здесь Россией своего военного потенциала добавляет еще один уровень сложности в регион, в котором существует много территориальных споров, в частности, в Южно-Китайском море, и представляет собой серьезную проблему для новой администрации президента США Джо Байдена.

Россия заявляет, что система С-300В4 был была развернута 1 декабря на Итурупе, известном в Японии как "Эторофу". Остров является одним из четырех южных звеньев Курильского архипелага на которые претендует Токио, называющий их "северными территориями". Это выводит передовые российские ракеты прямо к воротам Хоккайдо, самого северного острова Японии.

Токио сразу же направил официальный протест и назвал этот шаг "неприемлемым".

Развертывание новых систем ПВО на Южных Курилах произошло после того, как в сентябре министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что войска на Дальнем Востоке получат до конца года более 500 единиц "новой и модернизированной техники".

"Военно-политическая ситуация на восточном стратегическом направлении остается напряженной, - сказал Шойгу. - Дальневосточный военный округ выступил с комплексом мер по противодействию возникающим угрозам. Последовательно усиливаются воинские контингенты на важнейших направлениях".

По общедоступным данным, с 2016 года российские войска на Дальнем Востоке получили более 3700 единиц нового вооружения и военной техники. Это включает в себя все, от ракет и артиллерии до истребителей и танков.

Аналогичным образом, в 2018 году Министерство обороны России обязалось к 2027 году пополнить Тихоокеанский флот страны 70 новыми боевыми кораблями и судами обеспечения. Несмотря на общее замедление их строительства из-за пандемии коронавируса, флот должен получить 15 новых кораблей до конца этого года.

По мнению экспертов, Россия делает это, имея в виду противодействие США и их союзникам в Северо-Восточной Азии.

"Если вы посмотрите на системы вооружения, развернутые Минобороны России на Дальнем Востоке в последние годы, то заметите, что эти системы предназначены для отражения угрозы с моря и воздуха, а не наземной угрозы со стороны Китая", - сказал Артем Лукин, профессор международных отношений Дальневосточного федерального университета России.

"Мы не собираемся отражать гипотетическое китайское вторжение через реку Амур, - продолжил он. - Вместо этого акцент в военном планировании на Дальнем Востоке направлен на сдерживание американо-японской угрозы".

Противостояние с США сегодня уже не является теоретическим. В последние годы российские и американские вооруженные силы много раз сталкивались в напряженных ситуациях в многочисленных напряженных инцидентах в Охотском море, Беринговом проливе и Японском море. Каждая страна обвиняет друг друга в осуществлении провокационного морского и авиационного патрулирования оппонентом вблизи своих границ.

Совсем недавно, в конце ноября, эсминец ВМС США "Джон С. Маккейн" вторгся на 2 километра в залив Петра Великого, российскую акваторию возле крупного российского портового города Владивосток. Россия считает залив своими территориальными водами, но США этого не признают.

Вскоре после обнаружения "Маккейна" Тихоокеанский флот России направил большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов", чтобы перехватить и пригрозить протаранить американское судно, если оно не покинет этот район. По сообщению Минобороны, "Маккейн" ушел, хотя США отрицают, что он был "вытеснен".

Еще один источник напряженности между двумя странами - возможное размещение ракет США в Азии. В августе 2019 года США вышли из Договора с Россией о ракетах средней и меньшей дальности, который запрещал любые крылатые или баллистические ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 км. Всего через несколько дней Пентагон объявил, что собирается разместить такие ракеты в Азии. Япония считается первым кандидатом на их размещение.

Эксперты полагают, что перспектива размещения американских ракет вблизи своих восточных границ подтолкнула военное руководство России сделать еще больший упор на Северо-Восточную Азию.

"Россия, возможно, пытается опередить действия Соединенных Штатов по размещению в Японии ракет, которые могут достичь ее территории", - сказал Йосинага Хаяси, генерал-майор сил самообороны Японии в отставке.

Хаяси добавил, что интерес Токио к приобретению американской системы противоракетной обороны Aegis Ashore усиливает озабоченность Москвы. "Aegis Ashore - это защитная система, но любая ракета может стать наступательным оружием", - пояснил он.

Япония отказалась от планов приобретения наземной системы, но недавно заявила, что вместо этого намерена построить два военно-морских корабля, оснащенных морскими системами Aegis.

В этих условиях Россия сделала упор на усиление обороны Курил. В последние годы там развернуты новые береговые ракетные комплексы, радиолокационные станции, истребители, дроны, танки, пулеметно-артиллерийский дивизион. Военные также создали на островах аэродром и, как сообщается, работают над созданием военно-морской базы.

Но С-300В4, пожалуй, самая продвинутая система, развернутая там на данный момент. С-300В4 способен вести огонь гиперзвуковыми ракетами и поражать цели на дальностях до 400 км и высотах до 37 км. Также он может перехватывать до 24 воздушных целей одновременно. В отличие от старых версий С-300, С-300В4 является мобильным, что позволяет маскировать и скрывать эти комплексы в движении и быстро менять их дислокацию.

Алексей Ленков, военный аналитик влиятельного российского оборонного журнала "Арсенал Отечества", сказал Nikkei Asia, что, развернув С-300В4, Россия надеется превратить Курильские острова в "укрепленный район" и предотвратить потенциальные угрозы для материка.

"Россия в настоящее время выполняет свою программу создания эшелонированной системы ПВО по периметру своих границ", - сказал Ленков. "С-300В4 - один из ключевых компонентов этой программы. Это система защиты границы на дальних подступах, которая нацелена на уничтожение баллистических ракет, крылатых ракеты и больших самолетов, таких как стратегические бомбардировщики и самолеты-разведчики".

Японии все это тяжело воспринять. Курильские острова принадлежали Японии до Второй мировой войны и во время нее, но Советский Союз оккупировал их в последние дни боев. Япония никогда не признавала суверенитет Москвы над островами, и десятилетия переговоров не привели к разрешению спора.

Растущее военное сотрудничество между Россией и Китаем также не устраивает Японию и США. Сам президент России Владимир Путин в конце октября заявлял, что военный союз с Китаем "вполне возможен".

С 2012 года Москва и Пекин проводят регулярные совместные военно-морские учения в Японском, Желтом и Восточно-Китайском морях. В сентябре 2018 года тысячи китайских военнослужащих и сотни танков прибыли в Восточную Сибирь для участия в учениях "Восток-2018", крупнейших военных учениях России со времен холодной войны.

Затем, в июле 2019 года, Россия и Китай провели свое первое совместное патрулирование бомбардировщиков над Японским морем. Патруль вызвал протесты со стороны Японии и Южной Кореи, которая называет это море Восточным, и даже побудил последнюю произвести сотни предупредительных выстрелов.

Некоторые весьма скептически относятся ко всему этому, считая, что совместные маневры и разговоры о российско-китайском альянсе - не более чем блеф. "Россия могла бы бросить вызов США, установив партнерские отношения с Китаем, но я не думаю, что внутри России эта имеет такую уж большую поддержку", - сказал Хаяси.

Однако профессор Лукин утверждает, что российские и китайские военно-морские силы в Северо-Восточной Азии уникально совместимы: у Китая самый большой в мире флот, а у России достаточно отваги и опыта, чтобы бросить вызов США на море.

По его словам, можно легко представить себе сценарий, при котором две страны создают совместную военно-морскую группу, в которую Китай предоставляет материальные ресурсы и корабли, а роль России заключается в организации военных операций, требующих умения управлять рисками и современных оперативных "ноу-хау".

Димитри Саймс мл. (Dimitri Simes jr.)