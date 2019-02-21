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21.02.2019
Военное обозрение

Арсенал Путина: Гиперзвуковой "Циркон"

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Президент РФ Владимир Путин на ежегодном послании Федеральному Собранию рассказал о продолжающейся работе по созданию в России новых видов вооружений, а также об их значимости для обороноспособности страны. Так, глава государства сравнил создание системы "Авангард" с запуском первого искусственного спутника. Также Владимир Путин рассказал о продолжающейся работе над гиперзвуковой ракетой "Циркон". По его словам, ракета будет сдана в запланированные сроки.

Источник изображения: https://clipzui.co

Проект "Циркон" или 3M22 - это российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета. Её разработкой занимается АО "ВПК "НПО машиностроения", кодовое обозначение NATO — SS-N-33. Успешные морские испытания "Циркона" прошли в 2017 году, и уже в этом году планируются провести финальные госиспытания гиперзвуковых ракет.

Особенностью данной ракеты является скорость полёта до 9 Махов, что значительно превышает скорости других российских и иностранных противокорабельных ракет. Вес боевой части 300-400 кг. Дальность полета на высоте 30-40 км - до 1000 км, в перспективе увеличение дальности до 1500 км. "Циркон" должен прийти на смену тяжёлой противокорабельной ракете П-700 "Гранит".

Пуск новых ракет могут осуществлять пусковые установки, используемые для запуска противокорабельных ракет П-800 "Оникс" и гиперзвуковых универсальных ракет "Калибр"(3М54).

Перевооружить "Цирконами" планируются ТАРКР "Адмирал Нахимов", ТАРКР "Пётр Великий" (в процессе модернизации 2019—2022 годов). Также ракета должна стать составляющей арсенала атомных эсминцев проекта 23560 "Лидер", АПЛ проекта 885М "Ясень-М", АПЛ пятого поколения "Хаски" - в модификации для уничтожения авианосных ударных групп противника, АПЛ 949А "Антей".

Основными конкурентами "Циркона" являются проект США AHW (Advanced Hypersonic Weapon), скорость которого до 8 чисел Маха и проект КНР DF-ZF со скоростью в диапазоне от 5 до 10 М.

В комментариях к публикациям западных СМИ по поводу высказываний Владимира Путина о ракете "Циркон" встречаются и такие:

"Кинжал", "Авангард", "Сармат", "Посейдон", теперь ещё и "Циркон". Кто знает, что ещё есть в арсенале у Путина?

И какой смысл всех этих походов кораблей ВМС США в Чёрное море, если "Циркон" уничтожит цель на расстоянии в тысячу километров?

20.02.2019
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принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
3М-54
AHW
P-8 Poseidon
Адмирал Нахимов
Гранит
П-800 Оникс
Пётр Великий
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