Путин доволен: Россия запустит гиперзвуковую ракету с подводной лодки (The National Interest, США)

В статье рассказывается о новой гиперзвуковой ракете «Циркон», которая может запускаться с борта судов российского ВМФ. Задача — уничтожение кораблей противника. Автора такое развитие событий печалит: Россия получает возможность задешево отнять у Запада чувство собственной неуязвимости, необходимое для наступательных действий.

Полностью характеристики ракеты 3M22 «Циркон» неизвестны.

Российский ВМФ может провести пробные пуски гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта испытательной подводной лодки. Это очень важная веха на долгом пути этого нового оружия к серийному производству.

""Циркон" могут впервые запустить в пробном режиме с атомной подводной лодки Северного флота "Северодвинск" самое ранее в июне", - рассказал в этом месяце российскому государственному информационному агентству ТАСС осведомленный источник из оборонной промышленности. Он добавил, что "точная дата начала испытаний пока не назначена". Это свидетельствует о том, что планы окончательно не согласованы.

ТАСС также сообщил, что ВМФ решил ускорить проведение государственных испытаний "Циркона". Один информированный источник так объяснил плотный график испытаний новой ракеты: "В этом году фрегат дважды проведет испытательные пуски гиперзвукового оружия в рамках летно-конструкторских испытаний и до четырех раз - в рамках государственных совместных испытаний. Одновременно летом начнутся летно-конструкторские испытания "Циркона" с борта подводной лодки. Ожидается до четырех пусков, первый из которых будет произведен из надводного положения. Осенью начнутся государственные испытания с борта подводной лодки "Северодвинск". Как сообщают источники ТАСС, ВМФ намерен принять ракету "Циркон" на вооружение в будущем году: "Если испытательные пуски с обоих носителей пройдут успешно, принятие "Циркона" на вооружение следует ожидать в первой половине 2022 года".

3М22 "Циркон" (по классификации НАТО это SS-N-33) - это противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета, разработка которой началась в 2010-е годы. Российские официальные представители ранее отмечали, что конструкторы столкнулись с неназванными сложностями начального периода при проведении НИОКР, но похоже, что сейчас все в норме, так как проведено уже несколько успешных испытаний.

Полностью характеристики ракеты 3M22 "Циркон" неизвестны. Согласно сообщениям на основании данных предыдущих испытаний, ракета способна развивать скорость от восьми до девяти Махов. Дальность пуска "Циркона" может быть разной в зависимости от стартовой платформы и определенных обстоятельств боевой обстановки. Но по имеющимся оценкам, она составляет от одной до двух тысяч километров. Огромная скорость ракеты и предполагаемая способность "Циркона" маневрировать в полете могут создать реальную угрозу силам и средствам НАТО. В частности, российские военные эксперты утверждают, что ракеты "Циркон", запускаемые с борта надводного корабля и подводной лодки, могут оказывать серьезное противодействие авианосным ударным группам США.

Первые испытания "Циркона" проводились с борта бомбардировщика Ту-22М3, и примерно тогда же появились тонкие намеки на разработку варианта "Циркона" наземного базирования. Но сегодня все указывает на то, что эту ракету планируют запускать главным образом с подводных лодок и надводных кораблей. По имеющейся информации, ракетами "Циркон" будет оснащено несколько фрегатов проекта 22350, в том числе, "Адмирал Амелько" и "Адмирал Чичагов". Есть и другие претенденты, в том числе, тяжелые атомные ракетные крейсеры "Петр Великий" и "Адмирал Нахимов", а также модернизированные российские корветы.

В последние годы проведено как минимум четыре испытательных пуска "Циркона", но они осуществлялись с борта фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков". Подводный пуск - это важный этап на пути к боевому развертыванию, поскольку "Циркон" займет видное место в арсенале новых российских атомных подводных лодок с крылатыми ракетами проекта 885 "Ясень".

Марк Эпископос (Mark Episkopos)