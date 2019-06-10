Оружие Судного дня

Разрыв Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – дорога к атомному апокалипсису

20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен разорвать с Россией Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). "Мы выйдем из соглашения, а потом будем разрабатывать вооружения", – заявил Трамп. Президент пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона нарушает положения этого договора. При этом он отметил, что новые разработки не будут вестись, если Россия и Китай согласятся заключить новое соглашение. А еще через три дня, 23 октября 2018 года, Дональд Трамп сказал, что Китай тоже должен быть включен в ДРСМД.

Президент США при этом заявил, что Америка будет наращивать ядерный потенциал, пока Россия и Китай не придут в себя. По его словам, у Соединенных Штатов "гораздо больше денег, чем у кого бы то ни было". "Когда они придут в себя, мы будем благоразумны и остановимся. И не только остановимся, но и уменьшим количество", – сказал Трамп.

ТРЕБУЮТ ПОВИНОВЕНИЯ

Замечу, что ранее никто не требовал от КНР выполнять статьи ДРСМД. Китайские баллистические ракеты средней дальности (БРСД) не могут долететь до территории США, но могут поразить американские базы на Гуаме и Тайване, в Южной Корее и на Окинаве. Мало того, американские адмиралы всерьез опасаются китайских противокорабельных баллистических ракет. Как известно, КНР претендует на десятки островов в Тихом океане, а США демонстративно отправляют туда свои корабли.

Любопытно, что Трамп, говоря о "других" странах, обладающих ракетами средней дальности, ни разу не упомянул Израиль. Причем российские СМИ тоже предпочитают помалкивать об этом "проколе" президента США.

В этой связи следует напомнить, что в ходе переговоров по заключению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности СССР еще с 1982 года предлагал включить в него и другие страны, обладающие такими ракетами, в частности Англию и Францию. Но страны НАТО отказались пойти навстречу СССР. Франция и Британия объявили свои ядерные арсеналы "независимыми" и заявили, что проблема размещения американских ракет средней дальности (РСД) в Западной Европе – это вопрос советско-американских отношений. США поддержали позицию своих союзников по НАТО и потребовали, чтобы ДРМСД касался только США и СССР. В 1987 году Михаил Горбачев пошел навстречу США и заключил договор, касающийся только двух (!) сверхдержав.

И при чем здесь в таком случае Россия? Почему бы Трампу самому не заключить отдельный договор с Си Цзиньпином по ракетам средней и меньшей дальности?

ПРЕТЕНЗИИ К РОССИИ

Ну а какие же претензии по нарушениям рассматриваемого договора имеются у Вашингтона в отношении России?

В США, не мудрствуя лукаво, отнесли к РСД межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) РС-26 "Рубеж". Этот мобильный комплекс на колесном шасси разработан в Московском институте теплотехники. Ракета оснащена гиперзвуковым крылатым блоком с ядерной боевой частью для прорыва даже перспективных систем ПРО. Объявленная дальность РС-26 – 11 тыс. км. Однако в США заявили, что РС-26 может поражать цели и на расстоянии менее 6 тыс. км. Замечу, что ничего нового в этих утверждениях нет. Большинство состоящих на вооружении российских и американских МБР могут стрелять не только на полную, но и на существенно уменьшенную дальность. Так, стоящая на боевом дежурстве российская МБР УР-100Н УТТХ имеет минимальную дальность стрельбы 1 тыс. км при максимальной 10 тыс. км.

Вторая претензия: зачем ракетный комплекс 9К720 "Искандер" разместили в Калининградской области? Держали бы его за Уралом. Риторический вопрос: зачем НАТО вопреки обещаниям, публично данным Михаилу Горбачеву, расширилось до границ РФ, в частности по шоссе М11 от страны НАТО Эстонии до Санкт-Петербурга – 160 (!) км? Я уж молчу о том, что согласно тексту договора 1987 года США не должны стремиться "к достижению военного превосходства" над Россией.

Ну а может ли "Искандер" быть модернизирован так, чтобы выйти за рамки договора по РСМД? Обычно речь тут прежде всего заходит о создании крылатых ракет (КР) Р-500, которые могут запускаться с тех же установок, что и баллистические ракеты "Искандер".

Обратим внимание на название – Р-500. Это явно "псевдоним", рассчитанный на западных военных и политиков. В России буква "Р" уже давно не употребляется в названиях ракет, а цифра "500" указывает, что РФ не собирается выходить за рамки договора 1987 года. Наши СМИ утверждают, что дальность стрельбы Р-500 – 500 км, вес боевой части – 480 кг. Высота полета ракеты около 7 м при выходе на цель и не выше 6 км на марше. Ракета автоматически корректируется все время полета и автоматически огибает рельеф местности.

Эксперты Пентагона считают, что официальная дальность ракеты занижена, дабы скрыть нарушение ДРСМД, а реальная дальность этой ракеты составляет 2000–2600 км.

Первоначально западные источники придерживались версии, что ракета создана на базе "запрещенной" КР большой дальности "Гранат". Однако с 2017 года разведчики США более склонны считать, что крылатая ракета для "Искандера" является эквивалентом проекта, известного как 9М729 (по классификации НАТО SSC-X-8), то есть сухопутной версией крылатой ракеты семейства "Калибр".

Согласно другой версии, ракета, используемая данными комплексами, является наземным вариантом авиационной ракеты X-101, а не "Калибра". В случае использования сухопутной версии X-101 рассматриваемый нами договор не нарушается, так как дальность полета данной ракеты может быть выше 5500 км.

РАЗОРУЖИТЬ СОПЕРНИКОВ

Какую же цель преследует Дональд Трамп, денонсируя ДРСМД?

Программа-минимум – навязать России и Китаю новый договор, фактически разоружающий эти державы. А программа-максимум – создать принципиально новые системы ракет средней и меньшей дальности. Судя по всему, подобные планы разработали еще два года назад.

Министерство обороны России опубликовало фотографию завода американской корпорации Raytheon, на котором два года назад началась подготовка к производству запрещенного ДРСМД вооружения. Снимок из космоса был сделан 3 декабря 2018 года. На фотографии виден завод общей территорией 4150 х 2300 м. Всего в комплекс предприятия входят три действующих корпуса и один строящийся, а также испытательная площадка, комплексы по сборке и снаряжению ракет и т.п.

По данным МО РФ, с июня 2017 года на заводе началась программа расширения производственных мощностей для создания ракет средней и меньшей дальности, запрещенных ДРСМД. Отмечается, что с тех пор территория предприятия увеличилась на 44% – до 79 тыс. кв. м. Также выросло число сотрудников.

"Характер и сроки проводимых работ неопровержимо свидетельствуют о том, что администрация США приняла решение о выходе из ДРСМД за несколько лет до того, как были вынесены на публику бездоказательные обвинения", – заявили в Минобороны.

Белый дом и Пентагон держат в строжайшем секрете планы производства ракет средней и меньшей дальности, а также места их размещения.

Настораживает программа модернизации БР "Трайдент II" для атомных подлодок. В них мощность разделяющихся боевых частей снижается (!) со 100 кт до 5–6 кт. Это все равно, что заменить 9-мм пистолет Макарова на травматический пистолет "Оса", считая, что в этом случае будут судить не за применение огнестрельного оружия, а за мелкое хулиганство. Не исключено, что такая незатейливая логика имеет место и у американских военных, уменьшающих мощность боеголовок в 20 раз. Мол, Москва и Пекин не будут запускать МБР в ответ на подобные "булавочные уколы".

Налицо попытка реанимировать старые планы локальной ядерной войны, которая не затронет территорию США. Вполне вероятно, что и новые ракеты средней и меньшей дальности создаются именно для такой цели, то есть для локальной ядерной войны.

Видимо, у Пентагона есть конкретные планы размещения РСД на территории Европы. Вопрос лишь в том, согласятся ли на это "старые" страны НАТО, то есть Англия, Франция, Германия и Италия. "Новые" же страны НАТО, то есть вступившие в военную организацию после 1991 года, естественно, выполнят любое указание "Вашингтонского обкома".

Интересный вопрос – разрешит ли базирование РСД на своей территории Япония? В этом случае даже немодернизированный комплекс "Искандер" может с острова Кунашир обстреливать половину Японии до города Сендай. А вот КР типа "Калибр", запущенные из района Владивостока, спокойно накрывают всю Японию и Южную Корею.

В случае размещения ракет Японию ждут нерадостные политические и экономические перспективы. Во-первых, РФ может закрыть для японских рыбаков всю российскую экономическую зону в Охотском море и Тихом океане. Во-вторых, размещение ракет навсегда закроет тему переговоров не то что о передаче Японии четырех Курильских островов, но даже об их совместной с Россией эксплуатации. В-третьих, РФ может возобновить военное сотрудничество с КНДР, что создаст серьезные проблемы для Японии и Южной Кореи.

Широкорад, А.Б. Ракеты средней и меньшей дальности. Оружие Судного дня / А.Б. Широкорад. – М.: Вече, 2019. – 304 с. : ил. – (Военные тайны ХХ века).

РАСТУЩАЯ УГРОЗА

Следует особо отметить, что денонсация ДРСМД неизбежно увеличивает на порядок вероятность возникновения термоядерной войны. Это связано с целым рядом причин, начиная от увеличения числа ядерных ракет, уменьшения их подлетного времени и до того, что на ядерной кнопке помимо американского пальца может оказаться польский, латвийский и другие пальцы. Неадекватные высказывания и действия руководителей "новых стран" НАТО общеизвестны. Вспомним речи польских министров в 1930-х годах: "Польша возродилась в пламени Первой мировой войны, а во Второй мировой войне Польша станет великой". Риторический вопрос: а что может случиться, если американские ракеты средней и меньшей дальности с ядерными боеголовками будут размещены на территории Польши?

С точки же зрения укрепления боевой мощи разрыв ДРСМД выгоден как для США, так и для РФ. Формально выход США из договора в перспективе резко ухудшит военное положение России. Почему в перспективе? Да потому, что сейчас и в ближайшие 2–4 года США нечего разворачивать вокруг нашей границы, разве что универсальные пусковые установки Мk41 для противоракет и КР "Томагавк". Но они их и так размещали до выхода из договора.

С другой стороны, выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности развяжет руки нашим ученым и конструкторам ракет. Горбачев в 1987 году заставил их заниматься иной тематикой или создавать гениальные проекты ракет средней дальности и отправлять их в… архивы. Теперь РФ может на законных основаниях запустить в крупносерийное производство сотни, а то и тысячи малогабаритных и сравнительно дешевых КР с дальностью от 5000 до 6000 км.

Мобильные пусковые установки таких ракет можно замаскировать в гражданские автомобили, трейлеры, железнодорожные вагоны, устанавливать на баржах, в плавучих контейнерах, на дне рек и озер и т.д. Подобные установки наведут страх и ужас на всю Европу, а ракетами с дальностью 6000 км, запущенными с мобильных пусковых установок на Камчатке, можно достать ряд восточных штатов США.

КАКИМ БУДЕТ ОТВЕТ МОСКВЫ

Еще в начале 1960-х годов по предложению генерального конструктора Владимира Челомея был разработан морской вариант МБР УР-100, получивший название УР-100М. Кроме того, он выступил инициатором создания подводной стартовой площадки (ПСП) проекта 602 в рамках темы "Скат". Эта платформа предназначалась для размещения в прибрежных районах и во внутренних водоемах СССР – на Каспийском море, Ладожском и Онежском озерах, Аральском море, озере Иссык-Куль и озере Байкал.

Разработка ПСП проекта 602 осуществлялась в 1962–1964 годах в ленинградском ЦКБ-18 (сейчас ЦКБ МТ "Рубин"), главный конструктор ПСП – Сергей Ковалев. ПСП представляла собой несамоходную подводную платформу с шахтами для запуска восьми МБР УР-100М.

ПСП была спроектирована с прочным корпусом в виде вертикального цилиндра с расположенными вокруг восемью ракетными шахтами длиной по 20,7 м и диаметром по 2,8 м. Внутри шахт размещались герметичные стаканы-контейнеры длиной 19,3 м и наружным диаметром 2,6 м. Жидкостные ракеты УР-100М должны были иметь длину около 17 м, диаметр – около 2,4 м, стартовый вес – около 44 т. ПСП предназначалась для использования во внутренних водных бассейнах и прибрежных районах, в том числе в ледовых условиях и при длительном нахождении на грунте.

ПСП была несамоходной, хотя она и должна была оснащаться дизель-электрической энергетической установкой с полным электродвижением, однако последняя предназначалась только для парирования приливно-отливных и подводных течений с целью более точного удержания на глубине. Боевое дежурство должно было осуществляться в подводном положении, запуск ракет – из надводного положения.

Даже сейчас, в XXI веке, проект смотрится весьма эффективным и сравнительно дешевым оружием ответного удара. Увы, после снятия Хрущева в ноябре 1964 года на какое-то время Челомей попал в немилость, и проект 602 "Скат" был закрыт.

Баллистическая ракета донного базирования "Скиф" никак не нарушает договор о морском дне. Ведь он не затрагивает внутренние воды РФ – а в них входит, например, Белое море (глубиной до 343 метров) или Байкал (глубиной до 1642 метров). Всего в России десять озер глубже двухсот метров. С Белым морем и прибрежными водами Северного Ледовитого океана мест для законной постановки новой ракеты на боевое дежурство хоть отбавляй.

Донная ракета "Скиф" – это, по сути, обычная баллистическая ракета большой дальности для подводной лодки. Она хранится на морском дне в специальном контейнере, изолирующем ее от давления и обеспечивающем связь с наземным пунктом управления. При подаче сигнала с берега контейнер продувает цистерны, примерно как в подводной лодке при всплытии, и подвсплывает на глубину 50 м. Оттуда ракета стартует по тому же принципу, что и с борта подводной лодки.

Преимущества донного базирования перед подводной лодкой очевидны. Субмарина намного дороже своих баллистических ракет, и ее можно попытаться отследить гидроакустикой. В случае начала конфликта атомную подлодку можно и уничтожить. А донную ракету – нет. Бесполезно бросать в Байкал термоядерные заряды. Толща воды эффективно ослабляет ядерный удар, и в прочном контейнере "Скиф" переживет даже подрыв прямо над ним. Можно в теории отработать чудо-ракету, которая долетит до далекого русского озера и сбросит погружающуюся глубинную торпеду с ядерной боевой частью. Но отслеживать "Скиф" на дне Байкала для США не просто сложно – это принципиально нерешаемая задача. Так что и чудо-ракета не поможет.

А можно ли засунуть БРСД в стандартный грузовой трейлер? Так такой проект уже разработан. Комплекс называется "Вереница" Ф-22. Разработка его велась по решению ВПК СМ СССР № 57 от 5 апреля 1976 года и № 123 от 26 мая 1977 года. Головной разработчик – КБ "Арсенал" (г. Ленинград).

В Ф-22 предполагалось применение новых систем и наземного вычислительного комплекса автоматического определения географического положения. Комплекс должен был производить пуск ракеты без предварительной топогеодезической привязки на произвольных маршрутах патрулирования. Коррекция топогеодезической аппаратуры должна была проводиться на каждых 100 км маршрута. Время проведения пуска из полной боеготовности комплекса – до 2 минут, а из постоянной боевой готовности – до 20 минут.

Пусковая установка – самоходная контейнерная ПУ на колесном ходу с ТПК, выполненная в габаритах универсального унифицированного контейнера УУК-30 для перевозки грузов народно-хозяйственного назначения. Транспортировка предполагалась штатными контейнеровозами МАЗ-6422 на полуприцепах МАЗ-9389 с имитацией технологических работ, типичных для контейнеров УУК-30. Старт ракеты осуществлялся из ТПК с применением порохового аккумулятора давления. В качестве варианта базирования рассматривались речные суда и баржи, а также железнодорожные платформы.

Сама же ракета Ф-22 – твердотопливная трехступенчатая. Стартовый вес 13,5 т, дальность стрельбы 5–8 тыс. км.

Договоры между СССР и США об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ) не давали развиваться баллистическим ракетам иного назначения, нежели ядерный удар по территории противника. Теперь на базе ракет средней дальности можно создавать уникальные системы вооружения. Так, ракеты средней дальности можно подключить к системе "Периметр", которая в случае войны будет автоматически управлять действиями МБР, стратегической авиации и ракет подводных лодок. Ракеты средней дальности способны выводить свои боевые части на высокие околоземные орбиты и при необходимости производить термоядерные взрывы.

Вспомним, что 9 июня 1962 года США запустили с атолла Джонсон ракету средней дальности "Тор", оснащенную боеголовкой W.49 мощностью 1,44 Мт. В результате подрыва боеголовки на Гавайских островах в полутора тысячах километров от эпицентра взрыва вышли из строя все радиостанции и даже телевизоры. Во всей акватории Тихого океана двое суток отсутствовала устойчивая радиосвязь.

СИСТЕМА ПРО НЕ ПОМОЖЕТ

Американские и российские ученые хвалятся надежностью своих систем ПРО. И в доказательство приводят успешные перехваты боевых частей БР. Но это в мирных условиях и на полигонах. Хоть бы один разработчик заявил, что его система ПРО способна нормально функционировать при взрыве в течение трех суток дюжины водородных бомб на высоких орбитах. Наоборот, ряд независимых ученых говорят о полной беспомощности систем ПРО в подобной ситуации.

В случае разрыва ДРСМД Россия может развернуть 5–15 ракет средней дальности, предназначенных для запуска в космос термоядерных боеголовок и взрыва их для ослепления ПРО и ПВО вероятного противника.

Есть и еще один вариант. В 1962 году в СССР началась разработка противокорабельной ракеты Р-27К на базе лодочной баллистической ракеты Р-27. Ракета Р-27К должна была поражать движущиеся цели, в первую очередь авианосец, на дальности до 900 км с помощью специальной боевой части мощностью 650 кт.

3 ноября 1973 года с борта подлодки К-102 были запущены две ракеты 4К18 комплекса Р-27К. Одна достигла прямого (!) попадания в мишень (баржу), а вторая упала с допустимым отклонением. Однако ракета 4К18 попадала под запрет договора ОСВ-1, и руководство СССР предпочло иметь лишние баллистические ракеты для поражения целей на территории США противокорабельным ракетам 4К18. Китай же не подписывал договоры ОСВ и создал противокорабельную баллистическую ракету DF-21D с дальностью до 3000 км.

После упразднения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Россия может приступить к созданию противокорабельных крылатых и баллистических ракет, которые смогут поражать американские авианосные соединения на дальности до 5000 км.

Ряд экспертов считают, что РФ по экономическим причинам не сможет выдержать гонку с США в области ракет средней дальности. Однако выход США из договора 1987 года автоматически ставит под сомнение и Гаагский договор 2002 года о нераспространении ракетных технологий. Попросту говоря, Россия может окупить все затраты на разработку и массовое производство ракет средней дальности экспортом этих ракет. Разумеется, если это не угрожает безопасности самой России.

В статье автор представил лишь основные тезисы, связанные с подписание и денонсацией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Читателей же, желающих подробнее ознакомиться с темой, отсылает к вышедшей в 2019 году в издательстве "Вече" монографии "Ракеты средней и меньшей дальности. Оружие Судного дня".

Александр Широкорад

Александр Борисович Широкорад – писатель, историк.