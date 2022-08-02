Всплытие покажет

Военно-морской парад в Санкт-Петербурге развернется в акватории Невы от острова Котлин до Троицкого моста. Фото с сайта www.mil.ru.

Флоту требуются подводные ракетоносцы и носители беспилотных аппаратов

Похолодание отношений Восток-Запад, растущий объем экономических санкций, специальная военная операция на Украине, расширение НАТО и создание новых военно-экономических блоков в Азии со всей неизбежностью приведут к пересмотру принятых ранее долгосрочных программ в оборонно-промышленном комплексе России.

Среди них – Программа кораблестроения до 2050 года, утвержденная президентом РФ в мае 2014 года, текст которой носит гриф секретности. Однако военно-морской флот и судостроительная отрасль таковы, что скрыть основные направления их деятельности и развития не представляется возможным по причине габаритов военно-морской техники, баз, доков, судостроительных и судоремонтных заводов.

СУБМАРИНЫ

Сегодня практически все судостроительные мощности отечественных верфей, традиционно специализирующихся на выпуске военной продукции, заняты выполнением государственного оборонного заказа и экспортных контрактов.

Флагман отечественного судостроения – Северный машиностроительный завод (Севмаш) в Северодвинске работает с полной нагрузкой. Основная специализация: выпуск подводных лодок с атомной энергетической установкой. Здесь делают стратегические крейсеры с межконтинентальными баллистическими ракетами проекта 955А «Борей» и многоцелевые с крылатыми ракетами проекта 885М «Ясень-М».

Помимо того, производственная линейка Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) включает подлодки специального назначения, такие как глубоководные станции, носители спускаемых аппаратов и робототехники. Пример: недавно вышедший на испытания «Белгород».

США, Великобритания и Франция отказались от закупок неатомных субмарин для своих военно-морских сил. Россия же продолжает программу постепенной замены изношенных дизель-электрических подводных лодок (ДЭПЛ) советской постройки проекта 877 более современными проектов 636.3 и 677.

Параллельно с выпуском серийной продукции АО «Адмиралтейские верфи» занимается подготовкой производственной площадки для техники следующего поколения с воздухонезависимыми энергетическими установками (ВНЭУ). Такие корабли могут дополнить классические ДЭПЛ на Северном флоте, поскольку лучше подходят для длительного плавания подо льдами.

За последние годы наблюдается значительный прогресс по спускаемым аппаратам различного класса (как, например, спасательный «Бестер» и т.п.). И особенно – по робототехнике (от малых «дронов» длиной несколько дециметров до полностью автоматических субмарин длиной десять метров и более), которая в перспективе будет определять характер войны на море.

НЕОБХОДИМАЯ КОРРЕКТИРОВКА

Нарастающее противостояние с коллективным Западом требует внесения корректировок в работу судостроителей. Дело здесь не только в замещении импорта.

Как показало практическое выполнение задач, поставленных перед Черноморским флотом, изо всех сил и средств наиболее часто выходят в море ДЭПЛ проекта 636.3. Главным образом – для пусков крылатых ракет комплекса «Калибр-ПЛ» по целям на территории Украины.

Иностранная пресса признает высокую эффективность действий российских подводников: разведка блока НАТО не в состоянии отслеживать все перемещения субмарин Черноморского флота. Скрытный выход на позицию для стрельбы приводит к тому, что координаты подлодки фиксируются лишь по точке выхода из-под воды ракет типа 3М-14. Это вносит элемент внезапности в действия ВС России, уменьшает возможности противника сократить потери живой силы и техники путем их быстрого рассредоточения непосредственно перед ракетным ударом.

Высокая скрытность позволяет использовать подводные лодки для ведения разведки и наблюдения на малом удалении от береговых объектов противника. Надводные суда туда не заходят из-за угрозы обстрела противокорабельными ракетами «Нептун», «Гарпун» и «Бримстон», поступившими на вооружение ВСУ.

Однако у субмарин ЧФ есть очевидные недостатки, связанные с моральным старением базового проекта 877, выполненного в 1970-е годы. Многочисленные улучшения, внедренные на проекте 636, не в силах привести его к технологическому уровню новейших иностранных субмарин по степени автоматизации и уровню шума.

Лучшим выходом из положения станет полное прекращение строительства ДЭПЛ проекта 636.3 в пользу корабля следующего, четвертого поколения проекта 677 «Лада». При сохранении вооружения (18 ракет и торпед) «Лада» на порядок тише, а ее гидроакустический комплекс «Лира» гораздо совершеннее устаревшего «Рубикона». Это дает экипажу возможность скрытно действовать в районах, где присутствуют самолеты и корабли противолодочной обороны противника.

«Лада» компактнее и посему лучше приспособлена для действий на мелководье и в районах с большой интенсивностью судоходства – например, на Балтике.

БАЛТИКА – НЕ «ОЗЕРО НАТО»

Грядущее вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс подвигло отдельных политиков (среди них министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс) говорить о Балтике как «внутренней территории» и «озере НАТО».

За исключением небольшой акватории в Финском заливе, Балтийское море действительно окажется под фактическим контролем сил альянса. Техническим решением проблемы станет пополнение Балтийского флота современными подлодками типа «Лада». А в будущем – возобновление строительства малых субмарин по типу «Пиранья».

Последние лодки этого класса (диверсионные проекта 865) были выведены из состава флота на рубеже веков в качестве жеста доброй воли российского руководства. Он последовал после неоднократных обращений «западноевропейских партнеров», которые ныне активно поставляют оружие бандеровской Украине.

Хорошо, что конструкторское бюро «Малахит» все эти годы продолжало работать над развитием линейки малых субмарин экспортного облика. Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2020» запомнился демонстрацией модели подводной лодки нового типа – П-750Б «Сервал».

Принципиальным отличием ее от всех находящихся в эксплуатации отечественных неатомных подлодок является применение газовой турбины вместо классической комбинации дизель-генератора и аккумуляторной батареи, питающей электродвигатель. Особенностью предложенной энергетической установки является использование в качестве рабочего тела не атмосферного воздуха, а обогащенных кислородом отработавших газов. Предварительно они будут подвергаться очистке и охлаждению, для чего на корабле установлены так называемые сосуды Дьюара.

«Сервал» обладает продолжительностью подводного плавания 1200 миль на экономической скорости четыре узла. При водоизмещении всего-навсего 1400 тонн лодка несет мощнейшее вооружение – комплекс «Калибр-ПЛ». Доведение данного проекта до стадии практической реализации безо всякого преувеличения вдохнет новую жизнь в Балтийский флот. Пополненный подлодками типа «Лада», «Пиранья» и «Сервал», он вновь станет могучим фактором сдерживания агрессора.

КРУПНЫЕ НАДВОДНЫЕ КОРАБЛИ

Дела с надводным судостроением у нас идут хуже: продуктовый ряд имеет ряд пробелов. Ввиду огромной стоимости строительство крупных ракетоносных кораблей для океанских просторов фактически прекращено после сдачи флоту атомного крейсера «Петр Великий» (1998).

Вместе с тем корабли 1 ранга выпускаются – большие десантные (БДК). Вслед за сдачей флоту «Ивана Грена» и «Петра Моргунова» заложена еще пара по доработанному проекту 11711, с увеличением полного водоизмещения более чем на треть, до 8–9 тыс. тонн. Пару лет назад в интервью заводской газете «Вперед!» генеральный директор Прибалтийского судостроительного завода (ПСЗ) «Янтарь» Эдуард Ефимов выразил надежду, что предприятие получит контракт на третью пару подобных кораблей.

В 2020 году на заводе «Залив» в Керчи заложены корпуса универсальных десантных кораблей (УДК) проекта 23900 «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко». По водоизмещению (около 40 тыс. тонн) они уступают только флагманскому авианесущему крейсеру «Адмирал Кузнецов» проекта 11435 (более 60 тыс. тонн).

Объединяет эти два типа наличие сплошной летной палубы и обширных ангаров. А вот состав авиационной группы отличается принципиально. УДК не несут истребители Су-33 и МиГ-29К/КУБ, вместо них – вертолеты различного назначения и беспилотные летательные аппараты (БЛА), в том числе ударные типа «Охотник» взлетной массой порядка 20 тонн.

Анализ развития морской авиации за рубежом показывает перспективность беспилотного направления. Десантные корабли проектов 11711 и 23900 вполне годятся для использования в качестве «дрононосцев». Но не стоит ограничиваться только ими.

Научно-технический прогресс в беспилотной авиации идет быстрыми темпами. Он позволяет делать достаточно компактные БЛА с искусственным интеллектом, способным брать полезную нагрузку как современные многоцелевые истребители. Тем самым появляется альтернатива классическим авианосцам, которые сегодня все больше превращаются из грозного оружия в крупные мишени.

Существующие системы ПВО не в состоянии перехватить современные противокорабельные ракеты, такие как баллистические Dongfeng-21D (Китай) и гиперзвуковые «Циркон» (Россия).

Неудивительно, что пересмотренная пару лет назад концепция развития ВМС США предусматривает сокращение числа тяжелых авианосцев с одиннадцати до восьми единиц, при одновременном строительстве шести новых легких авианосцев на основе УДК «Америка».

Суть перемен заключается в понимании, что тяжелые авианосцы становятся слишком уязвимыми, а палубная авиация нужна: без нее флот остается без прикрытия с воздуха, в значительной степени лишается разведывательных, ударных и противолодочных возможностей.

Выход видится в развитии беспилотной авиации с базированием на кораблях меньшего водоизмещения, а также на подводных лодках. Пока это направление в мире не развито, и у нас – хорошие шансы стать здесь лидером.

НОВЫЙ КОРАБЛЬ В СТАРОМ КОРПУСЕ

Пять месяцев специальной военной операции на Украине выявили как сильные, так и слабые стороны технического оснащения наших Вооруженных сил. На латание дыр, восполнение израсходованных арсеналов, выпуск наиболее востребованных видов вооружений, военной и специальной техники требуются дополнительные средства.

Строительство боевых кораблей отличается большой длительностью цикла: серийная подводная лодка проекта 636.3 – два-три года, корвет проекта 20385 – пять-шесть лет, атомный ракетоносец проекта 955А – восемь. Поэтому возникает соблазн снять финансирование с «долгостроя» в пользу изделий с меньшим временем изготовления (таких как катер или крылатая ракета) и тем самым решить самые насущные проблемы.

Если подобный подход возобладает, основные «жертвы» среди всех видов Вооруженных сил понесет военно-морской флот. Один из путей предотвращения данного сценария – возвращение к теме «новый корабль в старом корпусе».

У нас скопилось довольно много «возрастных» корпусов, машин и механизмов, которые сохранили некий остаточный ресурс, тогда как сами корабли сильно морально устарели. Можно вдохнуть в них новую жизнь.

Представляется, что Министерству обороны вместе с наукой и промышленностью следует еще раз всерьез обратиться к данной теме. Как показал опыт переделки крейсера «Адмирал Горшков» в авианосец «Викрамадитья», восстановление «Адмирала Нахимова» и другие подобные проекты, неверная оценка состояния корабля и его систем, чрезмерные требования и ожидания ведут к серьезным сбоям в ходе практической реализации проектов.

Отсюда – задержки и перерасход средств, что нивелирует очевидные выгоды самой идеи «нового корабля в старом корпусе». Поэтому работу следует начинать с самого тщательного изучения текущего состояния корабля – с целью понять, стоит ли заниматься его модернизацией либо переделкой.

При этом следует помнить, что задержки и перерасход средств нередко наблюдаются и случае создания полностью новой техники. Характерный пример – корвет «Дерзкий». Головной корабль перспективного проекта 20386 строится уже шестой год и все еще в низкой стадии готовности. А ведь он сравнительно небольшой, полное водоизмещение – 3400 тонн. Избежать повторения подобного сценария можно лишь более тщательным планированием конструкторских и производственных работ.

Владимир Карнозов