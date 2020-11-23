Джо Байден: ястреб или голубь?

Перспективы внешней и военной политики нового главы Белого дома

20 января 2021 года выигравший президентскую гонку Джозеф Байден займет кресло Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома. Многие американские средства массовой информации заявляют о том, что победа Байдена приведет к изменениям во внешней политике и в сфере национальной безопасности.

Американская пресса отмечает, что новый президент, имеющий значительный опыт работы в области взаимодействия Соединенных Штатов с другими странами, будет следовать примеру Барака Обамы и проводить центристскую внешнюю политику, делая упор на развитие дипломатических отношений с различными государствами. Он намерен укреплять союзнические отношения с партнерами и в максимально возможной степени отказаться от применения военной силы при разрешении спорных вопросов и предотвращении конфликтов.

На предвыборных митингах Джо Байден много говорил о необходимости для Соединенных Штатов по-прежнему выполнять свои обязательства перед странами НАТО, восстановить коллегиальность и укреплять отношения с союзниками и партнерами в Индийско-Тихоокеанском регионе (ИТР).

Администрация президента Дональда Трампа открыто демонстрировала недружелюбное отношение к членам альянса, а сам Трамп не раз заявлял, что возможен даже выход Соединенных Штатов из блока и корректировке отношений с Южной Кореей в нежелательном для Сеула направлении. Дональд Трамп рассматривал гарантии безопасности, которые Соединенные Штаты предоставляли европейским и азиатским странам, как некие сделки, в которых Америка не получала должной компенсации за свои усилия и расходы.

Политика Трампа привела к увеличению оборонных бюджетов ряда европейских стран. Агрессивная риторика прежнего главы Белого дома стала причиной появления у многих союзников уверенности в том, что США больше не следует рассматривать как лидера и надежного партнера. Новому президенту придется приложить немало усилий, чтобы убедить своих сторонников в том, что Америка остается их самым надежным партнером.

Кроме того, перед Байденом встанет задача возобновления отношений по части укрепления обороноспособности со странами ИТР, и прежде всего с Австралией, Японией, Южной Кореей, а в перспективе и с Тайванем. Ему также придется принять необходимые меры по развитию связей с Вьетнамом и с Индией, которые Вашингтон рассматривает в качестве противовесов Поднебесной.

Специалисты говорят и о том, Байден может предпринять шаги по восстановлению участия США в иранской ядерной сделке. Однако они не уверены, удастся ли новому президенту достичь положительных результатов в этом направлении и займет ли Байден какую-то другую позицию в отношении Тегерана.

Специалисты не до конца понимают, попытается ли новая администрация сохранить элементы отношений, установленных Трампом с Северной Кореей, с учетом того, что они не остановили Пхеньян в реализации его ядерной программы.

Представители демократов, специализирующиеся в области национальной обороны, с большим сомнением относятся к интенсивному наращиванию ядерного потенциала США, полагая, что это позволит повысить обороноспособность страны. Однако эксперты не уверены и в том, что Байден наложит ограничения на этот процесс. Изрядная часть представителей Демократической партии выступает за значительное сокращение ассигнований на программу «Оружие стратегического сдерживания наземного базирования» (Ground-Based Strategic Deterrent), расходы на которую оцениваются в 13,3 млрд долл. В соответствии с этой программой планируется разработать МБР наземного базирования взамен «Минитмен-3». Демократические эксперты полагают, что наземные МБР являются наиболее уязвимым компонентом ядерной триады США. И что «Минитмен-3» можно модернизировать при значительно меньших расходах. Байден также объявил о том, что поддерживает продление действующего договора СНВ-3 еще на пять лет.

Истеблишмент Демократической партии считает, что политика США, уже около полувека направленная на обеспечение мирного развития КНР, себя полностью исчерпала. Пекин быстрыми темпами наращивает свой военный потенциал. А его территориальные претензии, кражи интеллектуальной собственности, ограничение доступа к своему внутреннему рынку, а также усиление авторитарности режима и ухудшение ситуации с нарушениями прав человека в КНР в значительной мере дестабилизируют отношения двух стран.

Но внешнеполитические эксперты демократов настроены не только на соперничество, но и на сотрудничество с Китаем. Например, в таких областях, как глобальное потепление и кризис здравоохранения, а также на решение целого ряда других проблем. Стратегия Байдена в отношении Китая пока еще нечетко сформулирована, но, по мнению аналитиков, он займет менее агрессивную позицию, чем Трамп.

Одним из факторов, определяющих курс американской оборонной политики в отношении России, является ее мощный ядерный арсенал и способность сосредоточить значительные контингенты обычных сухопутных сил в Европе. Курс этот усугубляется постоянно звучащими обвинениями в адрес Москвы в манипуляции американскими выборами.

Однако, учитывая преимущественную сосредоточенность США на Китае, Байден вряд ли станет сознательно обострять существующие конфликты с РФ. Эксперты указывают, что за последние несколько лет беспокойство американских политиков и военных по поводу угроз, исходящих от России, несколько снизилось, председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий 8 ноября заявил, что «Россия не ожидает каких-то принципиальных изменений в линии США на российском направлении». В то же время он выразил надежду на конструктивный подход Вашингтона к переговорам по контролю за ядерными вооружениями. При этом среди депутатов и экспертов преобладают мнения о вероятном ухудшении российско-американских отношений по сравнению с периодом правления Трампа. Если Трамп был способен на какие-то внешне позитивные проявления в отношении России и лично Путина, то Байден считает Россию «главной угрозой для Америки».

Наиболее полную оценку будущему российско-американских отношений дал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. По его мнению, «антироссийские санкции США усилятся на фоне внутриполитического кризиса в стране». Он полагает, что «в случае доказанной победы Байдена Америка примется оказывать целенаправленное влияние на союзные ей страны в плане усиления антироссийской риторики».

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»