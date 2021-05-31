Войти
Известия.ru

Глава NASA подключится онлайн к июньской конференции GLEX в Петербурге

458
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/NASA

Глава NASA Билл Нельсон сообщил в пятницу, 28 мая, об участии в виртуальном формате в международной космической конференции GLEX-2021, которая пройдет в июне в Санкт-Петербурге.

«Относительно того, я планирую посетить конференцию в Санкт-Петербурге — да, я планирую сделать это виртуально», — заявил Нельсон на брифинге в пятницу.

Он добавил, что станет участником одной из панельных дискуссий предстоящей конференции.

25 мая генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Twitter пригласил нового главу NASA в Россию для обсуждения сотрудничества в космосе. Во время брифинга Нельсон не ответил, связано ли его решение с приглашением российского космического ведомства.

Ранее 27 мая стало известно о совместной презентации России и Китая дорожной карты создания Международной научной лунной станции (МНЛС) на глобальной конференции по исследованию космоса GLEX в Санкт-Петербурге в июне этого года.

23 апреля CNSA заявило об осуществлении совместно с «Роскосмосом» масштабного сотрудничества по созданию международной научно-исследовательской базы на Луне, об этом заявил глава CNSA У Яньхуа в своем выступлении на китайско-российской презентации совместного проекта в Нанкине.

В октябре 2021 года Россия планирует отправить на Луну автоматическую станцию «Луна-25», аппарат станет первым отечественным устройством в современной России на естественном спутнике Земли. Основная дата старта — 1 октября, резервной выбрано 30 октября.


Глобальная конференция по исследованию космоса изначально планировалась в Санкт-Петербурге 9–11 июня 2020 года, однако из-за пандемии ее перенесли на этот год. Форум проводится ежегодно в разных странах. В этом году он пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 18 июня.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Компании
CNSA
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Луна
Похожие новости
14.04.2021
Bloomberg (США): Китай и Россия объединяются в новой космической гонке
17.03.2021
Рогозин: сотрудничество РФ и Китая по созданию лунной станции не направлено против Запада
22.07.2019
50 лет назад люди сели на Луну, в 2024-м NASA хочет туда вернуться. Но стоит ли игра свеч?
15.11.2018
Новая космическая гонка: Трамп против Китая и России (American Thinker, США)
20.09.2017
Веселые поминки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.05 14:55
  • 4
Снова о якобы "генеральских званиях" гражданских служащих Министерства обороны
  • 31.05 14:52
  • 1
Посол Афганистана заявил о готовности Кабула покупать военную технику у России
  • 31.05 13:42
  • 69
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 31.05 12:33
  • 0
В России начали разработку бронеавтомобиля на дистанционном управлении
  • 31.05 10:12
  • 2
Разные калибры: РФ делает ставку на высокоточное оружие большой дальности
  • 31.05 09:14
  • 41
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 30.05 21:43
  • 7
Путин заявил о завершении испытаний самолета Ил-112В
  • 30.05 21:10
  • 47
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 30.05 20:18
  • 29
«Хризантема» против гусениц: западные рубежи укрепит «убийца танков»
  • 30.05 16:01
  • 14
"Вандализм - это отношение к "Бурану": граффитчики привлекли внимание к брошенному кораблю
  • 30.05 05:53
  • 19
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 29.05 18:04
  • 6
Россия показала испытания смертоносного «Маркера»
  • 29.05 17:30
  • 2
Малогабаритный бронеавтомобиль «Наёмник»
  • 29.05 10:23
  • 5
Путин сообщил о нехватке военно-транспортных самолетов у Минобороны
  • 29.05 09:25
  • 139
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году