Bloomberg (США): Китай и Россия объединяются в новой космической гонке

Россия и Китай объединяются для работы в космосе и расширяют свое военно-стратегическое сотрудничество в целом — с серьезными потенциальными последствиями для США, пишет автор. Россия и Китай также соперничают с США от Арктики до Балтийского региона и Южно-Китайского моря.

Россия и Китай внимательно изучают то, как им следует распределять оборонные расходы, чтобы обеспечить военное соперничество с США - от Арктики до Балтийского региона и Южно-Китайского моря. Едва ли не главными задачами для обеих стран в этом отношении являются проведение военных операций в космосе и создание систем космического базирования. И самой интригующей составляющей их решения устремиться к звездам является то, что они собираются делать это вместе.

Примечательно, что несколько недель назад эти две страны договорились о создании совместной научно-исследовательской станции на Луне. В онлайн-заявлении Китайское национальное космическое управление заявило, что лунная база будет открыта для "всех заинтересованных стран и зарубежных партнеров", что звучит относительно великодушно. Но если посмотреть на действия в космосе, осуществляемые в последнее время Россией и Китаем, то они имеют явно военный уклон. И идея политического и военного сотрудничества между двумя странами в целом набирает обороты - от масштабных военных учений на сибирской границе до переброски военных кораблей в восточное Средиземноморье и Северную Атлантику.

Что следует предпринять Соединенным Штатам?

Во-первых, Вашингтону необходимо четко понимать стратегический подход, используемый этими двумя противниками, которые теперь являются равными конкурентами, во всяком случае, в космосе.

Мы должны начать с России, которая еще с советских времен имеет очень большой и успешный опыт в космосе. Центр стратегических и международных исследований и менее известный Фонд "Безопасный мир" недавно опубликовали доклады, в которых освещается ряд мероприятий, проводимых Россией, которые привлекли внимание разведывательного сообщества США.

К ним относятся важные испытания противоспутниковых ракет в течение всего 2020 года, пролеты российских космических аппаратов как говорится "у самого борта" американских разведывательных спутников, испытания противоспутникового оружия в космосе и ослабление связей с США в гражданском и научном космическом сотрудничестве. (Раньше эти две страны тесно сотрудничали, особенно на Международной космической станции).

Когда я был верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, я много общался с тогдашним послом России в альянсе Дмитрием Рогозиным. Мы несколько раз вместе ужинали, выпили изрядное количество водки, и я ездил с ним в Москву. Это динамичный и харизматичный человек, свободно владеющий несколькими языками, в том числе английским. Затем он занимал пост вице-премьера, курировавшего всю российскую оборонную и космическую промышленность.

С 2018 года он возглавляет "Роскосмос", аналог американского НАСА. Учитывая его богатый опыт работы в сфере обороны вкупе с глубоким знанием баланса между российскими вооруженными силами и НАТО, он привносит в российскую космическую программу военную направленность. Он также является остроумным пользователем "Твиттера", который в 2014 году с издевкой высказался об американской космической программе, предложив США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута. (в 2020 году, после успешного коммерческого запуска своего корабля "Спейс Экс", Илон Маск написал в "Твиттере" ответное послание: "Батут работает"). Рогозин однажды сказал мне, что будущее вооруженных сил России - в космосе, и это было более 10 лет назад.

Китай также проявляет большой интерес к космосу, хотя у него нет такого же насчитывающего несколько десятилетий опыта в этой области, как у России. Но китайцы быстро наращивают темпы. Речь идет о посадке на Луну модуля, названного в честь богини Луны Чанъэ, в 2019 году, доставке на Землю образцов лунного грунта в прошлом году, запуске зонда к Марсу, который сейчас вращается вокруг красной планеты, и, прежде всего, заключении соглашения с Россией о создании лунной научной базы. Все это является частью того, что некоторые называют зарождающейся в Китае "космической культурой".

Действия Китая в этом направлении также приобретают все более военизированный характер и вызывают националистические чувства оправданной гордости. У Китая в космосе находятся 363 спутника, и в этом отношении он уступает только США (у которых в космосе работают более 1300 спутников). Китайцы уже почти два десятилетия проводят испытания противоспутникового оружия, включая ракеты и лазеры. Они прикладывают значительные усилия для совершенствования наступательных кибер-средств, которые могут "охотиться" за космическими системами США. Кроме того, последние три года подряд китайцы запустили в космос больше ракет, чем любая другая страна.

Зарождающиеся космические силы США, высмеиваемые в некоторых кругах и ставшие объектом издевательств в сериале Стива Карелла (Steve Carell), который показывает "Нетфликс", на самом деле пользуются широкой двухпартийной поддержкой и должны быть частью ответных действий США.

Америке необходимы столь же небольшие, но элитные кибервойска, которые будут работать вместе с космическими войсками, чтобы осуществлять совместные действия в космосе с союзниками, как это намерены делать Китай и Россия. Вашингтону также необходимо разработать четкий комплексный план сотрудничества частных и государственных компаний (к счастью для Запада, в России таких, как Илон Маск), а также включить в число приоритетных задач выделение из оборонного бюджета средств на космос.

По мере того как Россия и Китай будут объединяться для работы в космосе, будет расширяться и их военно-стратегическое сотрудничество в целом - с серьезными потенциальными последствиями здесь, на планете Земля.

Джеймс Ставридис (James Stavridis)