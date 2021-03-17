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ТАСС

Рогозин: сотрудничество РФ и Китая по созданию лунной станции не направлено против Запада

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Максим Шеметов / Reuters

Ранее газета The Washington Post сообщила, что планы Китая и России по лунной исследовательской станции являются признаком создания Москвой и Пекином альянса против Запада

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Планы России и Китая о сотрудничестве по созданию лунной научной станции не направлены против Запада, они открыты для участия других стран. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Это не так. Планы России и Китая по Луне открыты для широкого международного участия. Речь идет не о противостоянии, а о сотрудничестве в исследовании Луны", - написал Рогозин в своем Telegram-канале в ответ на публикацию обозревателя The Washington Post, в которой сообщалось, что планы Китая и России по лунной исследовательской станции являются признаком создания Москвой и Пекином альянса против Запада.

9 марта Роскосмос и CNSA сообщили о подписании меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС). Церемония подписания состоялась в режиме видеоконференции. РФ и Китай планируют использовать совместный опыт и научные технологии, чтобы создать дорожную карту для строительства международной исследовательской станции на Луне. Как следует из заявления, сотрудничество двух стран в данной сфере предполагает как изучение лунной поверхности, так и реализацию совместных проектов на орбите естественного спутника Земли.

В ноябре 2017 года между Роскосмосом и CNSA была подписана программа сотрудничества в области космоса на 2018-2022 годы. Она включает шесть разделов, в их числе изучение Луны и дальнего космоса, космическая наука и связанные с ней технологии, спутники и их применение, элементная база и материалы, сотрудничество в области данных дистанционного зондирования Земли и другие темы. Для реализации проектов в рамках данной программы были созданы рабочие подгруппы.

В июле 2020 года Рогозин сообщал, что обсудил с китайскими партнерами сотрудничество в космосе, в том числе по лунной научной базе. Он рассказал о договоренности, чтобы начать шаги навстречу друг другу именно по определению контуров и значения лунной научной базы. В декабре 2020 года на круглом столе в Совете Федерации Рогозин заявил, что в июне китайская сторона предложила привлечь к сотрудничеству по освоению Луны Европу. В начале февраля замгендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев сообщил ТАСС, что Роскосмос обсуждает с коллегами из Китая возможные научные задачи для базы на Луне и прорабатывает техническую реализацию проекта.

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Рогозин Дмитрий
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2020-й год
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