SCMP (Гонконг): на переговорах Блинкена и Остина в Токио и Сеуле самой горячей темой стал Китай

Гонконгский журнал рассказывает об усилиях США по дальнейшему сколачиванию антикитайской коалиции. Для этого используется визит Блинкена и Остина в Японию и Южную Корею. Но не все идет гладко. Сеул занимает осторожную позицию. Да и у Китая сил достаточно много. Многие читатели настроены антиамерикански, прямо называя Токио и Сеул вассалами США.

Региональные наблюдатели уверены, что Китай, стал "самой горячей темой" в ходе переговоров высших должностных лиц США 15-17 марта в Японии и Южной Корее

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин встречаются со своими коллегами в Токио и Сеуле в преддверии переговоров с главными переговорщиками Китая на Аляске на следующей неделе.

США будут искать поддержки у азиатских союзников по вопросам, связанным с Китаем и Корейским полуостровом, утверждают эксперты.

Аналитики уверены в том, что в переговорах со своими партнерами Соединенные Штаты выразят обеспокоенность по поводу усиления регионального давления со стороны Китая на его переговорах с Японией и Южной Кореей. США необходимо восстановить и подкрепить "ткань" своих альянсов с Токио и Сеулом перед важнейшей встречей на высоком уровне с китайскими дипломатами на Аляске.

Это первая важная зарубежная поездка Блинкена и Остина в качестве ключевых членов команды Байдена.

Официальные лица США заявили, что переговоры, вероятно, будут охватывать сдерживание региональных угроз, трехстороннее сотрудничество по денуклеаризации Корейского полуострова, ответственность таких стран, как Китай, "когда он не соблюдает свои международные обязательства и договоренности" и репрессии Пекина в отношении этнических меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Аналитики заявили, что переговоры с союзниками Америки были направлены на то, чтобы Блинкен мог укрепить свои позиции перед встречей с высокопоставленным дипломатом Китая Ян Цзечи в Анкоридже на Аляске уже в четверг 18 марта. Он также будет стремиться наладить отношения с ключевыми союзниками США после хаотичной внешней политики бывшего президента США Дональда Трампа и в то время, когда Вашингтон пытается противодействовать агрессивной напористости Пекина в регионе.

Ожидается, что встречи в Токио будут посвящены вопросам безопасности, таким как острова Дяоюйдао, которые находятся в ведении Японии, и которая называет их Сенкаку, но также являются объектом претензий Пекина - и более широким вопросам безопасности Индо-Тихоокеанского региона.

В Сеуле диалог будет сосредоточен на озабоченности по поводу Северной Кореи после недавно достигнутого соглашения о разделении затрат на содержание американских войск в Южной Корее.

Чжоу Юншэн, профессор Китайского университета международных отношений в Пекине, сказал, что США будут искать большей поддержки со стороны Токио и Сеула по вопросам, касающимся Китая и Корейского полуострова, и пойдут на встречу в Анкоридже с дополнительными гарантиями и лучшим пониманием позиции союзников.

"Выбор времени является не случайным, поскольку международная стратегия Байдена состоит в том, чтобы сначала укрепить союзы с ближайшими партнерами, достичь консенсуса среди своих союзников, а затем работать вместе с ними, чтобы противостоять Китаю", - сказал он.

"Новая президентская команда США впервые встречается с лидерами Японии и Южной Кореи, чтобы понять их отношение к Китаю и их потребности на китайском направлении, и оценить уровень их сотрудничества с США, а также объем и уровень их готовности к действиям в отношении Пекина".

Чжоу сказал, что Токио обеспокоен тем, что Пекин может попытаться силой подчинить самоуправляемый остров Тайвань своей власти, охарактеризовав ситуацию в Тайваньском проливе как "очень опасную".

Адмирал Филип Дэвидсон, командующий Индо-Тихоокеанским военным командованием США, заявил на прошлой неделе, что он тревожится за то, что Китай может вторгнуться на Тайвань в течение следующих шести лет.

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Сун Ким сказал журналистам, что Китай будет "занимать видное место" в переговорах в Токио и Сеуле, но не обязательно будет "доминировать в разговорах".

По его словам, другие пункты повестки дня включают в себя сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса, изменением климата, Северную Корею, права человека и верховенство закона.

Такаси Тэрада, профессор по вопросам международных отношений в университете Досися в Киото, сказал, что Япония надеется заручиться приверженностью США обязательствам по защите Восточно-Китайского моря и укрепить свои договорные отношения по безопасности с США.

Он сказал, что в Токио растет беспокойство по поводу нового морского закона Китая, который вступил в силу в прошлом месяце и предоставил фактически квази-военный статус береговой охране Китая возле островов Сенкаку.

"Это будет первая личная поездка Блинкена и Остина за границу при администрации Байдена, демонстрирующая уровень участия США в обеспечении безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе", - сказал он.

Другие эксперты отметили, что, хотя Япония может быть склонной работать с Вашингтоном по Китаю, Южная Корея, вероятно, будет более неохотно принимать конфронтационный подход по отношению к своему гигантскому северо-восточному соседу.

Ли Сон Хён, директор Центра китайских исследований в университете "Седжонг" в Сеуле, сказал, что Южная Корея, вероятно, захочет сделать встречу с американскими представителями "менее антикитайской", поскольку ей нужно найти способ взаимодействовать с Китаем, отдавая в то же время необходимы приоритет своему союзу с США.

"На этот раз Вашингтон не будет слишком сильно давить на Сеул", - сказал он. "Скорее, американцы попытаются просто подчеркнуть восстановление альянса с Южной Кореей… и дух укрепления трехстороннего сотрудничества между Вашингтоном, Сеулом и Токио. В США слишком хорошо знают, что требуется время, чтобы вернуть доверие своих союзников после четырех лет уничижительного отношения к ним со стороны Трампа".

Лю Цзунъи, младший научный сотрудник Шанхайского института международных исследований, сказал, что США наверняка хотели бы использовать эти встречи, чтобы подтвердить свои обязательства по обеспечению безопасности Японии, в то время как в Сеуле основное внимание будет уделяться Северной Корее и способам ослабления напряженности в отношениях с Токио.

"Вопросы, которые будут обсуждаться на встречах американцев в Японии и Южной Корее будут существенно различаться, но для США важна цель укрепить свои отношения с этими союзниками", - сказал он.

"Они проходят перед важными китайско-американскими переговорами на Аляске, в ходе которых США рассчитывают усилить давление на Китай", - добавил Лю.

Комментарии читателей SCMP

Johnny L.

Американцам не нужна поддержка своих вассалов. Они просто проинструктируют их на хорошем дипломатическом языке, как бы изображая просьбу о поддержке. Как могут эти две страны - Япония и Южная Корея быть независимыми, если на их территории расположено огромное число иностранных (американских) войск?

L.T.

Запущен механизм подготовки очередного спровоцированного США международного военного конфликта, имеющего целью обеспечение их гегемонии в мире. И как в любой преступной шайке, эти трусы "повязывают" своих вассалов одной веревкой, чтобы они не разбежались, когда наступят сложные времена. Подчиняться Америке небезопасно их вассалам, потому что США наводнили мир напечатанными пустыми долларами. Если начнется война, то мировая экономика рухнет. Американская военная машина живет на триллионах одолженных денег, и если она нападет на Китай, мировые финансовые рынки просто расплавятся.

Edward T.

Япония экономически и в военном отношении полностью зависит от Америки. Ну что же, если японцы хотят быть американским пушечным мясом, то пусть и будут им!

Den L.

Конечно, у Америки сейчас нет больше никаких дел, как только всеми силами пытаться демонизировать Китай! И это тогда, когда сама Америка в руинах! И экономически, и с точки зрения безопасности!

DN.L

Без Китая какой еще смысл в жизни у этого Блинкена и всей этой банды?

L B S.

Китай должен только гордиться тем, что он является самой главной темой озабоченности на любых встречах с участием Америки и НАТО. Все то время и деньги, которые они тратят впустую на эти встречи, ничего не дают для мирового роста!

Richard C.

Китаю нужно срочно прекратить любые поставки своих антиковидных вакцин для Международного олимпийского комитета, чтобы тот смог задешево провести Токийскую Олимпиаду. Пусть японское правительство вместо этого покупает себе втридорога вакцину Pfizer у Америки!

Raymond L.

Картинка над статьей говорит вам о Японии все, что вам нужно о ней знать! Американский министр обороны спускается по трапу самолета на американской военно-воздушной базе в вассальном государстве! Фу!!!

David T.

Эти люди не могут больше найти между собой ничего общего, как сосредоточиться на общих врагах!

Wuba X.

Разве не присутствует в этом всем знак отчаяния США?! Результаты их переговоров и определят тональность встречи на Аляске. Если американцы заговорят там только об изменении климата и немного о Гонконге, мы поймем, что в Японии и Корее у них все прошло неладно. Если же они, по своему обыкновению. снова поведут себя высокомерно и нахально, и будут долбить только о Гонконге, Тайване и Восточно-Китайском море, значит им удалось-таки "наклонить" Японию и Южную Корею. Но самое смешное в том, что ответы Китая будут теми же самыми!

029670ja**

Самый эффективный способ для Китая в противостоянии Америке - это сконцентрироваться на собственном развитии и развивать отношения с Европой. США не оставят своих попыток сдерживать Китай или даже попытаться нанести ему ущерб в его поступательном движении вперед.

Сара Чжэн (Sarah Zheng)