Глава NASA подключится онлайн к июньской конференции GLEX в Петербурге

Глава NASA Билл Нельсон сообщил в пятницу, 28 мая, об участии в виртуальном формате в международной космической конференции GLEX-2021, которая пройдет в июне в Санкт-Петербурге.

«Относительно того, я планирую посетить конференцию в Санкт-Петербурге — да, я планирую сделать это виртуально», — заявил Нельсон на брифинге в пятницу.

Он добавил, что станет участником одной из панельных дискуссий предстоящей конференции.

25 мая генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Twitter пригласил нового главу NASA в Россию для обсуждения сотрудничества в космосе. Во время брифинга Нельсон не ответил, связано ли его решение с приглашением российского космического ведомства.

Ранее 27 мая стало известно о совместной презентации России и Китая дорожной карты создания Международной научной лунной станции (МНЛС) на глобальной конференции по исследованию космоса GLEX в Санкт-Петербурге в июне этого года.

23 апреля CNSA заявило об осуществлении совместно с «Роскосмосом» масштабного сотрудничества по созданию международной научно-исследовательской базы на Луне, об этом заявил глава CNSA У Яньхуа в своем выступлении на китайско-российской презентации совместного проекта в Нанкине.

В октябре 2021 года Россия планирует отправить на Луну автоматическую станцию «Луна-25», аппарат станет первым отечественным устройством в современной России на естественном спутнике Земли. Основная дата старта — 1 октября, резервной выбрано 30 октября.

Глобальная конференция по исследованию космоса изначально планировалась в Санкт-Петербурге 9–11 июня 2020 года, однако из-за пандемии ее перенесли на этот год. Форум проводится ежегодно в разных странах. В этом году он пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 18 июня.