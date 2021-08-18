Плохие новости, НАТО: российская гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» готова к боевому дежурству (The National Interest, США)

Россия показала первое судно, которое будет первым носителем широко разрекламированной ракеты «Циркон». Первым штатным носителем гиперзвуковых ракет «Циркон» станет фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко». Многие ожидают, что данная ракета поступит на вооружение в ближайшие годы и заменит тяжёлую противокорабельную ракету П-700 «Гранит».

Необходимо запомнить следующее: ракета выгодно отличается дальностью действия, которая составляет от тысячи с лишним километров до двух тысяч километров в зависимости от пусковой платформы и боевых условий, достаточной для того, чтобы представлять собой угрозу для авианосных ударных групп ВМС США и служить препятствием для эффективного действия авианосного авиакрыла.

После нескольких месяцев догадок и предположений российские власти показали первое судно, которое будет первым носителем широко разрекламированной ракеты "Циркон".

Источник в российском оборонно-промышленном комплексе сообщил информационному агентству "ТАСС", что фрегат "Адмирал Головко", третий по счету фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", "станет первым штатным носителем ракет "Циркон"". На момент написания этой статьи это сообщение не было официально подтверждено или дополнено, но "ТАСС" является одним из крупнейших государственных информационных агентств и на протяжении многих лет предоставляет надежную информацию об оборонной промышленности. Уже нескольких месяцев известно, что корабли проекта 22350 были одними из основных претендентов на первую установку ракет "Циркон", и в течение 2020 года было осуществлено не менее четырех испытаний новой ракеты с борта головного корабля проекта 22350 "Адмирал Горшков". Сообщение ТАСС противоречит предыдущим предположениям, согласно которым были первыми в очереди на размещение противокорабельных ракет "Циркон" в рамках более масштабной программы модернизации вооружений находятся тяжелые атомные ракетные крейсеры крейсера класса "Орлан" (по натовской классификации - Kirov-class) "Петр Великий" и "Адмирал Нахимов".

Проект 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" представляет собой семейство из 15 модернизированных фрегатов с управляемыми ракетами водоизмещением более пяти тысяч тонн и максимальной скоростью около 29 узлов. Фрегаты отличаются новейшей российской противолодочной/противоторпедной системой "Пакет-Е/НК", а также системой вертикального пуска для ракет Р-800 "Оникс", 3М-54 "Калибр" и "Циркон". Из 15-ти запланированных фрегатов проекта 22350 в строю находятся два, а третий - "Адмирал Головко" - заложен, и его передача флоту должна состояться в течение следующих нескольких лет.

Ракета "Циркон" 3М22 (также известная как "Циркон") представляет собой крылатую противокорабельную гиперзвуковую крылатую ракету со скоростью до 9 Маха или примерно 11 тысяч километров в час. Эта ракета была одним из шести новых видов оружия, представленных президентом России Владимиром Путиным во время его выступления с Посланием к Федеральному Собранию в 2018 году. Помимо широкого спектра надводных кораблей, "Циркон" будет совместима с новыми атомными подводными лодками проекта "Ясень-М".

Ракета выгодно отличается дальностью действия, которая составляет от тысячи с лишним километров до двух тысяч километров в зависимости от пусковой платформы и боевых условий, достаточной для того, чтобы представлять собой угрозу для авианосных ударных групп ВМС США и служить препятствием для эффективного действия авианосного авиакрыла. Ссылаясь на высокую скорость ракеты "Циркон" и ее способность маневрировать в полете, российские военные наблюдатели утверждают, что никакие системы ПРО, имеющиеся сегодня в распоряжении сил НАТО, неспособны обеспечить ее надежный перехват. Российский полковник в отставке Михаил Ходаернок заявил в статье, опубликованной изданием RT, что системы класса "земля-воздух", нынешние установленные сегодня на ракетных эсминцах класса "Арли Берк" (Arleigh Burke), были разработаны для нейтрализации сверхзвуковых крылатых ракет, подобных тем, которыми вооружены старые российские военные корабли, но не способны эффективно противостоять гиперзвуковым угрозам. "Учитывая очень большую крейсерскую скорость этой современной российской противокорабельной ракеты (8 Маха и более), системы класса "земля-воздух" или противоракетные системы потенциального противника окажутся неэффективными из-за нулевого времени реакции (промежуток времени между моментом обнаружения угрозы и запуском ракеты-перехватчика), - написал он. - Другими словами, у вас нет времени на реакцию, поскольку по вашему кораблю будет нанесен удар сразу же после обнаружения ракеты".

Представители российских властей публично не сообщили точных сроков начала и окончания серийного производства, но многие ожидают, что гиперзвуковая ракета "Циркон" поступит на вооружение в ближайшие годы.

Марк Эпископос (Mark Episkopos)