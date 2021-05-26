Страсти по «Циркону»

Средство борьбы с военно-морской гегемонией США

«Самый современный корабль Северного флота ВМФ России – фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» взял курс на Северодвинск». Именно с этой строчки началась новостная лента большинства информационных агентств 12 мая текущего года. После совершения межбазового перехода головной фрегат проекта 22350 станет вторым по значимости действующим лицом завершающего этапа испытаний. Роль примы отведена одному из наиболее перспективных образцов современного российского вооружения – гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракете «Циркон» (3М22).

Рождение гиперзвука

Мировой арсенал ракетных вооружений насчитывает сотни типов ракет. Но лишь четырем из них покорился порог скорости, вдвое превышающий скорость распространения звуковой волны на уровне моря, – 340 метров в секунду или 1220 километров в час: крылатая ракета 3М54 «Калибр» (по классификации НАТО SS-N-27 Sizzer), противокорабельная ракета среднего радиуса действия 3М55 «Оникс» (код Североатлантического альянса SS-N-26 Strobile), маловысотная противокорабельная крылатая ракета П-270 «Москит» (по классификации НАТО SS-N-22 Sunburn), сверхзвуковая противокорабельная ракета PJ-10 «БраМос».

Показательно, что три из четырех ракет, представленных в списке, являются исключительно российскими разработками, а четвертая создана при непосредственном участии представителя российского ВПК – ОАО «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения».

“ «Циркон» является своего рода «пропуском в будущее» для стоящих сегодня на вооружении ВМФ России атомных подводных лодок ”

Неудивительно, что именно это предприятие, позиционируемое в качестве одного из флагманов российского ракетостроения и являющееся одним из двух функционирующих в РФ разработчиков абсолютно полного спектра ракетно-космической техники, стало создателем «Циркона».

Старт научно-исследовательских работ в рамках проекта перспективной российской гиперзвуковой ракеты был дан в 2011 году. Ее появление в серии многими аналитиками рассматривается в качестве революционного фактора в противостоянии главных военно-морских держав мира, поскольку она способна кардинально изменить существующий ныне паритет в системе «оборона – наступление», значительно повысив потенциал наступательных средств.

Красноречивым подтверждением этой теории стала реакция политического и военного руководства США и НАТО на информацию об успешных испытаниях «Циркона». Анализ материалов, появившихся в западных СМИ после заявлений пресс-службы российского оборонного ведомства, посвященных пускам 3М22, позволяет сделать выводы о четких намерениях верхушки Пентагона и руководства военно-промышленных корпораций США в авральном режиме вырабатывать меры адекватного противодействия. Представителей этих структур можно обвинять в чем угодно, но только не в отсутствии профессионализма. Они прекрасно понимают, что ввод «Циркона» в состав вооружения ВМФ РФ радикальным образом меняет существующее соотношение сил на морских театрах военных действий. Кроме того, такие действия России практически обнуляют боевой потенциал целого ряда образцов вооружений, считающихся сегодня передовыми и современными, переводя их в разряд морально и технически устаревших.

ТТХ российского супероружия

Доступными в открытых источниках и главное – объективно подтвержденными тактическими, техническими и эксплуатационными параметрами противокорабельной крылатой ракеты 3М22 «Циркон» следует считать:

максимальная дальность полета – 1500 километров;

радиус боевого поражения – 500 километров;

скорость – >5 Махов;

масса боевой части – 200 килограммов.

Даже по этим немногочисленным характеристикам можно судить об уникальности этой противокорабельной крылатой ракеты. Ее ключевым функциональным назначением является решение главной задачи – поражение надводных кораблей (целей) противника, обладающих системами противоракетной и противовоздушной обороны, способными эффективно перехватывать современные сверхзвуковые крылатые ПКР. Запуск «Циркона» может осуществляться с использованием ПУ установок, применяемых для пуска ракет «Оникс» и «Калибр».

Несмотря на относительную скупость находящихся в свободном доступе сведений о технических и эксплуатационных возможностях 3М22, определенные выводы относительно приблизительных оценок этих параметров сформулировать можно. Во-первых, возможно достаточно точно определить скорость и максимальную дальность полета «Циркона». Во-вторых, информация о размещении 3М22 в унифицированных пусковых установках позволила сформировать представление о габаритных размерах и частично об энергетике головки самонаведения «Циркон», аналогичной показателям «Калибров» и «Ониксов».

Основная часть траектории полета гиперзвуковой ракеты может быть исключительно высотной – порядка тридцати километров и даже выше. Это один из факторов минимизации эффективного противодействия со стороны современных средств противовоздушной и противоракетной обороны.

Системы управления ракетой и ее ГСН способны использовать алгоритмы, позволяющие производить автономное определение местоположения главной цели в ордере противника. А эффективная поверхность рассеивания вряд ли будет сильно отличаться от показателя 0,001 квадратного метра. Это дает основания считать, что максимальная дальность обнаружения «Циркона» самыми мощными радиолокационными станциями, имеющимися в распоряжении ВМС потенциального противника, не превысит 90–100 километров.

Суда-носители

«Циркон» – ракета, обладающая солидной собственной массой и внушительными габаритами, что предполагает наличие современной системы внешнего целеуказания. Это существенно ограничивает возможный круг выбора носителя. Анализируя современный подводный флот России, в качестве таких судов можно рассматривать атомные ракетные крейсеры всего лишь двух типов: «Антей» (проект 949АМ) и «Ясень» (проект 885А).

Восемь АПЛ типа «Антей», подлежащих модернизации, должны пройти замену морально устаревшего ПКР П-700 (комплекса ракетного оружия «Гранит») на более современный. В доработанной шахте комплекса можно разместить два «Оникса» или три «Калибра». Более крупный «Циркон» будет меняться по формуле 1/1.

Во время недавнего визита на судостроительный комплекс «Звезда» заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко осмотрел находящуюся там АПЛ «Иркутск». В общении с журналистами замглавы оборонного ведомства отметил, что ракетный крейсер проходит модернизацию в соответствии с проектом 949АМ, а это в свою очередь предполагает возможность комплектации подлодки универсальной пусковой системой, рассчитанной и на «Цирконы».

Говоря проще, «Циркон» является своего рода пропуском в будущее для стоящих сегодня на вооружении ВМФ России атомных подводных лодок. Перестроенная под «носитель смешанного вооружения» АПЛ способна эффективно решать самый широкий спектр боевых задач, включая противокорабельные и противолодочные. То есть ВМФ получает реальную возможность обозначения своего присутствия в любом регионе мира, будь то Ближний Восток, акватория Атлантического океана или Арктика.

Среди представителей надводного флота в число судов – носителей 3М22 попадают фрегаты проекта 22350, например «Адмирал Флота Советского Союза Горшков». Далее следуют тяжелые атомные крейсеры проекта 1144.2. Такие, как «Адмирал Нахимов» или «Петр Великий». Их колоссальные размеры позволяют рассчитывать на удобное размещение всей необходимой аппаратуры, обеспечивающей успешное применение новейшего ракетного оружия.

Что скажет Пентагон

Если же говорить о разработках гиперзвуковых средств нападения в целом, то усилия американского ВПК, прилагаемые в этом направлении, можно назвать интенсивными. Однако их основная часть приходится на создание гиперзвукового стратегического оружия. Сведения о разработке противокорабельных ракет, аналогичных российской 3М22, отсутствуют, что позволяет говорить об имеющемся сегодня и способном сохраниться как минимум на десятилетие российском превосходстве в этой сфере. Насколько эффективно оно будет использовано, покажет время.

Единственным представителем американского семейства гиперзвукового оружия, имеющим более или менее реальные очертания, является ракета AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon, в качестве носителя которой предполагается использовать самолеты стратегического крыла ВВС США. Этот проект стартовал в августе 2018 года и в настоящее время достоверно известно лишь о нескольких опытных образцах.

Противокорабельная гиперзвуковая ракета в арсенале ВМС США на сегодня отсутствует, равно как и сведения, дающие обос-

нованную уверенность в ее появлении в ближайшем будущем. Настоящий ракетный арсенал американского флота можно сравнить с музеем, в экспозиции которого преобладают образцы, современность которых датируется 70–80-ми годами прошлого столетия. Такие, например, как принятая на вооружение в 1977-м и спустя сорок лет возвращенная в строй противокорабельная крылатая ракета AGM/RGM/UGM-84 Harpoon. Не особенно впечатляют и попытки Пентагона использовать в качестве противокорабельных зенитные ракеты SM-6. Несмотря на успешное потопление такой ракетой списанного фрегата USS Reuben James, их противокорабельный боевой потенциал оказался, мягко говоря, более чем скромным.

Бравурные заявления Дональда Трампа в сочетании с баснословными контрактами, заключенными правительством с Lockheed Martin Corporation и The Boeing Company, не привели к ощутимым результатам. Торговля массово производимым оружием и создание принципиально новых перспективных образцов вооружений – виды деятельности, отличные друг от друга. Серийное производство гиперзвуковой ракеты предполагает несколько предварительных, достаточно затратных и не сулящих моментальных прибылей этапов.

Кроме того, начало серийного производства гиперзвуковой противокорабельной ракеты предполагает формирование принципиально новых форм и методов ведения боевых действий на морских театрах военных действий. Адекватное наращивание боевого потенциала корабельной противовоздушной обороны потребует пересмотра концептуальных основ построения этих систем. Это также займет не менее 10–15 лет.

Очевидно, что сегодня время играет на стороне Российской Федерации, перманентно смещая стратегический баланс в сторону ВМФ РФ пропорционально росту числа модернизированных под оснащение «Цирконом» АПЛ.

Путин о «Цирконе»

В одной из своих бесед с журналистами президент РФ сказал, что высокая скорость российской гиперзвуковой крылатой ракеты перевела в разряд бесполезных инвестиции США в такие якобы многообещающие и разрекламированные проекты, как технология перехвата МБР и «звездные войны». Это обусловлено неспособностью заказанных и размещенных Пентагоном противоракетных систем к нейтрализации подобных средств поражения. Тем не менее «гарантированное взаимное уничтожение» – по-прежнему ключевой фактор сдерживания, обеспечивающий мирный паритет в существовании двух наиболее могущественных в военном отношении держав.

По мнению Владимира Путина, представителями отечественной промышленности и науки достигнут определенный прорыв в области техники, летающей с гиперзвуковыми скоростями. Это позволяет запустить в серийное производство целый ряд подобных систем. Кроме предназначенного для морских платформ (с перспективой размещения на наземных) «Циркона», это Х-47М2 «Кинжал» – авиационное средство поражения МиГ-31БМ/К, боевой блок «Авангард», предназначенный для оснащения МБР УР-100Н УТТХ, или перспективные «Сарматы». Все успешно прошли программу испытаний, а «Авангард» и «Кинжал» уже состоят на вооружении ВС РФ.

Виталий Орлов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 19 (882) за 25 мая 2021 года