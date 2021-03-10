Войти
Известия.ru

Рогозин позвал китайского коллегу на запуск «Луны-25»

110
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Jens Büttner

Генеральный директор российской госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин пригласил главу Китайского национального космического управления (CNSA) Чжан Кэцзяня посетить запуск межпланетной автоматической станции «Луна-25». Об этом топ-менеджер сообщил 9 марта на своей странице в Twitter.

«Также пригласил своего китайского коллегу Чжан Кэцзяня посетить запуск с космодрома Восточный нашей миссии «Луна-25», — написал он.

Ранее в этот день Рогозин и Чжан Кэцзянь подписали от имени правительств России и Китая меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в создании международной научной лунной станции.

В конце декабря 2020 года стало известно, что в «Роскосмосе» создана специальная дирекция, которая занимается подготовкой миссий на Луну.

Летом 2020 года ракетно-космическая корпорация «Энергия» запатентовала схему полета к Луне без использования сверхтяжелой ракеты. Запуски будут проходить помощью многоразового пилотируемого корабля.

В октябре 2021 года Россия планирует отправить на Луну автоматическую станцию «Луна-25», аппарат станет первым отечественным устройством в современной России на естественном спутнике Земли. Основная дата старта — 1 октября, резервной выбрано 30 октября.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Компании
CNSA
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Восточный Космодром
Луна
Похожие новости
08.01.2021
Долгий путь «Ангары»
24.04.2015
Роскосмос не вынес сверхтяжелую ракету
07.10.2014
Российский космос: славное прошлое, сложное настоящее, неясное будущее
04.09.2014
Рогозин выходит в космос
22.08.2014
Америка — на Марс, Россия — на Луну
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.03 02:26
  • 14
В чем обновленные украинские Т-64 и Т-80 превосходят старые танки Донбасса
  • 10.03 02:21
  • 63
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 10.03 01:51
  • 10
Забытый проект: МиГ-31М мог стать самым боеспособным самолетом в мире
  • 10.03 00:09
  • 1
Источник сообщил о грядущих испытаниях российского беспилотника "Альтиус"
  • 09.03 23:58
  • 93
Институт «Звездных Войн»
  • 09.03 23:55
  • 2
Строительство второй очереди "Восточного" продолжается, несмотря на решение суда - подрядчик
  • 09.03 23:54
  • 29
Рогозин отреагировал мемом на посадку аппарата NASA на Марс
  • 09.03 22:12
  • 11
«Искандеры» смели штаб сирийских террористов
  • 09.03 21:52
  • 4
РЖД и Минобороны решают вопрос о привлечении военных для модернизации Транссиба и БАМа
  • 09.03 20:04
  • 5
Арбитраж приостановил стройку стартового комплекса "Ангара" на космодроме Восточный
  • 09.03 17:24
  • 1
Россия и Белоруссия создают три совместных центра по подготовке военных, один из них будет на белорусской территории - Минобороны РФ
  • 09.03 17:22
  • 1
Ответ на действия Запада: военные России и Белоруссии будут тренироваться вместе
  • 09.03 15:45
  • 1
Российская артиллерия самая меткая в мире
  • 09.03 10:54
  • 1
Космическая «Лиана» достанет противника в любом уголке Мирового океана
  • 09.03 10:51
  • 1
Дрон "Альтиус" испытает все свое вооружение